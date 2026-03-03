Ford Mustang Mach-E : une batterie à 92 % de capacité après 500 000 km

L’une des questions les plus souvent posées lorsqu’il s’agit de véhicules électriques a trait à la durée de vie de la batterie des modèles. Les plus optimistes ne perdent pas de sommeil à ce sujet, mais les plus anxieux imaginent les pires cauchemars. La vérité est que les acheteurs n’ont pas à craindre pour la durée de vie de la batterie de leur véhicule électrique, du moins si l’on se fie aux premiers témoignages d’expériences concrètes vécues par des propriétaires.

· Le véhicule parcourt en moyenne 370 km par jour

· 24 jeux de pneus ont été nécessaires pour parcourir 508 000 km

· Le modèle affiche toujours 480 km d’autonomie après chaque recharge

La dernière en lice est celle de David Blenkle, résident de Santa Cruz, en Californie. Ce dernier est propriétaire d’un Ford Mustang Mach-E 2022 et depuis, il a parcouru quelque 508 000 kilomètres à titre de chauffeur privé. Il avait acquis le modèle pour réduire ses coûts d’exploitation, minimiser les visites à l’atelier pour les entretiens et, en bout de piste, abaisser le coût total de possession d’un véhicule par rapport à un modèle à essence.

Il est clair qu’avec le nombre de kilomètres parcourus, il a gagné son pari. David Blenkle conduit son Mustang Mach-E jusqu’à 12 heures par jour, pratiquement tous les jours, pour une moyenne de 370 kilomètres.

Fait amusant : 24 jeux de pneus ont été nécessaires jusqu’ici pour parcourir 508 000 km, ce qui est énorme. En revanche, les plaquettes de frein sont toujours celles d’origine. Voilà qui démontre à quel point le freinage régénératif peut être efficace.

Ce qui est cependant le plus intéressant à propos de cette histoire, c’est l’état de la batterie après un tel usage. La perte d’autonomie n’est que de 8 %, ce qui signifie que le modèle affiche toujours 480 kilomètres d’autonomie après chaque recharge.

Pour en arriver à ce genre de résultat, la recette utilisée par le propriétaire est la réalité pour la majorité des propriétaires de véhicules électriques : la recharge à la maison. David Blenkle branche son véhicule chaque soir plutôt que de courir les bornes de recharge rapide, reconnues pour accélérer la dégradation des batteries.

L’expérience de David Blenkle n’est pas un cas isolé. Les données recensées par l’industrie indiquent que les batteries récentes perdent en moyenne 1,8 % de leur capacité par année lors d’une utilisation normale, ce qui se traduit par environ 9 % sur cinq ans.

Et contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, le climat plus doux de la Californie n’est pas un facteur déterminant pour la préservation de la batterie. De fait, le froid peut contribuer à prolonger la durée de vie des batteries en ralentissant leur dégradation, contrairement à la chaleur, qui est nocive.

Espérons que le propriétaire donnera de ses nouvelles lorsqu’il aura parcouru un million de kilomètres.