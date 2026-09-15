Volvo XC90 T8 2028 : 117 km électrique grâce à une batterie deux fois plus imposante

Le Volvo XC90 T8 2028 franchit une étape importante dans son électrification avec une batterie de 41,2 kWh qui lui permet désormais de parcourir jusqu’à 117 kilomètres en mode entièrement électrique, tout en conservant une puissance combinée de 455 chevaux.

Le XC90 T8 2028 annonce jusqu’à 117 km d’autonomie électrique, contre 53 km pour le modèle précédent.

Sa nouvelle batterie lithium-ion affiche une capacité nominale de 41,2 kWh, dont 37,9 kWh utilisables.

La motorisation hybride rechargeable développe toujours une puissance combinée de 455 chevaux grâce au quatre cylindres turbo et à un nouveau moteur électrique arrière.

Le Volvo XC90 T8 devient beaucoup plus électrique

Le Volvo XC90 poursuit son évolution pour 2028 et, cette fois, la principale nouveauté ne se trouve ni dans son design ni dans son habitacle. Le grand VUS suédois profite plutôt d’une importante mise à niveau de sa motorisation hybride rechargeable T8, avec une batterie considérablement plus imposante et une autonomie électrique qui atteint maintenant jusqu’à 117 kilomètres.

Il s’agit d’une progression majeure puisque le précédent XC90 T8 se contentait d’environ 53 kilomètres d’autonomie électrique. Volvo annonce donc une amélioration de 64 kilomètres et une autonomie environ 2,5 fois supérieure à celle de son précédent hybride rechargeable. L’autonomie totale combinant essence et électricité peut quant à elle atteindre environ 900 kilomètres.

Cette progression rapproche considérablement le XC90 T8 de l’expérience d’utilisation d’un véhicule électrique au quotidien. Avec 117 kilomètres disponibles sans faire appel au moteur à essence, de nombreux propriétaires pourraient effectuer leurs déplacements quotidiens uniquement à l’électricité, à condition évidemment de pouvoir recharger régulièrement le véhicule.

Une batterie de 41,2 kWh change la donne

L’élément central de cette évolution est la batterie lithium-ion. Alors que le précédent XC90 T8 disposait d’une batterie beaucoup plus petite, la nouvelle mouture reçoit une unité affichant une capacité nominale de 41,2 kWh, dont 37,9 kWh sont utilisables.

Une telle capacité est particulièrement importante pour un véhicule hybride rechargeable. Elle permet au XC90 T8 de couvrir une distance qui, il y a encore quelques années, aurait été associée à certaines petites voitures entièrement électriques.

Cette approche permet également à Volvo de conserver la polyvalence propre à l’hybride rechargeable. Pour les trajets quotidiens, le XC90 peut fonctionner essentiellement comme un véhicule électrique. Lors des longs déplacements, le moteur à essence prend le relais et élimine la dépendance aux infrastructures de recharge rapide.

Toujours 455 chevaux sous le capot

L’augmentation substantielle de l’autonomie électrique ne signifie pas pour autant que Volvo transforme son XC90 T8 en modèle uniquement axé sur l’efficacité énergétique.

Sous le capot demeure un quatre cylindres turbo de 2,0 litres utilisant la technologie e-boost. Le moteur thermique développe maintenant 247 chevaux et 266 lb-pi de couple, transmis aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte automatique à huit rapports.

À l’arrière se trouve un nouveau moteur électrique installé directement sur l’essieu. La fiche technique indique une puissance de 130 kW, soit 174 chevaux, et un couple de 228 lb-pi. En ajoutant l’alternateur générateur, la puissance électrique est de 208 chevaux, tandis que la puissance combinée du système demeure établie à 455 chevaux.

Le jeu des puissances

Fait étrange Volvo joue avec les puissances de son T8. En 2026, le T8 avait une puissance combinée de 455 ch. et 523 lb-pi de couple, grace à l’apport d’un moteur thermique plus véloce de 312 chevaux et un moteur électrique de 143 ch. En 2027, la puissance à fondue à 401 ch en remplaçant le L4 par celui de 247 ch tout en maintenant le moteur électrique. Voilà que pour 2028, la puissance électrique repart à la hausse pour atteindre le chiffre de 455 ch. et 560 lb-pi.

Rouage intégral toujours questionnable

Cette configuration permet également de conserver la transmission intégrale propre au T8 : le moteur thermique s’occupe des roues avant alors que le moteur électrique entraîne l’essieu arrière. Malheureusement, Volvo ne corrige pas la principale critique que l’on peut faire de ce rouage: en mode électrique, il s’agit d’une stricte propulsion, l’hiver cela peut être plus compliqué. Si le véhicule percçoit une perte d’adhérence, le moteur thermique va démarrer pour engager le rouage intégral.

Le B6 demeure au catalogue

Pour les acheteurs qui ne souhaitent pas passer à l’hybride rechargeable, le XC90 B6 AWD demeure proposé avec son quatre cylindres de 2,0 litres à suralimentation.

Cette motorisation développe 295 chevaux à 5 400 tr/min et 310 lb-pi de couple entre 2 100 et 4 800 tr/min. Elle est accompagnée d’un système d’hybridation légère comprenant un petit moteur électrique de 10 kW, soit environ 13 chevaux et 30 lb-pi. Une boîte automatique à huit rapports complète l’ensemble, tandis que le 0 à 60 mi/h est annoncé en 6,4 secondes.

Un design connu, un habitacle toujours très Volvo

Contrairement à la mécanique, le design extérieur ne connaît pas de transformation importante pour 2028. Le XC90 ayant déjà profité d’une mise à jour esthétique en 2025, Volvo conserve essentiellement cette présentation.

Même constat à bord, où l’on retrouve l’approche scandinave épurée caractéristique de la marque. Volvo mise notamment sur des matériaux naturels haut de gamme et un éclairage intérieur évolué, tandis que l’habitacle peut accueillir jusqu’à sept occupants.

L’écran tactile central de 11,2 pouces demeure au cœur de l’interface. L’intégration de Google Gemini permet notamment d’utiliser des commandes en langage naturel, de planifier des itinéraires, de rechercher des arrêts ou encore de gérer certains messages pendant les déplacements. Les mises à jour logicielles à distance sont également prévues, tandis qu’un système audio Bowers & Wilkins High Fidelity figure parmi les options.

117 km qui changent la vocation du XC90 T8

Avec cette évolution, Volvo ne se contente pas d’ajouter quelques kilomètres à l’autonomie électrique de son grand VUS. Le passage à une batterie de 41,2 kWh et à une autonomie maximale annoncée de 117 kilomètres modifie sensiblement la manière dont le XC90 T8 peut être utilisé.

Il conserve les avantages d’un grand VUS familial à sept places et la tranquillité d’esprit offerte par son moteur à essence lors des longs trajets, mais peut désormais fonctionner comme un véhicule électrique pour une proportion beaucoup plus importante des déplacements quotidiens.

Dans un marché où la frontière entre hybride rechargeable et véhicule électrique devient de plus en plus mince, le XC90 T8 2028 pousse ainsi le concept du PHEV nettement plus loin qu’auparavant. Son autonomie électrique devient désormais l’un de ses principaux arguments, plutôt qu’un simple complément à sa motorisation à essence.