GM dévoilera les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027 en 2026

Les Silverado et Sierra 2027 redessinés pourraient recevoir une motorisation hybride rechargeable

Les Silverado et Sierra 2027 feront leurs débuts avec des extérieurs redessinés, des intérieurs mis à jour et des améliorations de plateforme.

Le nouveau V8 de 6e génération offrira une meilleure efficacité ; une motorisation hybride rechargeable est également attendue.

GM confirme l’échéancier dans son rapport de résultats du 4e quart ; les dévoilements publics sont prévus plus tard cette année.

General Motors dévoilera officiellement les camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra de nouvelle génération plus tard cette année, a confirmé l’entreprise dans son rapport de résultats du quatrième trimestre de 2025.

Cette déclaration constitue la première confirmation officielle de l’échéancier pour les camionnettes pleine grandeur légères redessinées de l’année modèle 2027. Les deux véhicules introduiront des changements en profondeur touchant le design, la technologie et les motorisations, dans le cadre de la stratégie de camions de prochaine génération de GM.

Les Silverado et Sierra 2027 devraient faire leurs débuts avec un tout nouvel extérieur qui s’inspire largement du langage de design des VUS pleine grandeur de GM, tout en faisant évoluer les proportions des modèles actuels. Les changements à l’intérieur comprendront la plus récente interface d’infodivertissement du constructeur, des affichages numériques révisés et des matériaux améliorés afin d’accroître la fonctionnalité et le raffinement de l’habitacle, particulièrement sur les versions plus haut de gamme.

Sous le capot, le duo Silverado/Sierra introduira le moteur V8 Small Block de sixième génération de GM. La production de cette nouvelle famille de moteurs aura lieu à l’usine Flint Engine Plant, au Michigan. GM s’attend à ce que le V8 de 6e génération offre des gains de performance mesurables et projette qu’il produira 10 % moins d’émissions de gaz à effet de serre que les moteurs actuels.

Les camionnettes conserveront également plusieurs motorisations existantes, notamment le six cylindres en ligne diesel Duramax de 3,0 litres et le moteur à essence TurboMax I4 de 2,7 litres. Une option hybride rechargeable est également anticipée, servant d’alternative nécessaire pour combler l’écart entre les modèles entièrement à combustion interne et les Silverado/Sierra électriques. Elle aidera aussi à contrer l’arrivée imminente du RAM REV.

Les Silverado et Sierra passeront tous deux à une plateforme mise à jour, désignée à l’interne sous le nom de T1-2, un raffinement de l’architecture T1 actuelle de GM. Cette plateforme révisée devrait améliorer le confort de roulement, les capacités de remorquage et de charge, ainsi que le raffinement global du véhicule. Des technologies supplémentaires de commodité et de sécurité sont également probables.

Bien que des détails de développement aient fait surface par le biais de brevets divulgués et d’observations de véhicules d’essai, les Silverado et Sierra 2027 redessinés seront les premiers dévoilés publiquement dans le segment des camionnettes pleine grandeur de GM depuis la mise à jour de l’année modèle 2022.

Source: GMAuthority