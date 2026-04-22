Le défenseur des Canadiens de Montréal Lane Hutson devient le plus récent partenaire de marque de Genesis Canada

Lane Hutson est une étoile montante de la LNH, ayant remporté le trophée Calder 2024-2025.

Ce partenariat verra Hutson participer à la création de contenu entourant le Genesis GV70.

Le joueur de hockey conduira également un GV70 comme véhicule personnel.

Alors que Hyundai et Genesis sont les partenaires automobiles officiels de la LNH au Canada depuis 2022, la marque de luxe coréenne n’avait jamais collaboré avec un joueur actif, jusqu’à maintenant.

En effet, Genesis accueille désormais la vedette montante de la LNH et défenseur des Canadiens de Montréal, Lane Hutson, à titre de nouveau partenaire de marque.

Ce partenariat s’articulera autour de la création de contenu et du récit de marque, avec un accent particulier sur le GV70, le modèle le plus vendu de la marque au pays.

En plus de participer à des publicités et à d’autres efforts marketing, Hutson conduira un GV70 comme véhicule personnel.

Genesis affirme que ce joueur a été approché pour devenir partenaire de marque en raison de sa précision et de son approche axée sur les détails, deux traits qui caractérisent également les modèles Genesis.

Dans le communiqué de presse, Hutson est cité ainsi : « Je passe beaucoup de temps à réfléchir à ma façon de m’entraîner, de récupérer et à ce qui me donne un avantage. Genesis aborde les choses avec ce même niveau de soin méticuleux et d’attention, ce qui fait de ce partenariat un choix naturel. »

Lane Hutson, 22 ans, est l’un des jeunes défenseurs les plus convoités de la Ligue, et son talent a été reconnu lorsqu’il a remporté le trophée Calder 2024-2025, remis à la recrue de l’année dans la LNH.

Dans un sens, Genesis peut également être considérée comme une étoile montante dans le segment automobile haut de gamme, car elle a rapidement gagné en popularité au cours des dix années suivant son lancement en tant que marque indépendante du Groupe Hyundai, et s’apprête maintenant à lancer 22 modèles nouveaux ou révisés en Amérique du Nord d’ici 2030.

Plus de détails sur le partenariat ainsi que les premiers éléments de contenu mettant en vedette Lane Hutson devraient paraître sous peu.

À titre de rappel, Genesis parraine également la TGL, une ligue de golf formée par les golfeurs professionnels Tiger Woods et Rory McIlroy.