Honda pourrait ouvrir une nouvelle usine en Amérique du Nord

Ses usines actuelles au Canada, aux États-Unis et au Mexique fonctionnent à environ 90 % de leur capacité.

Le constructeur automobile a annulé ses projets d’une nouvelle usine de véhicules électriques au Canada il y a deux mois.

Cette éventuelle nouvelle usine serait presque certainement située aux États-Unis.

Malgré le coup dur de 15,8 milliards de dollars qu’il a encaissé en annulant ses projets de futurs véhicules électriques il y a deux mois, et après avoir enregistré la toute première perte d’exploitation de son histoire en 2025, Honda envisagerait l’implantation d’une nouvelle usine d’assemblage en Amérique du Nord.

En effet, Automotive News rapporte que le PDG du constructeur, Toshihiro Mibe, a déclaré à un journal japonais que son entreprise pourrait ajouter une huitième usine sur le sol nord-américain dans les années à venir.

Cela s’explique par le fait que le constructeur automobile vise toujours une croissance importante au Canada, au Mexique et particulièrement aux États-Unis d’ici la fin de la décennie, une dynamique portée par le lancement prévu de plusieurs nouveaux modèles hybrides au cours des prochaines années.

Pour permettre cette augmentation planifiée des ventes, le constructeur aura besoin d’une capacité de production locale nettement supérieure. Or, ses usines d’assemblage nord-américaines tournent actuellement à environ 90 % de leur capacité, ce qui laisse très peu de marge pour la croissance.

L’ajout d’une huitième usine d’assemblage sur le continent permettrait à Honda de fabriquer une plus grande partie de ses véhicules au sein de son principal marché mondial, qui représentait 40 % de ses ventes l’année dernière.

L’assemblage local est un pilier de la stratégie de Honda, puisque l’entreprise fabrique déjà la grande majorité des véhicules qu’elle vend en Amérique du Nord au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.

En réalité, la Civic Type-R (produite en très faible quantité) et la nouvelle Prelude sont les seuls modèles que Honda importe actuellement en Amérique du Nord depuis son marché d’origine, le Japon.

Sans surprise, toute nouvelle usine ouverte par Honda (ou par n’importe quel autre constructeur automobile) dans les années à venir est presque garantie de se trouver aux États-Unis, en raison des politiques commerciales de l’administration Trump, qui menace d’imposer des tarifs douaniers sur tous les véhicules qui ne sont pas fabriqués sur le sol américain.

Bien que Honda soit le deuxième constructeur automobile en importance au Canada en termes de volume de production, l’entreprise a annulé ses projets d’une nouvelle usine d’assemblage de VÉ en Ontario en même temps qu’elle annonçait qu’elle abandonnait le développement de ces modèles.

Cette annonce s’ajoute à une liste de mauvaises nouvelles pour le secteur manufacturier automobile canadien depuis un an et demi, ce qui laisse croire qu’une nouvelle usine au Canada est peu probable dans un avenir plus ou moins rapproché.

De la même manière, quelques constructeurs ont annoncé le rapatriement d’une partie de leur production du Mexique vers les États-Unis. C’est le cas de Toyota, qui a récemment décidé d’ajouter une nouvelle ligne de production à son usine du Texas afin d’y fabriquer le Tacoma, actuellement produit au Mexique.

Des rumeurs circulent également selon lesquelles Honda pourrait transférer la production du CR-V et de l’HR-V vers les États-Unis, en provenance respective du Canada et du Mexique.

Le constructeur n’a pas confirmé ces rumeurs et n’a pas officiellement choisi d’emplacement pour une éventuelle nouvelle usine d’assemblage. Toutefois, compte tenu du taux d’utilisation élevé de ses installations actuelles, une annonce dans ce domaine est attendue très prochainement si Honda veut avoir une chance d’atteindre ses objectifs, qui prévoient une part de marché de plus de 9 % dans toute l’Amérique du Nord en 2026.

Source : Automotive News