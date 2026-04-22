Volkswagen prépare sa relance en Chine avec 20 lancements électrifiés en 2026

VW a profité de son événement médiatique de Beijing pour dévoiler quatre véhicules axés sur la Chine et présenter sa stratégie de développement local en matière d’IA et d’architecture logicielle.

Volkswagen prévoit plus de 20 lancements de véhicules électrifiés en Chine au cours de 2026.

Quatre premières ont mis en lumière des véhicules, des logiciels et des partenariats de marque développés localement.

L’IA Agentic et la CEA 2.0 soutiennent la prochaine phase logicielle de Volkswagen en Chine.

Le groupe Volkswagen a réalisé son plus important déploiement de modèles axés sur la Chine à ce jour lors de son événement média d’Auto China 2026 à Beijing, en jumelant de nouveaux VE à une feuille de route pour des logiciels automobiles alimentés par l’IA. En bref, il prévoit mettre sur le marché plus de 20 véhicules électrifiés en Chine en 2026 seulement, le portefeuille devant passer à 50 modèles d’ici 2030.

Cette nouvelle offensive repose sur la stratégie « in China, for China » de l’entreprise, qui a accéléré le développement local, raccourci les délais de mise au point et accru la dépendance envers les partenaires nationaux en ingénierie et en technologies. L’objectif est d’offrir une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour les acheteurs chinois, avec une contribution locale couvrant le design des véhicules, les fonctions du poste de conduite, les systèmes d’aide à la conduite et l’architecture logicielle.

Lors du Group Media Night, VW a présenté quatre premières mondiales réparties entre plusieurs marques et segments. Elles comprenaient le Volkswagen ID. UNYX 09, codéveloppé avec Xpeng en 24 mois ; l’ID. AURA T6, qui utilise l’architecture électronique chinoise développée localement ; le concept JETTA X entièrement électrique pour le segment d’entrée des véhicules à énergies nouvelles ; ainsi que le dévoilement extérieur de l’AUDI E7X, le deuxième véhicule de production de la marque AUDI réservée à la Chine.

Volkswagen s’ancre aussi davantage dans ce marché en arrimant plus étroitement son cycle de produits en Chine au développement local des logiciels et de la conduite assistée. VW a indiqué que CARIZON, sa coentreprise spécialisée en conduite intelligente, a déjà livré sa première solution ADAS avancée de niveau 2 destinée à la production en série, et que d’autres véhicules attendus au second semestre de 2026 ajouteront des fonctions de navigation assistée sur autoroute et en milieu urbain, ainsi que le stationnement automatisé.

Un deuxième pilier de l’annonce concernait le plan « Agentic AI for all » de Volkswagen. Les véhicules reposant sur l’architecture électronique chinoise commenceront à recevoir des agents d’IA embarqués à compter de 2026, en utilisant un grand modèle de langage entraîné localement pour permettre des interactions plus naturelles et la gestion de tâches en plusieurs étapes, tout en conservant les données personnelles dans le véhicule. À partir de 2027, la CEA 2.0 de nouvelle génération doit regrouper la conduite intelligente et le contrôle du poste de conduite sur une seule plateforme informatique centrale, à travers plusieurs types de motorisations.

Oliver Blume, chef de la direction du groupe Volkswagen, a qualifié la Chine de « moteur clé » de la transformation de l’entreprise et a affirmé que les lancements d’Auto China 2026 constituent une étape importante dans ses efforts pour retrouver son élan. Ralf Brandstätter, membre du conseil d’administration de Volkswagen AG, responsable de la Chine et chef de la direction du Groupe Volkswagen en Chine, a indiqué que le groupe a créé un nouveau portefeuille de VE intelligents en 36 mois et qu’il lancera 20 nouveaux véhicules électriques intelligents cette année.