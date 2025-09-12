Ram annule sa future camionnette électrique et renomme son hybride Ramcharger « 1500 REV »

La camionnette électrique avait déjà été retardée de plus de deux ans.

Ram évoque un ralentissement de la demande pour les véhicules électriques comme raison de l’annulation.

Le Ramcharger hybride rechargeable est toujours prévu, mais il utilisera le nom du VÉ annulé.

Stellantis a annoncé qu’il abandonnait son projet de commercialiser la camionnette électrique RAM 1500 REV.

Invoquant une baisse de la demande pour les véhicules électriques, le constructeur automobile a décidé de mettre un terme à son projet de camionnette électrique, qui avait été dévoilée sous une forme quasi définitive dès 2023.

Ce même ralentissement de la demande pour les VÉ avait déjà incité l’entreprise à repousser le 1500 REV à 2026, puis à l’été 2027. De plus, Stellantis avait annulé la version à grande autonomie en janvier de cette année, ne laissant que la plus petite des deux options de batterie.

La concurrence croissante dans le segment pourrait également avoir joué un rôle dans l’annulation de la camionnette électrique, car depuis son annonce, quelques camionnettes électriques ont rejoint le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1T, qui ont été pendant un certain temps les seuls modèles du genre.

Plus particulièrement, les Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV auraient pu s’avérer de redoutables concurrents pour le RAM électrique, surtout que la plus petite batterie du 1500 REV aurait réduit ses capacités de remorquage sur de longues distances par rapport aux camions de General Motors.

Combiné au retour du moteur V8 Hemi dans les camionnettes 1500 de 2026, cela montre que l’entreprise croit être allée de l’avant avec de nouvelles technologies et des produits modernisés plus rapidement que ce à quoi sa clientèle était prête sous la direction de l’ancien PDG Carlos Tavares.

Si Ford et General Motors peuvent se permettre d’essuyer des pertes sur certains VÉ non rentables afin de mieux se préparer à un éventuel retournement de situation, la division nord-américaine de Stellantis ne dispose pas des mêmes ressources.

Heureusement, la camionnette hybride Ramcharger à autonomie prolongée est toujours d’actualité pour le moment, sous un nouveau nom.

En effet, Stellantis a curieusement décidé de donner à sa future camionnette hybride le même nom que le VÉ annulé, ce qui signifie que la désignation « 1500 REV » fait maintenant référence à l’ancien Ramcharger hybride.

Nouveau nom ou pas, la camionnette rechargeable pourrait être la clé pour que RAM se distingue avec de nouvelles technologies, car elle serait la seule camionnette hybride rechargeable sur le marché nord-américain.

Ce modèle sera techniquement un VÉ à autonomie prolongée, car le moteur V6 Pentastar de 3,6 L n’entraînera jamais directement les roues, agissant uniquement comme un générateur pour recharger la batterie de 92 kWh.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, cette configuration devrait offrir plus de 230 kilomètres d’autonomie électrique et la capacité de parcourir jusqu’à 1 110 kilomètres avant de devoir s’arrêter pour faire le plein de carburant ou pour recharger.

Cela devrait rendre le 1500 REV rechargeable mieux adapté aux longs trajets et aux tâches de remorquage sur de longues distances que le VÉ annulé, tout en étant globalement beaucoup plus écoénergétique que les modèles à combustion traditionnels de la marque.

La capacité de remorquage du REV rechargeable est fixée à 14 000 livres et le couple instantané de 615 lb-pi des moteurs électriques devrait faciliter l’exploitation de cette capacité par rapport aux camionnettes à essence.

La camionnette électrifiée est annoncée comme un modèle 2027, et les dernières informations indiquent qu’elle entrera en production au Michigan dans la première moitié de 2026.

Source : Automotive News