Volvo XC60 T8 2028 : 126 km électrique et une transformation plus profonde qu’il n’y paraît

Avec jusqu’à 126 kilomètres d’autonomie entièrement électrique, une nouvelle batterie de 41,2 kWh, 455 chevaux et un design modernisé, le Volvo XC60 T8 2028 réalise l’une des évolutions les plus importantes de sa carrière.

Le XC60 T8 peut maintenant parcourir jusqu’à 126 km en mode électrique, soit 70 km de plus que le précédent modèle cité par Volvo.

Sa batterie passe à 41,2 kWh de capacité nominale, dont 37,9 kWh utilisables.

Le XC60 évolue avec une partie avant redessinée et un habitacle modernisé.

126 km : le XC60 T8 change de dimension

Les hybrides rechargeables sont perçus comme une solution intermédiaire entre la voiture à essence et le véhicule électrique. Avec le XC60 T8 2028, Volvo pousse toutefois cette formule beaucoup plus loin.

Le VUS intermédiaire peut désormais parcourir jusqu’à 126 kilomètres uniquement grâce à l’électricité. À titre de comparaison, Volvo cite une autonomie de 56 kilomètres pour l’ancien modèle PHEV. Le gain significatif atteint donc 70 kilomètres.

Voilà une différence qui pourrait avoir une incidence réelle sur l’utilisation quotidienne du véhicule. Avec 126 kilomètres disponibles avant de devoir solliciter le moteur thermique, un propriétaire disposant d’une borne à domicile pourrait théoriquement réaliser une grande partie de ses déplacements quotidiens sans consommer d’essence.

Le moteur thermique demeure cependant disponible immédiatement pour les longs trajets. C’est précisément cette dualité qui continue de faire l’intérêt du concept hybride rechargeable.

Une batterie qui passe de 18,8 à 41,2 kWh

Pour obtenir une telle progression, la capacité de la batterie lithium-ion fait un bond considérable. Le précédent XC60 disposait d’une batterie de 18,8 kWh, dont 14,9 kWh étaient utilisables. La nouvelle unité affiche une capacité nominale de 41,2 kWh et une capacité utilisable de 37,9 kWh. On parle donc d’une capacité utilisable plus de deux fois supérieure.

C’est surtout cette transformation qui donne une nouvelle pertinence au T8. Le moteur électrique ne sert plus simplement à réduire la consommation sur quelques dizaines de kilomètres : il peut prendre en charge une partie beaucoup plus importante de l’utilisation quotidienne.

455 chevaux et un nouveau moteur électrique arrière

Cette recherche d’autonomie ne se fait pas au détriment des performances.

Le XC60 T8 conserve un quatre cylindres turbo de 2,0 litres utilisant la technologie e-boost. Le moteur thermique développe 247 chevaux et 266 lb-pi de couple et entraîne les roues avant.

Le changement se trouve à l’arrière, où Volvo installe un nouveau moteur électrique sur l’essieu. La fiche technique détaillée indique une puissance de 174 chevaux et un couple de 228 lb-pi. Volvo fait toutefois état d’une puissance électrique de 208 chevaux en incluant l’alternateur générateur. La puissance totale combinée du système est donc de 455 chevaux et 560 lb-pi de couple.

Un rouage électrique mal adapté à l’hiver

Comme sur les autres modèles T8 utilisant cette architecture, le moteur à essence entraîne donc les roues avant alors que le moteur électrique s’occupe de l’essieu arrière.

Cette disposition permet d’obtenir un rouage intégral lorsque les deux sources d’énergie travaillent ensemble. En fonctionnement entièrement électrique, le véhicule repose toutefois sur son moteur arrière, donc uniquement en propulsion. Il s’agit là d’une critique qui doit être adressé au modèle. En condition hivernale, il est passablement plus difficile d’être en mode électrique si les conditions se dégradent. Dès que le rouage décèle un patinage, le moteur thermique d’active pour mettre en fonction le train avant.

Le B5 : l’alternative conventionnelle

Le XC60 ne devient évidemment pas exclusivement hybride rechargeable. Volvo conserve également le B5 AWD pour les acheteurs qui préfèrent une mécanique plus traditionnelle.

On retrouve ici un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 247 chevaux et 266 lb-pi de couple. Un petit moteur électrique d’assistance ajoute 13 chevaux et 30 lb-pi.

Une boîte automatique à huit rapports et le rouage intégral complètent l’ensemble. Volvo annonce un chrono de 6,5 secondes pour passer de 0 à 60 mi/h.

Un nouveau visage pour le XC60

Contrairement au XC90, dont l’évolution récente est beaucoup plus discrète sur le plan esthétique, le XC60 profite aussi de changements visuels significatifs.

Volvo parle d’une évolution de ses formes sculptées plutôt que d’une rupture avec le modèle actuel. La partie avant ou tout ce qui se trouve devant le pilier A est largement modernisée.

Les phares les marteaux Thor, la signature visuelle de Volvo, sont redessinés et accompagnés d’une calandre plus mince et plus large. Les bandes structurantes à l’intérieur de la calandre suivent maintenant la ligne du logo Volvo. Le capot devient plus sculpté, tandis que le pare-chocs et les ailes avant sont également nouveaux.

Les phares adoptent surtout la technologie Matrix LED. Chaque unité comprend 15 segments capables d’adapter le faisceau afin de maintenir un éclairage large et à longue portée tout en évitant d’éblouir les autres automobilistes.

Les modifications se poursuivent à l’arrière avec un hayon redessiné, de nouveaux feux à DEL et un nouveau pare-chocs. Volvo accentue également les lignes horizontales afin de donner au XC60 une apparence visuellement plus large.

Une nouvelle teinte Heather Bronze fait son apparition. Elle mélange des nuances de bronze et de violet dont l’apparence évolue en fonction de la lumière. De nouveaux dessins de jantes de 20 et 21 pouces complètent la transformation.

L’habitacle évolue lui aussi

Volvo ne présente pas les changements apportés à l’intérieur comme une simple mise à jour des garnitures. Le constructeur introduit de nouveaux matériaux haut de gamme dans le but de créer une atmosphère plus contemporaine, plus exclusive et cela fonctionne très bien.

L’élément qui attire immédiatement l’attention demeure toutefois le nouvel écran central de 11,2 pouces. Il accueille la nouvelle génération de l’interface utilisateur Volvo ainsi que Google Gemini. Le XC60 profite également des mises à jour logicielles à distance.

Un système audio Bowers & Wilkins High Fidelity demeure disponible en option. Quant à l’aspect pratique, le volume de chargement maximal peut atteindre 1 519 litres.

Plus qu’une simple mise à jour

Pris individuellement, chacun de ces changements pourrait sembler correspondre à une évolution normale du XC60. Mis ensemble, ils donnent cependant une tout autre ampleur à cette mise à jour.

Le design évolue, l’interface technologique est modernisée et, surtout, le T8 fait un bond majeur en matière d’autonomie électrique. Les 126 kilomètres annoncés constituent l’élément le plus significatif.