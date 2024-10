Essai routier Chevrolet Silverado EV 2024 : une massive et puissante pièce maîtresse

– La Silverado EV RST 2024 se distingue par son autonomie et sa puissance, avec plus de 750 chevaux.

– Son immense taille et ses caractéristiques en font un camion polyvalent, même s’il n’est pas tout à fait prêt pour les travaux lourds.

– La qualité de construction pourrait être améliorée, mais il est bourré de technologie et de confort pour ceux qui veulent plus qu’une simple bête de somme.

Bien que le battage médiatique autour des véhicules électriques se soit un peu calmé ces derniers temps, il est indéniable qu’ils occupent et occuperont une place importante dans le paysage automobile. GM a été l’un des premiers à adopter pleinement les VE et le nouveau Silverado EV, bien qu’il ait quelques années de retard sur le Ford Lightning, est le résultat de ce vaste investissement. Il montre également que certains aspects ont été bâclés, même si ce n’est que légèrement.

S’il y a une Silverado EV dans votre quartier, vous l’avez probablement remarquée. C’est certainement mon cas. En six jours seulement, j’en ai repéré plus d’une vingtaine dans la région de Montréal, la plupart en version haut de gamme RST noire, qui convient bien à l’allure imposante de la camionnette. Le Silverado EV et ses concurrents comme le Ford Lightning et le Rivian R1T sont la réponse de GM à la demande croissante de camions électriques. Les camions de ce type sont essentiels pour les constructeurs automobiles, car ils rapportent énormément d’argent, et on comprend pourquoi GM a investi autant dans ce modèle.

Ce véhicule est énorme. Avec près de 6 mètres de long et un empattement de 3,7 mètres, il fait passer les VUS de tous les jours pour des voitures compactes. Sa présence a été ressentie par tous, surtout lorsque je l’ai garé à côté d’une Honda Civic ou d’un Toyota RAV4. C’est comme si vous conduisiez un « monster truck » dans les rues de la ville.

Puissance et autonomie

Parlons maintenant de ce que le Silverado EV fait de mieux : la puissance et l’autonomie. La RST First Edition que j’ai testée développe 754 chevaux et 785 lb-pi de couple grâce à sa configuration à deux moteurs. Ce sont des chiffres de supercar dans un camion qui pèse près de 8 700 livres. Ce poids n’est pas une plaisanterie, et il est presque choquant de voir à quel point ce camion est lourd comparé à des rivaux comme le Ford Lightning, qui pèse environ 2 000 livres de moins. Mais même avec tout ce poids, le Silverado EV passe de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. C’est rapide, mais c’est un peu trompeur. La masse du véhicule atténue la sensation de vitesse, de sorte que même si vous vous déplacez rapidement, vous n’en avez pas toujours l’impression.

En ce qui concerne l’autonomie, le Silverado EV brille. Le modèle de base démarre avec une autonomie louable de 632 km. C’est le meilleur de sa catégorie, et si vous avez besoin d’un camion capable de tenir la distance, celui-ci est fait pour vous. Le chargement est également impressionnant, puisque son architecture permet une charge rapide de 350 kW — jusqu’à 160 km d’autonomie en seulement 10 minutes sur le bon chargeur. En passant à la version RST, on obtient une batterie de 205 kWh et une autonomie estimée à 724 km. Dans des conditions idéales, comme ce fut le cas pendant ma semaine avec la Silverado EV, je ne doute pas que ce chiffre soit réaliste.

L’intérieur du Silverado EV : le confort au service de la praticité

En entrant dans le Silverado EV, vous êtes accueilli par un intérieur qui tient à la fois du camion et de la voiture de luxe. Mon modèle RST First Edition était doté d’une multitude d’équipements : sièges chauffants et refroidissants, volant chauffant et toit panoramique massif, entre autres accessoires.

L’écran tactile de 17,7 pouces est un autre point fort. Il est grand, lumineux et légèrement incurvé vers le conducteur, ce qui permet de l’utiliser facilement sans quitter la route des yeux trop longtemps. Le système est fluide et intuitif, avec Google intégré pour ceux qui comptent sur les commandes vocales et la navigation. ATTENTION : pas d’Apple CarPlay !!! Et ce, pour les années modèles 2024 et 2025. La personne qui a pris cette décision devrait être licenciée sur-le-champ.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes est le Midgate, qui permet d’allonger la longueur du lit de plus de 10 pieds en rabattant une partie de la paroi arrière de l’habitacle. C’est parfait pour transporter des objets longs comme des meubles. Il y a aussi le hayon Multi-Flex, qui permet d’accéder au lit de plusieurs façons, ainsi qu’un grand coffre avant (ou « e-trunk ») qui offre un espace de rangement supplémentaire.

C’est là que les choses se gâtent. Certains éléments de base sont absents pour un camion vendu à partir de 75 000 $, comme les sièges chauffants sur les versions inférieures. C’est un peu difficile à avaler, surtout pour un véhicule aussi cher vendu au Canada.

Lourd, mais gérable

Conduire le Silverado EV est une expérience. Il est gros et lourd, mais grâce à des caractéristiques comme les quatre roues directrices, il est étonnamment facile à manœuvrer. La suspension pneumatique fait son travail et la conduite est confortable dans l’ensemble. Cependant, le poids du camion se fait sentir et il est difficile d’ignorer son énormité, surtout dans les espaces restreints. Les rampes d’entrée et de sortie doivent être empruntées avec facilité, car les énormes pneus Michelin LT275/50R24 crissent légèrement, même s’ils sont légèrement sollicités. Il n’y a pas de perte de traction associée, c’est juste que le véhicule est sacrément lourd.

Bien qu’il soit puissant et capable, je ne le qualifierais pas encore de camion de travail. Oui, il peut remorquer plus de 10 000 livres et en transporter 1 800, mais il ressemble davantage à une pièce d’exposition qu’à un robuste transporteur de tous les jours. La qualité de construction pourrait être meilleure : certains cliquetis de plastique étranges et des problèmes de garniture donnent l’impression que le contrôle de la qualité a été un peu précipité, ce que j’ai également remarqué dans le Blazer EV.

Dans l’ensemble, le Chevrolet Silverado EV 2024 est une pièce d’ingénierie impressionnante. Il est grand, audacieux et doté d’une puissance et de fonctionnalités qui lui permettent de consolider sa position sur le marché en pleine expansion des camions électriques. Cependant, il présente des défauts, en particulier au niveau de la qualité de construction. Ceux qui sont prêts à débourser 120 000 $ en auront pour leur argent, mais ils devront aussi faire quelques compromis.