General Motors reporte indéfiniment la prochaine génération de ses camionnettes électriques au profit des motorisations à essence et hybrides

Le Chevrolet Silverado EV, le Cadillac Escalade IQ, le GMC Sierra EV et le GMC Hummer EV devaient bénéficier d’une mise à jour majeure en 2028.

Ce projet a été mis de côté au profit de motorisations hybrides et d’une nouvelle génération de moteurs V8.

GM envisagerait un système de véhicule électrique à autonomie prolongée pour ses prochaines camionnettes, à l’instar de Ram et Ford.

General Motors a mis sur pause ses projets de renouvellement de sa gamme de camionnettes et de VUS électriques qui devaient arriver sur le marché en 2028.

À la place, le constructeur se réorientera vers les motorisations à essence, avec une nouvelle famille de moteurs V8 attendue dans la prochaine génération des Chevrolet Silverado et GMC Sierra, prévue pour 2027.

De plus, General Motors développera un système hybride destiné à ces camionnettes, ce qui devrait offrir une efficacité accrue.

Ce changement de stratégie est causé par le ralentissement des ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord ainsi que par un cadre réglementaire beaucoup plus permissif aux États-Unis. Ce dernier permet aux constructeurs de vendre des véhicules plus polluants sans encourir de pénalités, contrairement à ce qui était en vigueur sous l’administration précédente.

Alors que Ford a annulé l’actuel F-150 Lightning avant de revenir plus tard dans la décennie avec un camion électrique à autonomie prolongée, General Motors poursuivra pour l’instant la production des Silverado EV, Sierra EV, Cadillac Escalade IQ et GMC Hummer EV.

Néanmoins, ces modèles ne seront pas mis à jour en 2028, alors qu’un rafraîchissement devait permettre la mise en marché de versions à prix plus abordables.

On ignore encore comment cela affectera le développement des technologies et systèmes associés, tels que la prochaine génération du système d’aide à la conduite mains libres Super Cruise, qui devait être lancée avec l’Escalade IQ 2028.

Ram a également mis de côté son projet de camion électrique au profit d’un modèle à autonomie prolongée, qui devrait arriver dans les prochains mois en tant que modèle 2027.

Cela signale un virage clair de l’industrie délaissant les camionnettes entièrement électriques, en partie à cause des préoccupations des clients concernant le remorquage sur de longues distances.

En effet, un véhicule électrique à autonomie prolongée (REEV) est doté d’un moteur à essence capable de recharger la batterie une fois celle-ci épuisée. Cela permet de parcourir des distances beaucoup plus longues qu’avec un camion purement électrique, un avantage non négligeable lors de trajets avec une remorque.

Contrairement aux hybrides rechargeables conventionnels, les REEV sont toujours propulsés par des moteurs électriques et le moteur à essence n’est jamais physiquement relié aux roues.

General Motors envisagerait ses propres camions électriques à autonomie prolongée, mais l’entreprise ne l’a pas encore confirmé.

Le constructeur attend probablement de voir le succès du Ram 1500 REV avant d’investir massivement dans cette nouvelle technologie, d’autant plus qu’il a déjà essuyé une perte de 7 milliards de dollars liée à son programme de véhicules électriques.

Fait intéressant, une variante hybride rechargeable des prochains Chevrolet Silverado et GMC Sierra est attendue. Cela signifie que GM pourrait commercialiser quatre types de motorisations différentes pour ses camions au cours des prochaines années : thermique, hybride rechargeable, électrique à autonomie prolongée et entièrement électrique.

Selon des fournisseurs cités par Automotive News, une nouvelle génération de camions et de VUS pleine grandeur entièrement électriques chez General Motors n’est désormais plus attendue avant 2030 au plus tôt.

Source : Automotive News