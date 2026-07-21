Galerie Photo : Les garanties automobiles au Canada en 2026

Alors que les constructeurs automobiles ajoutent sans cesse de nouvelles technologies de plus en plus complexes à leurs véhicules et que les prix de ceux-ci montent en flèche, les garanties offertes à l’achat d’un véhicule neuf sont plus importantes que jamais pour assurer la paix d’esprit aux consommateurs.

Bien sûr, tous les constructeurs n’offrent pas la même couverture contre les bris et les imprévus, ce qui fait de la garantie un élément à ne pas négliger lorsqu’on compare certains véhicules.

Celle galerie vous donne un aperçu des différentes garanties offertes par les constructeurs automobiles au Canada en 2026.

Comme les plus grandes différences entre les couvertures des différentes marques s’observent au niveau de la garantie sur le groupe motopropulseur, c’est sur celle-ci que nous nous sommes basés pour regrouper les marques.

À titre de rappel : La garantie sur le groupe motopropulseur couvre généralement les éléments qui permettent au véhicule de se déplacer, notamment le moteur, la transmission, et le cas échéant, les différentiels. Quant à elle, la garantie de base couvre l’ensemble du véhicule contre les bris ou les réparations liées à un défaut de fabrication. C’est celle qu’on appelle souvent la garantie « pare-chocs à pare-chocs ».

10 ans/160 000 km : Mitsubishi et RAM

2026 Mitsubishi Outlander PHEV | Photo: Mitsubishi 2026 Mitsubishi Outlander PHEV | Photo: Mitsubishi 2026 Mitsubishi Outlander PHEV | Photo: Mitsubishi 2026 Mitsubishi Eclipse Cross | Photo: Mitsubishi 2026 Ram 1500 | Photo: Stellantis 2026 Ram 1500 | Photo: Stellantis 2026 Ram 1500 | Photo: Stellantis 2026 Ram 1500 | Photo: Stellantis

Sur le marché canadien, Mitsubishi et Ram se positionnent en tête de l’industrie en proposant une garantie motopropulseur de 10 ans ou 160 000 km. Malgré cette même durée nominale, leurs stratégies de couverture globale divergent grandement. Mitsubishi offre une protection de base « pare-chocs à pare-chocs » très avantageuse de 5 ans ou 100 000 km, entièrement transférable aux acheteurs d’occasion. De plus, cette garantie de 10 ans couvre également la batterie de ses véhicules hybrides rechargeables. En revanche, Ram (pour ses modèles 2026 et plus récents) limite sa garantie globale de base à seulement 3 ans ou 60 000 km. Sa protection motopropulseur prolongée de dix ans exclut par ailleurs les véhicules entièrement électriques et s’avère non transférable, puisqu’elle cible uniquement le premier acheteur au détail, sauf exceptions législatives particulières comme au Québec.

8 ans/kilométrages variés : Tesla, Rivian, et tous les véhicules électriques

Tesla Model S | Photo: Tesla Tesla Cybertruck | Photo: Tesla Tesla Model Y 2026 (Photo par Tesla) Rivian R1T | Photo: Rivian Rivian R1S | Photo: Rivian Rivian R1S | Photo: Rivian Rivian R1S | Photo: Rivian Cadillac Optiq Ford Mustang Mach E | Photo: Ford 2026 Chevrolet Blazer EV SS | Photo: Anthony Lemonde Nissan Ariya 2026 Volvo EX30 Twin Motor Performance | Photo: Anthony Lemonde Volkswagen ID.4 2026 | Photo: Volkswagen

La transition vers l’électrification a redéfini les normes de protection au Canada, imposant une garantie de 8 ans comme standard pour les batteries de traction et les moteurs électriques. Dans ce segment, Tesla et Rivian se distinguent par des couvertures globales de base de 4 ans ou 80 000 km (portée à 5 ans ou 96 000 km pour les versions Quad-Motor de Rivian) adossées à protection réglementée de 8 ans pour le groupe motopropulseur. Le kilométrage limite varie selon les modèles : de 160 000 km à 240 000 km chez Tesla, et jusqu’à 280 000 km chez Rivian, assorti d’un engagement de rétention d’au moins 70 % de la capacité de charge. Pour les autres constructeurs comme Hyundai, Kia, Volvo ou Audi, la garantie de base du véhicule s’applique (généralement 3 à 5 ans), mais les composants du système électrique haute tension et la batterie de traction bénéficient d’une couverture distincte standardisée de 8 ans ou 160 000 km. Cette harmonisation offre une tranquillité d’esprit bienvenue face au coût élevé de remplacement de ces accumulateurs.

6 ans/110 000 km : Cadillac, Infiniti, Lexus et Lincoln

Cadillac CT5 2026 | Photo: Cadillac Cadillac Escalade 2026 | Photo: Cadillac Infiniti QX65 2027 2026 INFINITI QX60 | Photo: Infiniti Lexus IS 2026 | Photo: Lexus Lexus GX 2026 | Photo: Lexus 2026 Lincoln Nautilus Reserve | Photo: Matt St-Pierre Lincoln Navigator Black Label 2026

Pour séduire une clientèle de prestige en quête de tranquillité d’esprit à moyen terme, les divisions de luxe japonaises et américaines, à savoir Cadillac, Lincoln, Lexus et Infiniti, proposent une couverture intermédiaire du groupe motopropulseur établie à 6 ans ou 110 000 km. Sur le plan de la garantie globale « pare-chocs à pare-chocs », Infiniti prend les devants en protégeant ses modèles pendant 4 ans ou 100 000 km, alors que ses trois rivaux limitent cette même couverture à 4 ans ou 80 000 km.

Chaque constructeur se distingue néanmoins par des prestations complémentaires exclusives. Les marques américaines Cadillac et Lincoln misent sur l’expérience client haut de gamme en incluant une assistance routière prolongée, un transport de courtoisie et, pour Lincoln, un service de conciergerie personnalisé avec prise en charge et livraison du véhicule à domicile lors des entretiens. À l’opposé, Lexus met l’accent sur sa spécialisation technologique : les composants de son système hybride sont ainsi garantis pendant 8 ans ou 160 000 km, et sa batterie haute tension bénéficie d’une protection majeure atteignant 10 ans ou 240 000 km.

5 ans/100 000 km : La norme actuelle pour les modèles grand public

Acura MDX Type S 2026 | Photo: Acura 2026 Buick Envision Avenir | Photo: Anthony Lemonde 2026 Chevrolet Equinox LT | Photo: Anthony Lemonde 2027 Chrysler Pacifica Pinnacle Dodge Charger 2027 Ford F-150 2026 | Photo: Ford 2026 Genesis G90 Black | Photo: Olivier Delorme GMC Sierra 2026 Honda Prelude 2026 Hyundai Tucson 2026 | Hyundai Jeep Grand Cherokee Summit Reserve 2026 Kia Sportage 2026 | Photo: Kia Mazda CX-5 2026 Nissan Rogue Subaru Outback XT Premier 2026 2026 Toyota Sienna Limited | Photo: Matt St-Pierre

Le segment des garanties de 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur est le plus vaste du marché canadien, regroupant la majorité des marques de grande diffusion ainsi que certaines bannières haut de gamme comme Acura et Genesis. Si la durée de la protection mécanique est homogène, les modalités de la couverture globale « pare-chocs à pare-chocs » varient considérablement d’un manufacturier à l’autre.

D’un côté, Hyundai, Kia et Genesis se distinguent en offrant une parité avec une garantie de base de 5 ans ou 100 000 km, protégeant ainsi les technologies d’habitacle et l’électronique de bord aussi longtemps que la mécanique. Pour justifier son statut plus élevé, Genesis ajoute à cette offre les entretiens de routine prépayés et le service de voiturier avec véhicule de courtoisie pendant toute la durée de la garantie. À l’opposé, les constructeurs traditionnels comme Toyota, Honda, Ford, GM, Subaru et Jeep s’en tiennent à une protection globale limitée au strict standard de 3 ans ou 60 000 km. Cela dit, General Motors garantie les moteurs TurboMax et Duramax de ses camionnettes pendant 5 ans ou 160 000 km, comme Ford le fait avec son moteur PowerStroke diesel. Volkswagen et Acura proposent un compromis intermédiaire intéressant de 4 ans ou 80 000 km. Enfin, Mazda se détache totalement du lot avec son programme exclusif « Mazda Illimitée », qui offre une garantie motopropulseur de 5 ans sans aucune restriction de kilométrage assortie d’une protection globale de 3 ans, elle aussi à kilométrage illimité. Cela fait des véhicules Mazda un choix intéressant pour ceux qui parcourent de longues distances en peu de temps.

4 ans/80 000 km : La norme pour les modèles de luxe

Alfa Romeo Tonale 2026 | Photo: Alfa Romeo 2027 Audi Q3 | Photo: Audi BMW M3 2026 Range Rover Sport 2026 | Photo: Land Rover Maserati Gran Turismo 2027 Mercedes-Benz GLE | Photo: Mercedes-Benz 2026 MINI 1965 Edition | Photo: MINI Porsche Macan 2026 Volvo XC60 | Photo: Matt St-Pierre

Les manufacturiers européens de prestige, à l’instar d’Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo et Porsche, ferment la marche avec une approche d’unification stricte de leurs protections. Contrairement aux autres constructeurs actifs sur le marché canadien, ils ne proposent pas de couverture motopropulseur prolongée. L’ensemble du véhicule est ainsi protégé sous une unique garantie globale de 4 ans ou 80 000 km. Cette formule simplifiée est particulièrement adaptée à une clientèle haut de gamme qui privilégie la location à court terme, changeant de voiture avant l’expiration de la couverture d’usine.

Quelques distinctions notables séparent toutefois ces marques prestigieuses. Pour la protection contre la perforation due à la corrosion, Audi, BMW et Volvo se démarquent avec une couverture exceptionnelle de 12 ans sans limite de kilométrage, reflétant leur expertise dans l’utilisation d’acier galvanisé et d’aluminium. De plus, Mercedes-Benz propose une couverture spécifique de 2 ans ou 40 000 km pour les pièces d’usure rapide. Enfin, pour se conformer aux normes canadiennes, tous ces constructeurs assortissent leurs modèles rechargeables ou entièrement électriques d’une garantie distincte et obligatoire de 8 ans ou 160 000 km sur la batterie haute tension.