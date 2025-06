Essai routier Toyota Camry hybride XLE AWD 2025: 5 chiffres que l’on retient après l’avoir conduite

Hybride, quatre roues motrices et belle gueule en prime. Voici la proposition de la Toyota Camry 2025.

La Toyota Camry 2025 est une berline intermédiaire offerte exclusivement avec la motorisation hybride.

Les acheteurs ont le choix entre les roues motrices avant et les quatre roues motrices.

La Camry 2025 est offerte à partir de 37 339,08 $.

Ce printemps, EcoloAuto a sillonné les routes de Montréal et de Lanaudière au volant de la Toyota Camry hybride XLE AWD 2025. Voici 5 chiffres que l’on retient après l’avoir conduite durant une semaine.

Une puissance maximale de 232 chevaux

Au passage de la neuvième à la dixième génération, Toyota a mis de côté le moteur traditionnel à essence pour se concentrer sur une offre de motorisation qui serait exclusivement hybride. Voilà un pari qui nous apparaissait comme risqué au dévoilement. Or, les chiffres ont parlé et on y revient ci-bas.

Donc, pour 2025, il n’y a plus de simple moteur à quatre cylindres ou de V6. Sur le plan technique, la Camry 2025 à roues motrices avant est munie d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 L et d’un moteur électrique. Le tout développe une puissance de 225 chevaux. Dans l’équation, on ajoute aussi une batterie au lithium-ion de 1 kWh. Quant aux versions à quatre roues motrices, elles ont droit au même bloc de 2,5 L. Toutefois, celui-ci travaille conjointement avec deux moteurs électriques. La puissance totale est de 232 chevaux. La capacité de la batterie est la même.

Au terme de notre périple au volant de la Camry hybride XLE AWD 2025, nous avons constaté que cette berline est une excellente routière. Malgré sa gueule plus prononcée que par le passé, son comportement routier continue d’inspirer la sagesse. Spacieuse, elle est aussi confortable. Voilà deux de ses principales qualités.

Un prix de 46 946,08 $ pour la version essayée

La Toyota Camry 2025 affiche un prix d’entrée établi à 37 339,08 $. Dans le cas du modèle essayé, soit une version hybride XLE AWD, la facture s’élève à 46 946,08 $. Elle est inférieure d’à peine quelques centaines de dollars pour une version XSE AWD. Après notre analyse de la gamme complète de la Toyota Camry 2025, nous estimons que la version SE Amélioré AWD, dont le prix est de 40 989,08 $ représente le meilleur choix. Il s’agit d’un équilibre intéressant entre l’équipement que l’on retrouve à bord, le rouage et le prix.

La possibilité d’obtenir les quatre roues motrices

Tel qu’énoncé, la Toyota Camry 2025 est non seulement dotée de la technologie hybride, mais elle offre aussi la possibilité d’obtenir les quatre roues motrices. Voilà une caractéristique intéressante pour une berline. D’ailleurs, la plus proche rivale de la Camry, soit la Honda Accord, n’est disponible qu’avec les roues motrices avant. Pour les consommateurs québécois, il s’agit d’une caractéristique recherchée et appréciée.

Dans sa version SE de base, la Camry est livrée avec les roues motrices avant. Dans le cas de la version SE Amélioré, on a le choix entre les deux rouages. Enfin, le système à quatre roues motrices équipe de série les versions XSE et XLE.

Pour l’heure, la Toyota Camry n’est toutefois pas offerte avec la motorisation hybride rechargeable. Nous estimons que cette technologie permettant de parcourir quelques dizaines de kilomètres en mode tout électrique et de profiter ensuite de l’efficacité du système hybride serait tout à faire pertinente pour ce modèle.

Une consommation enregistrée de 5,1 L/100 kilomètres

À la fin de notre essai d’une durée d’une semaine, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation moyenne de 5,1 L/100 kilomètres. Nous avons circulé autant en ville que sur route. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce exactement cette cote.

Il faut savoir qu’en choisissant plutôt une version à roues motrices avant, on voit la cote passer à 4,9 L/100 kilomètres, ce qui est tout à fait exemplaire.

La championne des ventes au Québec avec 1800 unités vendues l’an dernier

On le disait d’emblée, emprunter l’avenue de la motorisation exclusivement hybride était un choix risqué. Or, visiblement, cette décision profite à Toyota qui domine largement les ventes dans le créneau des berlines intermédiaires. En 2024 au Québec, il s’est vendu précisément 1800 Camry, soit une hausse par rapport à l’année précédente. Sur les deux autres marches du podium, on retrouve la Chevrolet Malibu (630 exemplaires) et la Honda Accord (425 exemplaires).

En résumé, la Toyota Camry 2025 est une berline spacieuse et confortable. Elle peut même représenter une alternative à un VUS compact grâce à son coffre volumineux. Une fois de plus, la technologie hybride témoigne de sa grande efficacité… en attendant l’hybride rechargeable.