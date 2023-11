Ford Maverick 2023: turbo ou hybride?

Plus petit que le Ford Ranger, le Maverick est une petite camionnette pratique disponible avec un moteur hybride.

Le Ford Maverick repose sur une structure monocoque, comme c’est le cas également pour les Honda Ridgeline et Hyundai Santa Cruz.

La technologie hybride est une option qui coûte 500$.

La version hybride consomme environ 6 L/100 kilomètres.

Dominant dans le segment des camionnettes avec la Série F, la gamme Super Duty et le Ranger, Ford a voulu étendre sa suprématie en 2021 en lançant une camionnette nouveau genre, c’est-à-dire une camionnette compacte avec une structure monocoque. C’est ainsi qu’est né le Ford Maverick.

Cet automne, Écolo Auto a mis à l’essai le Ford Maverick 2023 dans sa version hybride et à moteur turbocompressé sur les routes du Québec. Voici le bilan complet de nos impressions.

Un format pratique

Si vous demeurez en ville ou en banlieue, il est possible que le format d’une camionnette intermédiaire ou pleine grandeur soit trop grand et encombrant, tout dépendant de vos besoins, bien entendu. Ainsi, le Ford Maverick peut s’avérer une alternative fort intéressante. Tel que mentionné ci-haut, le Ford Maverick repose sur une structure monocoque, comme c’est le cas pour le Honda Ridgeline et le Hyundai Santa Cruz. Le Ridgeline découle du Pilot alors que le Maverick dérive de l’Escape. Le Maverick est donc d’un format encore plus petit.

Bien que le Maverick soit identifié comme une camionnette compacte, on pourrait également le qualifié de VUS auquel on aurait greffé une caisse de chargement. D’ailleurs, il faut savoir que la caisse ne mesure que 4,5 pieds, ce qui est très court. Chaque fois que vous aurez de longs objets à transporter, ceux-ci dépasseront de la caisse. En revanche, il importe de préciser que celle-ci est bien aménagée. On y retrouve des rails, des points d’ancrage, de la lumière ainsi qu’une prise de courant.

Le choix entre deux moteurs

En plus d’innover en commercialisant un nouveau type de véhicule, Ford a eu l’audace d’offrir une motorisation hybride. Celle-ci était, jadis, proposée de série alors qu’elle figure désormais dans la liste des options. On y reviendra. Sur le plan technique, c’est assez simple. Un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L est jumelé à un petit moteur électrique et à une batterie de 1,1 kWh. Le tout déploie une puissance de 191 chevaux, ce qui est nettement suffisant pour ce type de véhicule. Mentionnons que ce bloc est couplé à une transmission à variation continue et que celle-ci est généralement efficace. Avec cette motorisation, on doit toutefois se contenter des roues motrices avant. Nous trouvons déplorable que la technologie hybride ne puisse être combinée par les quatre roues motrices comme c’est pourtant le cas avec l’Escape. On ne peut passer sous silence la faible diffusion du Maverick hybride. Ils s’envolent comme des petits pains chauds.

Autrement, les consommateurs peuvent opter pour un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci est puissant avec les 250 chevaux qu’il génère. Il est jumelé à une transmission automatique à huit rapports dont le fonctionnement est satisfaisant. Si on désire mordicus avoir les quatre roues motrices, il faut opter pour le Maverick à moteur turbocompressé. En fait, il n’est offert que dans cette configuration. Par ailleurs, il faut savoir que la capacité de remorquage du Maverick hybride est de 2000 livres alors que la mise est doublée en choisissant le moteur turbocompressé et en cochant l’option de l’ensemble de remorquage.

Au terme de notre essai routier au volant du Maverick hybride, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 6,1 L/100 kilomètres. Ressources naturelles Canada avance une cote de 6,4 L/100 kilomètres en conduite combinée. En ce qui concerne, le Maverick à moteur turbocompressé, l’ordinateur de bord indiquait une consommation de 10 L/100 kilomètres alors que l’organisme gouvernemental annonce une cote de 11 L/100 kilomètres pour une version Tremor.

Victime d’une forte hausse de prix

L’inflation frappe dur et le secteur de l’automobile n’y échappe pas. Lors du lancement du Ford Maverick en 2021, le constructeur américain annonçait un prix fort alléchant de 25 900 $. Ça ne fait que deux ans et, pourtant, la situation a bien changé depuis. En effet, le Ford Maverick est désormais offert à partir de 34 795 $. Le prix a pratiquement été majoré de 10 000 $. Pour un véhicule de cette catégorie, c’est énorme. Ironiquement, le Maverick demeure le véhicule avec le prix le plus bas dans le catalogue de Ford.

De notre côté, nous recommandons l’achat d’une version XL ou encore XLT. À plus de 45 000 $ sans avoir ajouté une option ou un seul accessoire, la version Lariat perd de l’intérêt à notre avis.

Pas d’hybride rechargeable

Bien qu’on salue l’audace de Ford de proposer une variante électrifiée du Maverick, on aurait aimé que le constructeur américain pousse l’exercice encore plus loin. Comme on le sait, l’Escape est disponible avec la technologie hybride rechargeable. Il aurait donc été intéressant d’adapter cette technologie sous le capot du Ford Maverick qui emprunte la même plateforme. On se rappelle que l’Escape peut parcourir 60 kilomètres en mode tout électrique. Ford aurait réalisé, à notre avis, un véritable coup de circuit en commercialisant un Maverick hybride rechargeable.

En bref

En bref, le Ford Maverick est une petite camionnette bien amusante qui vient certainement répondre aux besoins d’une clientèle qui n’a pas besoin d’une camionnette intermédiaire ou pleine grandeur. En plus d’être mignonne et maniable, elle peut être fort pratique. Si vous n’avez pas de grands besoins de remorquage et que le système à quatre roues motrices est superflu pour vous, une version hybride est toute désignée pour vous. Vous ne regretterez pas les 500 $ supplémentaires dépensés.