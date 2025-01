Les 5 véhicules qui consomment le moins d’essence en 2025

Avec le prix d’achat et la cote de sécurité, la consommation de carburant fait partie des critères des Québécois lorsque vient le temps de se procurer un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion.

En ce début d’année, dressons le palmarès des 5 véhicules à essence qui consomment le moins de carburant en 2025.

La liste a été créée à partir des données fournies par Ressources naturelles Canada en date du 20 janvier 2025. Elle exclut les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

5. Honda Civic hybride à hayon 2025 et Hyundai Sonata hybride 2025: 5,0 L/100 kilomètres

En cinquième position de ce palmarès, on retrouve ex-aequo les Honda Civic hybride à hayon 2025 et Hyundai Sonata hybride 2025. En conduite combinée, la voiture compacte à hayon et la berline intermédiaire ne consomment que 5,0 L/100 kilomètres. Grâce à leur motorisation hybride, les Honda Civic à hayon 2025 et Hyundai Sonata 2025 représentent d’excellentes options pour les consommateurs en quête d’une voiture qui consomme peu d’essence.

4. Toyota Camry hybride 2025 et Honda Civic hybride berline 2025: 4,9 L/100 kilomètres

En quatrième position, nous retrouvons également un duo composé d’une berline intermédiaire et d’une voiture compacte. Grâce à leur motorisation efficace, les Toyota Camry hybride 2025 et Honda Civic hybride berline 2025 ne consomment que 4,9 L/100 kilomètres en conduite combinée. Il est à noter que la Camry peut être munie des quatre roues motrices selon les besoins des consommateurs.

3. Toyota Prius 2025: 4,8 L/100 kilomètres

Au sein du palmarès des 5 véhicules à essence qui consomment le moins de carburant en 2025, la Toyota Prius 2025 a réussi à se hisser sur la troisième marche du podium. Soulignons au passage que la Prius profite d’un système à quatre roues motrices. En conduite combinée, sa consommation n’est que de 4,8 L/100 kilomètres. Une version hybride rechargeable de la Toyota Prius 2025 est aussi proposée.

2. Hyundai Elantra hybride 2025 et Toyota Corolla hybride 2025: 4,7 L/100 kilomètres

Deux rivales font preuve d’une frugalité équivalente, ce qui les positionne ex-aequo au deuxième rang de la liste. Les Hyundai Elantra et Toyota Corolla sont toutes les deux parmi les voitures compactes les préférées des acheteurs québécois. Lorsqu’ils optent pour la motorisation hybride, ils sont en mesure d’obtenir une cote aussi basse que 4,7 L/100 kilomètres.

1. Kia Niro 2025: 4,4 L/100 kilomètres

En 2025, le titre de champion de la faible consommation d’essence revient au Kia Niro. Ce véhicule compact ne consomme que 4,4 L/100 kilomètres en conduite combinée. Les consommateurs appréciant le format, le style et la vocation du Kia Niro 2025 seront heureux d’apprendre que le constructeur propose aussi une version hybride rechargeable et 100% électrique.

À la lumière de ces résultats, nous sommes à même de constater que ce palmarès des 5 véhicules qui consomment le moins d’essence en 2025 contient exclusivement des modèles dotés de la technologie hybride. Ainsi, une fois de plus, la technologie hybride nous démontre son efficacité et sa frugalité.

L’entièreté de la liste est composée de voitures compactes et intermédiaires. On ne retrouve aucun VUS ni camionnette. Aucun constructeur américain ni européen n’est représenté dans le palmarès. Les cinq positions sont occupées par des marques asiatiques (japonaises et coréennes).