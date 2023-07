Étude J.D. Power APEAL 2023 : Jaguar et Dodge triomphent en tant que modèles de véhicules les mieux classés

L’étude J.D. Power APEAL 2023 révèle que Jaguar et Dodge sont les marques leaders dans les segments haut de gamme et grand public.

Jaguar et Dodge occupent les premières places dans les segments haut de gamme et grand public, respectivement, dans l’étude APEAL 2023 de J.D. Power.

Hyundai Motor Group domine la catégorie haut de gamme avec un record de neuf prix APEAL au niveau des modèles.

La Challenger de Dodge reçoit un prix APEAL pour son modèle, alors qu’elle quitte officiellement le marché.

La très attendue étude J.D. Power U.S. Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL) de 2023 a identifié les modèles de véhicules qui performent le mieux, montrant que Jaguar et Dodge sont les marques qui se distinguent dans leurs segments respectifs. Avec un score de satisfaction globale de 887, Jaguar obtient la meilleure place parmi les marques haut de gamme, tandis que Dodge règne sur le segment du marché de masse avec un score impressionnant de 887.

En se penchant sur des catégories spécifiques, l’étude APEAL met en évidence les modèles qui ont surpassé les autres en termes de satisfaction du propriétaire et d’attachement émotionnel :

Catégorie des marques de prestige :

Jaguar : La marque de luxe a fait preuve de prouesses exceptionnelles en termes d’attrait émotionnel et d’exécution des performances. Son impressionnante gamme de modèles, notamment les F-Pace, I-Pace, E-Pace, F-Type et XF, a été récompensée à plusieurs reprises par l’APEAL. Cette réussite établit Jaguar comme une force dominante dans le segment haut de gamme, avec ses modèles offrant des niveaux élevés de confort, d’exaltation et d’expérience de conduite.

Land Rover et Porsche : À égalité avec 883 points, ces deux marques sont des concurrents valables dans la catégorie des véhicules haut de gamme. Le Range Rover de Land Rover s’est distingué en recevant le prix APEAL au niveau du modèle, ce qui témoigne de l’engagement de Land Rover à offrir une expérience de conduite remarquable et sophistiquée. La 911 et la Taycan de Porsche ont également reçu des prix APEAL au niveau du modèle, renforçant la réputation de la marque pour la fabrication de voitures de sport hautes performances qui captivent les passionnés du monde entier.

BMW : Avec un score global de 878, BMW continue d’impressionner avec ses modèles distingués. Les BMW Série 7, X4, iX, MINI Cooper et MINI Countryman ont toutes été récompensées par l’APEAL au niveau du modèle, reflétant l’engagement de BMW à offrir un design de pointe et une dynamique de conduite exaltante.

Catégorie des marques de consommation de masse :

Dodge : Pour la quatrième année consécutive, Dodge arrive en tête du segment des grandes marques avec un score de 887. La Dodge Challenger a obtenu un prix APEAL bien mérité pour son modèle, réaffirmant l’engagement de Dodge à offrir des performances palpitantes, des designs audacieux et une expérience de conduite distincte.

Ram et GMC : Suivant de près Dodge, Ram occupe la deuxième place avec un score de 873, tandis que GMC s’assure la troisième place avec un score de 858. Les deux marques ont démontré leur capacité à communiquer avec les conducteurs à un niveau émotionnel et à proposer des véhicules qui excellent en termes d’exécution et de performance.

Hyundai/Genesis/Kia : Le conglomérat coréen a fait preuve de prouesses exceptionnelles en termes d’attrait émotionnel et d’exécution des performances. Son impressionnante gamme de modèles, comprenant la toute nouvelle Genesis GV60, la Hyundai Santa Cruz, la Kia Carnival, la Kia EV6, la Kia Forte, la Kia K5, la Kia Rio, la Kia Stinger et la Kia Telluride, a obtenu le nombre record de neuf prix APEAL pour les différents modèles.

Si l’étude de l’APEAL célèbre les réalisations des marques haut de gamme et grand public, elle met également en lumière les performances impressionnantes des véhicules électrifiés. Les véhicules électriques à batterie continuent de gagner du terrain, surpassant leurs homologues à moteur à combustion interne en termes de satisfaction à l’égard de la consommation de carburant pour la deuxième année consécutive. Parmi les véhicules électriques à batterie, à l’exclusion de Tesla, les scores de satisfaction se sont améliorés de 2 points d’une année à l’autre, atteignant le chiffre impressionnant de 840, réduisant l’écart de satisfaction avec les véhicules à essence à seulement 3 points.

Alors que l’industrie automobile continue d’évoluer, l’étude J.D. Power APEAL 2023 met en évidence les progrès réalisés par les constructeurs automobiles dans la création de véhicules qui ravissent les consommateurs et favorisent des liens émotionnels forts. Grâce à une évaluation méticuleuse des attributs des véhicules et des commentaires des propriétaires, l’étude APEAL célèbre les marques qui dépassent les attentes et offrent des performances et un plaisir de conduite.