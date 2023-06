Les vedettes électriques de Hyundai, IONIQ 5 et IONIQ 6, remportent les honneurs aux Green Vehicle Awards de l’AJAC

Les modèles IONIQ 5 et IONIQ 6 de Hyundai remportent les premiers prix des véhicules verts de l’AJAC.

Les prix soulignent le leadership de Hyundai dans la transition vers les véhicules tout électriques.

Ces récompenses s’ajoutent à une liste croissante de distinctions pour les modèles IONIQ.

L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a décerné un double prix aux modèles IONIQ de Hyundai, IONIQ 5 et IONIQ 6, marquant ainsi une nouvelle réussite dans la liste croissante des récompenses obtenues par ces véhicules depuis leur lancement sur le marché. La IONIQ 6 a obtenu le titre de « Voiture verte canadienne de l’année 2023 », tandis que sa sœur, la IONIQ 5, a été désignée « Véhicule utilitaire vert canadien de l’année 2023 ».

Hyundai Canada, sans aucun doute, se réjouit de cette double gloire, qui a été présentée lors des cérémonies d’ouverture de l’EcoRun, un événement annuel de l’AJAC visant à promouvoir les véhicules écologiques. Les récompenses obtenues par les modèles IONIQ soulignent l’engagement de Hyundai à prendre la tête de la transition vers un avenir entièrement électrique. Ces reconnaissances ne sont pas simplement des insignes d’honneur, elles témoignent du fait que la stratégie du constructeur automobile trouve un écho favorable auprès des experts automobiles et des clients.

Comme l’explique Don Romano, PDG de Hyundai Auto Canada, les prix de l’AJAC sont d’une grande valeur pour la marque. « Avec nos modèles IONIQ, Hyundai s’engage à maintenir une position de leader dans la transition vers un avenir entièrement électrique », déclare M. Romano. Hyundai est prête à partager cette nouvelle triomphale avec ses clients et ses concessionnaires à travers le Canada, offrant ainsi une preuve supplémentaire de la qualité exceptionnelle de ses véhicules.

Les véhicules ont obtenu ces prix après que les journalistes de l’AJAC ont passé des centaines d’heures au volant de nombreux véhicules électriques et à faible consommation de carburant sur les routes canadiennes. Tous les candidats ont été évalués en tenant compte des conditions diverses et des réalités spécifiques du marché canadien. Les modèles IONIQ 6 et IONIQ 5 ont manifestement réussi à impressionner au cours de cet examen intensif, démontrant l’habileté de Hyundai à développer des solutions de transport avancées, durables et efficaces.

Cette double reconnaissance canadienne récente fait suite à l’obtention par la IONIQ 5 du titre de véhicule utilitaire canadien de l’année décerné par l’AJAC en février, et fait suite à de multiples distinctions internationales. Les deux modèles ont reçu certains des prix les plus prestigieux du monde de l’automobile, notamment celui de la Voiture mondiale de l’année, de la Voiture électrique mondiale de l’année et du Design mondial de l’année.

La réussite de Hyundai fait écho à un message clé, comme l’a noté le président de l’AJAC, Michel Crépault : « À la lumière des accolades que la famille IONIQ récolte alors que tous les constructeurs automobiles travaillent d’arrache-pied sur l’électrification, nous devons admettre que la recette de Hyundai contient des ingrédients qui plaisent à beaucoup, y compris aux spécialistes de l’AJAC. »