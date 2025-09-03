GM suspend la production du Hummer EV et de l’Escalade IQ à son usine de Detroit jusqu’en octobre

Même si GM connaît beaucoup de succès dans le secteur des véhicules électriques, la production de certains modèles à son usine de Detroit-Hamtramck sera interrompue.

GM suspendra la production à Factory Zero du 2 septembre au 6 octobre en raison des fluctuations du marché des VÉ.

L’assemblage des GMC Hummer EV et Cadillac Escalade IQ sera mis en pause durant l’arrêt.

Environ 360 travailleurs sont touchés, avec des mises à pied temporaires et une possibilité de subventions salariales selon la convention GM-UAW.

General Motors a confirmé avoir temporairement suspendu la production sur les quarts de jour et de soir à son usine de véhicules électriques Factory Zero, située à Detroit-Hamtramck, à partir d’hier. Cet arrêt met en pause la fabrication des modèles GMC Hummer EV et Cadillac Escalade IQ. La production devrait reprendre le 6 octobre.

Un porte-parole de GM a indiqué que ce changement s’inscrit dans une série d’ajustements routiniers visant à aligner la production de véhicules avec la demande actuelle et les niveaux d’inventaire.

« Factory Zero apporte des ajustements temporaires à sa production afin de s’adapter à la dynamique du marché », a déclaré Kevin Kelly, porte-parole de GM, dans un communiqué. « General Motors met régulièrement à jour ses horaires dans le cadre de notre processus standard visant à aligner la production sur la gestion de l’inventaire des véhicules. »

Cette mesure temporaire affectera environ 360 employés. GM a précisé que les travailleurs touchés par cette pause seront placés en statut de mise à pied temporaire et pourraient être admissibles à des subventions salariales et à des avantages conformément aux dispositions de la convention collective nationale GM-UAW.

Cette décision fait suite à des ajustements de main-d’œuvre annoncés plus tôt à Factory Zero. En avril dernier, GM avait supprimé environ 200 postes dans la même usine, invoquant une baisse de la demande des consommateurs pour les camions et VUS électriques, notamment le Hummer EV, le Chevrolet Silverado EV, le Sierra EV et l’Escalade IQ.

Factory Zero, qui emploie environ 4 000 personnes, est l’usine réaménagée de GM pour la production de véhicules électriques dans le sud-est du Michigan.

Le paradoxe, c’est que GM occupe actuellement la deuxième place aux États-Unis derrière Tesla, et la première au Canada en tant que constructeur de VÉ le plus vendu. La demande demeure relativement stable, mais visiblement, ce n’est pas le cas pour ces véhicules électriques phares aux prix très élevés.