Le prochain camion intermédiaire de Ram pourrait arriver dès 2024

Ce camion pourrait être vendu globalement, ce qui signifie qu’il devrait être plutôt robuste.

Le nom Dakota est dans la liste, mais il n’a pas été confirmé.

Le constructeur dit que viser 2024 pourrait être un objectif optimiste.

Ram parle d’un renouveau de son camion de taille moyenne presque depuis qu’il a abandonné le Dakota en 2011, mais cette fois-ci, ses plans semblent plus sérieux.

En effet, un prototype du futur camion a été présenté aux concessionnaires lors de la dernière conférence de l’entreprise à Las Vegas, et le PDG de Ram a maintenant donné quelques détails supplémentaires sur ce produit à venir.

Selon le dirigeant, le camion de taille moyenne pourrait arriver dès 2024, mais il est plus probable qu’il apparaisse quelques années plus tard, car certaines bases n’ont pas encore été établies.

Par exemple, l’entreprise n’a pas encore décidé si ce modèle sera unique à l’Amérique du Nord ou s’il sera disponible sur plusieurs marchés dans le monde.

Cette décision est plus importante qu’il n’y paraît, car elle déterminera la plate-forme sur laquelle le camion sera construit et les types de motorisations qui seront proposés.

En effet, la société affirme qu’un camion destiné uniquement aux États-Unis et au Canada serait davantage un produit de style de vie construit sur la plate-forme monocoque STLA Large afin d’offrir plus de confort et de raffinement.

En revanche, si le camion est également vendu en Europe et sur les marchés émergents, il devra être plus robuste et pourrait alors utiliser la plate-forme STLA Frame.

En effet, les camions de taille moyenne en Amérique du Nord sont des camions pleine-grandeur sur la plupart des autres marchés, ce qui signifie qu’ils sont utilisés comme camions de travail par des personnes qui ont besoin des mêmes capacités, mais d’un véhicule plus petit.

Stellantis a confirmé que ces deux plates-formes peuvent être réduites pour être utilisées par ce nouveau camion, et qu’elles peuvent toutes deux accueillir différents types de groupes motopropulseurs.

Cet aspect est également important, car des marchés différents exigent des solutions différentes en termes de moteurs et d’utilisation de l’énergie.

Alors que l’entreprise souhaite passer aux véhicules électriques en Europe et en Amérique du Nord (le prototype que les concessionnaires ont vu est un VÉ), les marchés émergents n’ont pas encore l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge ces types de motorisations.

Cela signifie que si Ram décide de vendre ce camion uniquement en Amérique du Nord, il pourrait très bien être exclusivement électrique, mais s’il doit être vendu en dehors du continent, des options essence et diesel devront être envisagées.

Comme on l’a déjà laissé entendre, le futur camion de taille moyenne reprendra de nombreux éléments de conception des camions Ram actuels, y compris le nouveau modèle électrique 1500 REV.

Une autre décision qui n’a pas encore été prise est le nom à donner à ce futur camion. Le responsable de la marque Ram, Mike Koval Jr., a déclaré à Motortrend que le nom Dakota, utilisé sur les pick-up de taille moyenne de Dodge de 1987 à 2011, est en lice, mais qu’il n’est pas la seule option.

Bien que le nom Dakota bénéficie d’une grande reconnaissance et d’un héritage en Amérique du Nord, la société affirme qu’elle se trouve dans un « endroit différent » maintenant, et cela est particulièrement vrai en dehors du continent, où le Dakota n’est pas largement connu.

Plus de détails devraient être révélés bientôt si le constructeur est sérieux au sujet d’un lancement en 2024.

