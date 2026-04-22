Le smart Concept #2 annonce le retour de la formule du VÉ compact à deux places

La marque profite de son événement mondial 2026 à Beijing pour présenter en avant-première un nouveau VÉ à deux places reposant sur son architecture Electric Compact Architecture et dévoiler la berline #6 EHD réservée à la Chine.

Le smart Concept #2 marque le retour du format de citadine à deux places propre à la marque, sous la forme d’un modèle entièrement électrique.

Le smart # 2 de série doit faire sa première mondiale à Paris en octobre 2026.

smart a également lancé la #6 EHD, une berline à hayon haut de gamme réservée à la Chine.

smart a dévoilé le Concept #2 à Beijing, profitant de son évènement global de la marque 2026 pour remettre en lumière ses origines liées à la citadine à deux places qui a d’abord défini la marque. Le concept constitue la première présentation physique du futur smart #2, dont le modèle de série doit faire ses débuts mondiaux à Paris en octobre 2026. Lors du même événement, smart a également présenté la #6 EHD, une berline à hayon haut de gamme destinée à la Chine.

Le portefeuille mondial de smart passera bientôt de trois à cinq modèles, en s’appuyant sur les actuels # 1, # 3 et # 5. L’entreprise a présenté ces ajouts comme la prochaine étape de son plan de croissance internationale, avec des véhicules dessinés par l’équipe mondiale de design de Mercedes-Benz et commercialisés dans 40 marchés.

Le Concept #2 est un modèle compact à deux places développé sur la nouvelle Electric Compact Architecture de smart, ou ECA. smart indique que le concept mesure 2 792 mm de longueur, soit moins que l’empattement de nombreux VUS intermédiaires, et adopte une configuration avec les roues aux quatre coins afin de maximiser l’espace à bord. L’entreprise mentionne également un rayon de braquage de 6,95 mètres, soulignant que le véhicule est destiné à servir de solution pour les centres urbains denses.

smart a aussi communiqué certaines premières cibles de performance pour le futur modèle de série. Le concept propose une autonomie électrique WLTP de près de 300 kilomètres, une recharge rapide en courant continu de 10 à 80 % en moins de 20 minutes, ainsi qu’une fonction « véhicule pour recharge ». Ces données demeurent préliminaires et l’entreprise n’a pas publié la capacité de la batterie, la puissance du moteur, les prix, ni le calendrier de lancement marché par marché au-delà de la fenêtre de première Parisienne.

Wolfgang Ufer, chef de la direction de smart Europe, a décrit le véhicule comme « la première vision concrète de la réinvention de notre emblématique modèle à deux places », ajoutant que le concept reflète la manière dont les clients européens de smart « vivent et se déplacent réellement — avec aisance, agilité et efficacité ». Kai Sieber, chef du design de smart chez Mercedes-Benz Design, a affirmé que le concept transpose l’héritage de la fortwo dans une nouvelle ère où la praticité et l’expression personnelle sont appelées à coexister.

smart a profité de la même scène à Beijing pour donner à la #6 EHD sa première mondiale. La berline à hayon constitue la première incursion de la marque dans ce style de carrosserie et sera offerte exclusivement en Chine pour le moment. Cela fait du Concept #2 le modèle présentant la plus grande pertinence pour les marchés d’exportation, particulièrement en Europe.