Les futurs modèles hors-route de Toyota pourraient inclure un drone

Toyota a demandé l’approbation de la FAA pour un petit drone pouvant être piloté au-dessus et autour de ses véhicules.

Ceci vise à offrir au conducteur une meilleure compréhension spatiale sans avoir à sortir du véhicule.

Des changements récents aux règles du Département des Transports des États-Unis devraient faciliter le déploiement de drones.

Les conducteurs de véhicules Toyota aux capacités tout-terrain pourraient bientôt avoir la possibilité d’utiliser un drone pour se faire une meilleure idée de leur situation sur des terrains difficiles.

En effet, le constructeur automobile a déposé des documents auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) concernant de petits drones pouvant être déployés autour d’un véhicule.

Selon l’entreprise, le but de cette technologie serait d’aider les conducteurs à voir les obstacles devant et autour de leur véhicule sans avoir à quitter leur siège, ce qui est d’ailleurs parfois impossible sur des sentiers étroits ou escarpés.

Toyota affirme que la plupart des vols de drones auront lieu à proximité du véhicule, mais que les conducteurs pourront également les faire voler au-dessus de la cime des arbres pour prendre des photos et des vidéos, ainsi que pour faciliter la navigation lorsque la visibilité est réduite.

De telles utilisations pour les petits drones pourraient devenir plus courantes dans les mois à venir, puisque le Département des Transports des États-Unis a assoupli ses règles pour faciliter le pilotage de drones hors du champ de vision de l’opérateur.

Cette mesure vise à accélérer le déploiement de drones dans des rôles commerciaux, tels que pour les services de livraison.

Toyota n’a pas commenté son application potentielle de la technologie, et comme les documents déposés auprès de la FAA sont différents d’une demande de brevet, nous n’avons pas de description détaillée du système.

La question se pose également de savoir ce qu’un drone Toyota pourrait offrir de plus qu’un petit drone conventionnel acheté dans un magasin d’électronique ne peut déjà faire.

Rien dans sa lettre à la FAA ne confirme que Toyota équipera définitivement ses camions et VUS d’un drone, donc il est possible que rien ne se concrétise.

Néanmoins, nous suivrons cette histoire pour tout détail supplémentaire qui pourrait donner une meilleure idée de ce que le constructeur automobile a en tête concernant cette idée.

Source : Automotive News