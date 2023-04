Jaguar Land Rover renommé JLR : Range Rover, Defender et Discovery deviendront des marques à part entière

Le constructeur veut devenir un catalogue de marques.

Cela suggère que le nom Land Rover pourrait être abandonné bientôt.

Les quatre marques deviendront complètement électriques d’ici la fin de la décennie.

Jaguar Land Rover, l’entité qui regroupe les deux constructeurs automobiles britanniques, a annoncé qu’elle se rebaptiserait simplement JLR.

Il s’agit toutefois de bien plus qu’un simple nouveau nom, puisque la nouvelle entité regroupera quatre marques au lieu de deux.

Pour ce faire, les marques Range Rover, Discovery et Defender seront séparées de la marque Land Rover, qui sera progressivement supprimée.

Cette nouvelle stratégie vise à faire en sorte que chaque marque cible un ensemble différent d’acheteurs en augmentant la séparation qui existe actuellement entre les modèles.

Selon l’entreprise, Jaguar occupera le segment Sport tandis que Range Rover continuera d’être présent sur le marché du luxe. Defender vendra des VUS axés sur l’aventure, tandis que Discovery sera commercialisé auprès des familles qui souhaitent un VUS haut de gamme.

JLR reste fidèle à ses objectifs en matière d’électrification, ce qui signifie que les quatre marques à venir ne vendront que des véhicules électriques à partir de 2030.

Cette électrification sera encore plus rapide chez Jaguar, puisque le constructeur veut remplacer tous ses modèles actuels par trois nouveaux VÉ d’ici 2025.

Cela signifie que même si l’entreprise propose déjà le VUS électrique I-Pace, ce modèle ne jouera pas un rôle dans ses plans pour l’avenir.

La première Jaguar électrique de nouvelle génération sera une voiture GT à quatre portes qui devrait arriver sur le marché en 2025, l’année même où le premier Land Rover électrique commencera à être livré.

Ce modèle fera partie de la marque Range Rover puisqu’il s’agira de la version électrique de l’actuel VUS Range Rover, dont les précommandes débuteront dans le courant de l’année.

Le second modèle électrique de la marque de VUS bientôt abandonnée devrait également être vendu par la nouvelle marque Range Rover, où il pourrait remplacer l’actuel Velar.

En plus de cette restructuration, JLR dit s’attendre à des changements dans ses concessions, où une expérience plus luxueuse centrée sur l’acheteur pourrait remplacer le modèle commercial actuel. Notamment, de nombreux concessionnaires pourraient être remplacés par des boutiques dans des lieux tels que des centres commerciaux, et les concessionnaires qui resteront n’auront plus de bureaux traditionnels.

Source : Automotive News