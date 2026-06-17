L’Amérique du Nord au cœur de la stratégie de JLR avec les projets Defender appuyés par Stellantis

Le constructeur automobile renforce son orientation vers l’Amérique du Nord grâce à de nouveaux produits Defender, à une possible production aux États-Unis et à une offre accrue de modèles hybrides.

JLR vise à faire croître ses activités nord-américaines jusqu’à atteindre l’ampleur de ses opérations mondiales actuelles.

Le partenariat avec Stellantis pourrait soutenir la production de modèles Defender dans des usines d’assemblage américaines sous-utilisées.

Des variantes hybrides s’ajouteront aux futurs modèles Range Rover et Defender reposants sur la plateforme EMA.

Jaguar Land Rover mise fortement sur les États-Unis alors que l’affaiblissement de la demande en Chine redéfinit les priorités mondiales de l’entreprise. Le constructeur britannique a identifié l’Amérique du Nord comme son principal marché de croissance et prévoit y lancer de nouveaux produits conçus spécifiquement pour ses consommateurs.

Le chef de la direction, PB Balaji, a indiqué que l’objectif de l’entreprise est de faire croître ses activités américaines jusqu’à une taille comparable à celle de l’ensemble des activités mondiales actuelles de JLR. Cette stratégie met en évidence l’importance du marché nord-américain des véhicules de luxe.

JLR a souligné la concentration de la richesse aux États-Unis, notant que le pays représente environ 35 % de la richesse mondiale et 38 % des personnes à valeur nette élevée. L’entreprise a également mis en avant des conditions de prix plus favorables que dans d’autres régions, avec une part importante de la demande concentrée dans les véhicules affichant un prix supérieur à 50 000 $ US.

L’accent mis sur l’Amérique du Nord découle des difficultés rencontrées par les constructeurs européens haut de gamme en Chine. Autrefois le plus important marché de JLR, la Chine n’a représenté que 6,7 % des ventes de l’entreprise au premier trimestre. À titre de comparaison, l’Amérique du Nord a généré 30 % du volume trimestriel, devenant ainsi le plus important marché régional de JLR avec 28 155 livraisons.

Un élément clé du plan de survie repose sur une collaboration récemment annoncée avec Stellantis. JLR a indiqué aux investisseurs que ce partenariat vise à créer des produits de marque Defender conçus spécifiquement pour ce marché.

Les commentaires du chef de la direction de Stellantis, Antonio Filosa, laissent entendre que l’entente pourrait inclure l’utilisation de capacités de production dans des usines d’assemblage américaines sous-utilisées. Une telle approche permettrait à JLR de localiser la fabrication de certains modèles Defender et de réduire son exposition à des droits d’importation plus élevés.

JLR modifie également sa stratégie d’électrification pour la région. L’entreprise introduira des variantes hybrides sur sa plateforme EMA après avoir initialement prévu uniquement des véhicules électriques à batterie. Le premier produit reposant sur la plateforme EMA, un modèle Range Rover à garde au sol plus basse appelé à remplacer le Velar, sera désormais offert avec des motorisations électrique et hybride.

Un Defender de plus petit format, qui doit suivre sur la même plateforme, recevra lui aussi des configurations hybrides et électriques.

Malgré ces ajustements, JLR a confirmé que la transition de Jaguar vers une gamme entièrement électrique demeure sur la bonne voie. Le premier véhicule électrique de nouvelle génération de la marque, la berline Type 01, devrait être dévoilé plus tard cette année.

Source: Automotive News