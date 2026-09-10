VW envisage d’élargir son offre de véhicules robustes en Amérique du Nord tout en réduisant sa gamme mondiale

Volkswagen prévoit réduire son nombre de modèles à l’échelle mondiale tout en orientant ses investissements nord-américains vers les VUS, les camionnettes et les véhicules robustes propres à la région.

Volkswagen prévoit accorder la priorité aux VUS, aux camionnettes et aux véhicules robustes dans sa future gamme nord-américaine.

L’offre mondiale de modèles du Groupe Volkswagen devrait diminuer d’environ 50 % d’ici 2035.

Scout demeure au cœur de la stratégie nord-américaine de Volkswagen, tandis que d’autres véhicules robustes sont à l’étude.

Le Groupe Volkswagen offrira à l’Amérique du Nord une gamme de produits plus distincte dans le cadre d’une importante restructuration de ses activités mondiales, les VUS, les camionnettes et les véhicules robustes ayant été désignés comme des segments prioritaires.

Le géant automobile allemand entend concentrer ses produits régionaux dans les catégories susceptibles de générer de solides profits en fonction de la demande, des prix et des marges bénéficiaires. Les véhicules propres à l’Amérique du Nord devraient recevoir une attention accrue, ce qui pourrait ouvrir la voie à des produits conçus spécialement pour les acheteurs américains et canadiens.

Scout occupe une place importante dans cette stratégie malgré les retards dans le lancement de ses produits. La marque américaine relancée développe le VUS Traveler et la camionnette Terra et prévoit vendre directement aux consommateurs. Volkswagen évalue également ses propres véhicules robustes, notamment une camionnette attendue depuis longtemps. Un plan nord-américain plus détaillé, comprenant le positionnement de Scout, doit être présenté au conseil de surveillance de Volkswagen le 25 septembre.

Cette stratégie régionale s’inscrit dans le Future Plan 2030, le programme de restructuration conçu pour réduire les coûts et accroître la rentabilité sans dépendre d’une hausse substantielle des volumes de véhicules.

Volkswagen prévoit réduire d’environ 50 % d’ici 2035 le nombre de modèles proposés par ses 10 marques. La complexité des produits devrait diminuer de 75 %. Les investissements seront concentrés sur un nombre réduit de véhicules, ce qui permettra d’augmenter les volumes par modèle et d’accroître le partage des plateformes, des logiciels, des systèmes électroniques, des technologies d’aide à la conduite et des composants. La Jetta pourrait compter parmi les victimes potentielles de cette réduction de la gamme.

La restructuration touche également le portefeuille de marques de Volkswagen. Seat devrait être progressivement abandonnée au plus tard à la fin de 2029, laissant Cupra comme marque espagnole de croissance du groupe. Le lancement nord-américain de Cupra, initialement prévu, a été reporté en 2025, sans nouvel échéancier.

Les activités d’ingénierie feront l’objet d’une consolidation semblable. Volkswagen prévoit deux architectures électroniques principales pour ses futurs véhicules électriques, ainsi qu’une architecture distincte destinée aux véhicules à combustion en Europe et en Amérique du Nord. Son programme Scalable Systems Platform sera réduit de huit variantes prévues à quatre.

Plutôt que de chercher à augmenter considérablement ses volumes, Volkswagen vise des ventes annuelles de neuf millions de véhicules en 2030 et une marge d’exploitation de 9 %. Le groupe a vendu environ neuf millions de véhicules en 2025.

En Amérique du Nord, cette restructuration pourrait se traduire par une gamme globale plus restreinte, mais par des investissements accrus dans des véhicules conçus en fonction des préférences régionales, particulièrement les VUS, les camionnettes et les autres modèles robustes.

Source: Wardsauto