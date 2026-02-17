GM maintient le Silverado EV en lice alors que le segment des camionnettes électriques se contracte

Combien de temps General Motors continuera-t-il de construire les Silverado/Sierra EV alors que les concurrents ont pratiquement disparu?

GM a vendu 11 275 Silverado EV aux États-Unis et moins de 2 800 au Canada en 2025, malgré le ralentissement de la demande dans le segment.

L’architecture électrique partagée complique l’élimination d’un seul modèle de camion électrique chez GM.

Ford et Stellantis se sont tournés vers des camionnettes électriques à autonomie prolongée assistées par un moteur à essence.

Le marché américain des camionnettes pleine grandeur entièrement électriques à batterie a perdu des acteurs majeurs en 2025, avec moins de plaques signalétiques actives et une demande globale en baisse. Alors que plusieurs constructeurs ont revu leurs stratégies, General Motors poursuit la production de ses camionnettes électriques Chevrolet et GMC malgré des volumes très modestes.

Les données de ventes illustrent l’écart d’échelle. En 2025, General Motors a livré 11 275 unités de Chevrolet Silverado EV aux États-Unis, 2 756 au Canada, ainsi que 7 996 GMC Sierra EV — dont 1 438 au Canada. L’entreprise a également déclaré des ventes combinées de 15 788 (874 au Canada) camionnettes et VUS GMC Hummer EV. En comparaison, GM a vendu 54 068 Chevrolet Silverado au Canada (588 709 aux États-Unis), toutes motorisations confondues, au cours de la même année, des hausses d’une année sur l’autre dans les deux pays.

À l’extérieur de GM, les volumes sont demeurés limités. Aux États-Unis, Tesla a vendu 20 240 Cybertruck en 2025, tandis que Rivian a livré environ 7 500 camionnettes R1T. Ford a enregistré 27 307 ventes de F-150 Lightning avant d’interrompre la production du modèle uniquement à batterie.

Les camionnettes électriques de GM sont construites à l’usine Factory Zero de Detroit-Hamtramck, où l’entreprise a réduit les quarts de travail et licencié des centaines d’employés l’an dernier en réponse au ralentissement de la demande pour les véhicules électriques. L’installation produit les Silverado EV, Sierra EV et Hummer EV sur une architecture électrique commune. L’arrivée plus tardive du constructeur américain dans le segment des camionnettes électriques conçues dès l’origine a nécessité des investissements en capital importants, GM ayant développé ses camionnettes électriques à partir de zéro, contrairement à des concurrents qui ont adapté des plateformes à combustion interne.

Cette plateforme commune est au cœur des calculs de GM. Des analystes soulignent que les grands véhicules électriques de l’entreprise partagent des cellules de batterie, des systèmes de propulsion et certains composants intérieurs. Le groupe motopropulseur utilisé dans le Silverado EV sert également de base à la gamme Hummer EV et au VUS Escalade IQ. Les ventes combinées de ces modèles apparentés ont totalisé 43 174 unités aux États-Unis en 2025.

Des observateurs de l’industrie soutiennent que l’abandon d’une seule plaque signalétique ne réduirait pas de manière significative les coûts fixes liés à l’électrification. Les composants partagés créent des économies d’échelle; retirer un produit répartirait les coûts sur un plus petit nombre de véhicules, augmentant les dépenses par unité pour les modèles restants. Le Ford F-150 Lightning était le seul modèle utilisant sa plateforme électrifiée. Le point clé est que des ventes annuelles chutant à un peu plus de 10 000 unités nuiraient gravement à la viabilité à long terme du modèle. Malgré cela, selon GM, il n’existe aucun objectif de ventes précis lié à la poursuite de la production du Silverado EV, et aucun plan actuel pour mettre fin à sa fabrication.

Le contexte réglementaire a changé en 2025, puis de nouveau en 2026. L’expiration accélérée du crédit fédéral américain à l’achat de véhicules électriques, auparavant d’une valeur pouvant atteindre 7 500 $ US, a réduit les incitatifs pour les consommateurs et contribué à un affaiblissement de la demande pour les véhicules électriques.

Les deux autres concurrents de Detroit se sont ajustés en conséquence.

Ford Motor Co. a mis fin à la production du F-150 Lightning uniquement à batterie en septembre 2025. La plaque signalétique Lightning passera à une configuration de véhicule électrique à autonomie prolongée (EREV) intégrant un générateur alimenté à l’essence pour recharger la batterie embarquée.

Stellantis a annulé son Ram 1500 REV entièrement électrique à batterie avant son lancement. La prochaine camionnette Ram utilisera plutôt une technologie à autonomie prolongée. La configuration combine une propulsion électrique rechargeable avec un moteur à essence fonctionnant uniquement comme générateur. L’autonomie visée est d’environ plus de 1 000 km avec une batterie pleine et un réservoir de carburant plein, dont environ 225 km en mode électrique seulement.

La décision quant à la poursuite des Silverado et Sierra EV repose davantage sur l’économie que sur les capacités du produit. Tant que l’architecture partagée soutient plusieurs modèles et que les coûts des batteries diminuent, GM conserve une flexibilité opérationnelle et, maintenant qu’il est seul, une certaine position monopolistique dans le segment.

Source: Detroit Free Press