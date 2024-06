Essai routier Toyota Prius 2024 : Ma nouvelle voiture du peuple

– La Prius 2024 offre un rendement énergétique impressionnant et une expérience de conduite étonnamment agréable.

– Des fonctionnalités avancées, un design élégant, c’est incroyable.

– La Prius allie praticité et enthousiasme, ce qui en fait un excellent choix pour de nombreux conducteurs.

L’été dernier, j’ai commencé mon examen de la toute nouvelle Toyota Prius Prime 2023 en traçant une ligne de démarcation entre deux types d’amateurs de voitures. Il y a ceux qui bavent devant les Ferrari, Paganis, Lamborghini et autres, et puis il y a ceux qui sont tout simplement passionnés par tout ce qui touche à l’automobile, quelle que soit la marque, le modèle ou la puissance.

Aujourd’hui, je me retrouve avec une autre Toyota Prius de cinquième génération. Cette voiture m’a fait toutes sortes de choses bizarres — dans le bon sens du terme. J’ai abordé de nombreux points dans mon essai de la Prime hybride rechargeable et, malgré mon scepticisme à l’égard des hybrides rechargeables, j’ai absolument adoré cette voiture. Le poids supplémentaire de la batterie et les inefficacités par temps froid me rebutent habituellement, mais la Prius Prime m’a conquis.

La seule voiture raisonnable avec laquelle je remplacerais ma Golf

Maintenant que j’ai pris possession de cette Toyota Prius AWD Limited 2024, une idée m’a traversé l’esprit. Lorsqu’on me demande quelle est la voiture de mes rêves, je réponds toujours la même chose depuis 2009 : la Volkswagen Golf SportWagen. J’en ai même acheté une toute neuve en 2018. Une autre voiture de mes rêves était la Civic Type R, mais c’est une autre histoire. Il y a un an et demi, Volkswagen voulait racheter ma Golf en raison du marché fou, mais je les ai stoppés net. Je leur ai dit : « Vous n’avez rien qui m’intéresse ». Bien sûr, la GTI et la Golf R sont formidables, mais elles ne semblaient pas valoir le prix de 35 000 à 40 000 $ à l’époque.

Mais en rentrant chez moi au volant de cette Toyota Prius Limited à traction intégrale de couleur jaune maximum, je me suis dit : « Bon sang, c’est peut-être ça ». Ce pourrait être la remplaçante de ma Golf, la voiture de mes rêves. Et je n’exagère pas. La Prius 2024 est tout simplement fantastique pour toutes les bonnes raisons.

Il n’y a qu’une seule petite chose qui me dérange, et ce n’est même pas à propos de la voiture elle-même — c’est la couleur jaune maximum. J’ai déjà possédé des voitures jaunes, mais avec l’âge, je pense que je préférerais le bleu réservoir ou le rouge supersonique. Ces couleurs sont d’ailleurs disponibles sur le modèle de base. Parlant de modèles, cette Prius est offerte en trois versions : le modèle de base, le modèle XLE et le modèle Limited.

Vous allez en vouloir une aussi

J’en viens à la conclusion : si vous êtes à la recherche d’une berline compacte avec un budget d’environ 40 000 $ et que vous ne voulez pas vous fondre dans la masse des VUS, optez pour une Prius. Sérieusement, prenez une Prius. J’ai aimé les générations précédentes, mais celle-ci a quelque chose de spécial.

Parlons des détails. La Prius 2024 commence, avec la traction intégrale de série, à 37 500 $ pour la XLE de base, qui comprend un écran de 8 pouces, une clé intelligente, Apple CarPlay sans fil, Android Auto, SiriusXM, des sièges avant et un volant chauffants, ainsi que des jantes de 19 pouces. La version supérieure Limited, comme celle que je conduis, coûte 43 750 $. Il est doté de caractéristiques telles que des sièges avant chauffants et réfrigérés, un toit en verre, un écran tactile de 12,3 pouces, des sièges arrière chauffants, et bien plus encore.

À l’intérieur, l’attention portée aux détails est impressionnante. Les sièges sont confortables et bien rembourrés, et les matériaux doux au toucher sont de qualité supérieure. La disposition du tableau de bord est intuitive, avec des boutons durs pour la climatisation et les sièges chauffants/refroidissants, et un écran tactile réactif. La visibilité est excellente, donnant une impression de cabine avancée grâce au grand pare-brise et aux montants fins.

Vous adorerez le conduire

Passons maintenant à l’expérience de conduite. Cette Prius n’est pas qu’un simple hybride — c’est une véritable voiture de sport déguisée — sans blague. Je suis allé chercher un ami au cours de la semaine, et il n’a même pas réalisé qu’il s’agissait d’une Prius jusqu’à ce qu’il voie l’insigne. La voiture a un design moderne et élégant, avec des détails comme des passages de roues parfaitement dimensionnés qui enveloppent magnifiquement les pneus.

C’est au niveau de la dynamique de conduite que la Prius brille vraiment. Elle est équipée d’un moteur 4 cylindres à cycle Atkinson de 2,0 litres et de deux moteurs électriques, développant une puissance combinée de 196 chevaux. Elle est réactive et étonnamment agréable à conduire. La direction est légère, mais communicative, et la sensation de la pédale de frein est satisfaisante. La suspension arrière multibras et les jantes de 19 pouces assurent une conduite confortable et maîtrisée. La voiture est assez trapue et large, ce qui signifie qu’elle n’a pas peur d’être projetée dans les virages et les courbes — en fait, je pense qu’elle aime ça.

L’efficacité énergétique est un autre point fort. Toyota annonce 4,8 litres aux 100 kilomètres en cycle mixte, et j’en consomme en moyenne 5,5, ce qui est tout de même impressionnant. La Prius peut également passer de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes, ce qui n’est pas mal pour une voiture hybride.

C’est la seule voiture compacte non sportive que j’envisagerais d’acheter.

Les voitures se meurent lentement et bien que les berlines compactes et intermédiaires restantes soient généralement bonnes, à l’exception de la Corolla hybride AWD et de la nouvelle Camry 2025, aucune autre voiture n’offre autant de qualité pour moins de 40 000 $. Lorsqu’une Honda Civic de base est proposée à 27 000 $ (!!!) et qu’une Nissan Altima de base est proposée à près de 32 000 dollars, la somme de 37 650 $ est presque une bonne affaire.

La Toyota Prius 2024 est une voiture exceptionnelle à tous égards. Il n’est pas étonnant qu’elle remporte des prix à gauche et à droite. Elle allie efficacité, performance, maniabilité et style d’une manière qui pourrait en faire une concurrente sérieuse pour mon prochain véhicule de tous les jours. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture, essayez la Prius. Vous pourriez être aussi agréablement surpris que moi.