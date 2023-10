Ford Escape PHEV 2023: ce qu’on a aimé et moins aimé

Le Ford Escape PHEV 2023 peut parcourir jusqu’à 61 kilomètres en mode tout électrique.

Malheureusement, Ford a éliminé les versions d’entrée de gamme du Escape PHEV, ce qui le rend beaucoup plus coûteux en 2023 qu’en 2022.

Il est éligible à des crédits gouvernementaux totalisant 7500 $.

Avec pas mal de retard et un lot d’embûches, Ford est débarqué sur le marché canadien avec une version hybride rechargeable de son Escape. Malgré des débuts chaotiques et une demande qui dépassait l’offre, les consommateurs d’ici l’ont vite adopté et apprécié. Déjà pour 2023, Ford a apporté quelques changements au Escape PHEV et ce n’est pas forcément pour le mieux.

Voici le compte rendu de nos impressions du Ford Escape PHEV mis à l’essai cet été sur les routes du Québec.

Une autonomie convaincante

Le Ford Escape PHEV est un VUS compact doté de la technologie hybride rechargeable. Ainsi, son capot renferme un moteur atmosphérique à essence à quatre cylindres à plat de 2,5 L et un petit moteur électrique. Le tout génère une puissance de 210 et un couple de 155 livres-pied. Ces données techniques n’ont rien à voir avec un bolide de course. Or, force est de constater que la puissance est suffisante pour ce modèle et sa vocation. Par ailleurs, cette version de l’Escape est dotée d’une batterie de 14,4 kWh. Ainsi, il lui est possible de parcourir jusqu’à 61 kilomètres avec une charge complète. Autrement dit, tout dépendant de votre utilisation du véhicule et de vos habitudes de conduite, vous pourriez effectuer vos trajets quotidiens presque exclusivement avec l’électricité. Puis, par exemple, la fin de semaine, vous roulerez en mode hybride pour vous rendre au chalet ou pour aller visiter de la parenté à l’extérieur de la ville. Si certains voient l’hybride rechargeable comme une technologie de transition, on le définit plutôt comme une technologie ne rendant pas l’utilisateur dépendant du réseau public de bornes de recharge.

Au terme de notre essai routier de 568 kilomètres, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 5,4 L/100 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 5,9 L/100 kilomètres en conduite combinée.

Dans un tout autre ordre d’idée, il est intéressant de noter que l’Escape PHEV peut remorquer une charge de 680 kilogrammes. On sait que le remorquage est un véritable enjeu avec les véhicules hybrides rechargeables et 100 % électriques.

Un écran de plus grand format

Pour 2023, les modifications apportées au Ford Escape sont, somme toute, mineures. Les designers ont notamment revu une partie de la signature visuelle du véhicule. Ford a aussi rebaptisé chacune des versions de la gamme.

À bord, on remarque un écran tactile 13,2 pouces et le système Sync 4. Celui-ci remplace l’écran de 8 pouces du modèle sortant. La présentation est claire et les commandes sont intuitives. En revanche, comparativement au précédent modèle, on a retiré les boutons et roulettes physiques du contrôle de la température et de la ventilation pour les intégrer dans l’écran. Sur une note personnelle, nous préférons généralement les boutons physiques.

Ce système propose la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. La connexion sans fil étant peu fiable, nous préférons utiliser un bon vieux câble USB.

Seulement deux roues motrices

Le Ford Escape PHEV ne peut être livré qu’avec les quatre roues motrices. Pourquoi? Le mystère demeure entier. Nous nous serions attendus à ce que Ford apprenne de son erreur et qu’on corrige le tir pour 2023. Malheureusement, non. Au passage, soulignons que le Lincoln Corsair PHEV, qui partage de nombreux attributs avec son cousin, offre, quant à lui, les quatre roues motrices.

Qui plus est, mentionnons que les principaux rivaux du Ford Escape PHEV sont munis des quatre roues motrices. C’est le cas des Toyota RAV4 Prime, Mitsubishi Outlander PHEV, Hyundai Tucson PHEV et Kia Sportage PHEV. Certes, le rouage à quatre roues motrices peut être superflu pour bien des consommateurs et nous sommes totalement avec cette idée. Tous les automobilistes n’ont pas absolument besoin des quatre roues motrices.

Si vous tenez mordicus au rouage à quatre roues motrices, sachez que vous pouvez vous tourner vers un Escape hybride traditionnel.

Pas mal plus cher en 2023

L’inflation frappe durement plusieurs secteurs d’activité et l’automobile n’y échappe pas. Sachez que le Ford Escape PHEV coûte beaucoup plus cher en 2023 qu’en 2022. Dans les faits, vous pouviez mettre la main sur une version hybride rechargeable à partir de 41 199 $ l’année dernière. Dorénavant, vous devez minimalement débourser 47 499 $ pour mettre la main sur un exemplaire.Voilà une hausse on ne peut plus considérable. Elle s’explique par le fait que Ford ne propose qu’une seule version de l’Escape hybride rechargeable et que celle-ci se situe au sommet de la gamme. Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir un Escape hybride rechargeable sans que celui-ci soit tout équipé.

Toujours sur le plan financier, il est important de mentionner que le Ford Escape PHEV est éligible à un crédit provincial de 2500 $ et à 5000 $ de la part du fédéral. En raison de la capacité de sa batterie inférieure au seuil de 15 kWh déterminé arbitrairement par le gouvernement, l’Escape se voit être désavantagé par rapport aux Outlander et RAV4 qui bénéficient de 5000 $.

En bref

Le Ford Escape PHEV 2023 ne fait pas de vague et attire moins l’attention que d’autres véhicules du segment. En revanche, il n’est pas moins convaincant. Sans qu’il soit sportif un seul instant, on apprécie sa maniabilité, son confort et l’espace à bord qu’il propose. Soulignons une fois de plus son autonomie et sa consommation d’essence intéressantes. Hélas, on trouve dommage que Ford ait retiré les versions plus abordables du modèle et que le gouvernement provincial ne soit pas juste envers les véhicules hybrides rechargeables qui sont dotés d’une technologie, d’une autonomie et d’une consommation comparables.