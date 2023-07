Essai routier Toyota bz4X 2023 : Un départ raté

Points forts Toyota bz4X 2023 :

– Les versions à traction avant offrent une autonomie décente et leur prix est raisonnable.

– La XLE avec l’ensemble technologique en option et peinte en rouge supersonique a fière allure.

Points faibles Toyota bz4X 2023 :

– L’autonomie est médiocre avec la configuration à deux moteurs.

– Il en va de même pour la puissance.

– Le style est discutable, surtout dans les versions L et LE.

Au cours des dernières années, je n’ai pas rencontré un seul nouveau véhicule Toyota que je n’ai pas aimé. En fait, certains d’entre eux figurent parmi mes favoris de tous les temps, à savoir la Sienna, le 4Runner, le Tacoma, ainsi que quelques versions de la légendaire Corolla. Tout cet amour que j’ai pour Toyota n’a cependant pas réussi à me faire pencher en faveur de la bZ4X.

Voici une vérité plus honnête : au cours de mes 25 années de carrière en tant que chroniqueur automobile, j’ai recommandé les véhicules Toyota à tout le monde. La raison en est simple : depuis des décennies, Toyota fabrique des véhicules parmi les plus fiables de l’industrie. Et bien qu’il y ait eu des problèmes avec certains modèles hybrides et VEHR, je recommande toujours leur achat. Je ne peux recommander à personne d’acheter une bZ4X.

En dernière position

Ce classement sévère s’applique spécifiquement à la version à deux moteurs. Pour 44 990 $, la version de base à traction avant soutient la comparaison avec les Kia Soul EV et Niro EV, le Hyundai Kona EV et la Nissan LEAF. Elle est peut-être moins bien équipée, mais elle se rattrape avec 406 km d’autonomie et plus d’espace intérieur.

En prenant le XLE AWD, à 54 990 $, la bZ4X s’effondre. À ce prix, elle se place carrément dans la ligne de mire des Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 et Volkswagen ID.4. La Nissan Ariya et la Ford Mustang Mach-E coûtent au moins 5 000 $ de plus, sans rien offrir de plus que ces trois dernières. Et malgré cela et les défauts de la bZ4X, tous ces véhicules se vendent.

Le XLE AWD est équipé d’une batterie de 72,8 kWh qui, lorsqu’elle est complètement chargée, permet de parcourir 367 km, soit l’une des distances les plus faibles du segment. Malheureusement, la situation ne s’améliore pas. La capacité de charge rapide DC est limitée à 100 kW, ce qui n’est pas idéal pour les longues randonnées en voiture, et le chargeur embarqué est limité à 6,6 kW. En bref, la Toyota bZ4X est l’un des VE les plus lents à charger du marché.

Deux moteurs, mais sans vrai avantage

Vous vous dites qu’avec ses deux moteurs électriques, la bZ4X est au moins rapide, n’est-ce pas ? Ce n’est pas tout à fait le cas. La puissance totale du véhicule est évaluée à 214 ch et 248 lb-pi de couple. Comparons ces chiffres aux 320 ch et 446 couples de la Ioniq 5… Ainsi, la caisse de 4 500 lb de la bZ4X a besoin de 6,9 secondes pour atteindre 100 km/h. En réalité, ce chiffre n’est pas important, mais il n’impressionnera pas lors d’une comparaison.

Heureusement, comme pour tous les véhicules électriques, la puissance de la Toyota est immédiatement disponible, mais commence rapidement à s’estomper. Voilà qui résume l’expérience de conduite. La qualité de roulement est décente, mais un peu moins confortable que je ne l’aurais souhaité. La faute en revient en partie aux jantes et aux pneus de 20 pouces qui, à leur tour, n’améliorent en rien la tenue de route. Les pneus Bridgestone crissent sous des charges latérales minimes, ce qui prouve que le châssis n’est pas conçu pour la conduite dynamique. La direction fonctionne.

Contrairement à certains VE, la Toyota bZ4X 2023 n’offre pas de mode de conduite autre qu’ECO, ni de mode à pédale unique. Dans son mode le plus agressif de freinage régénératif, le mode « Regenerative Braking Boost », le VUS roule constamment à environ 7-8 km/h.

Un style, oui

Si vous optez pour un modèle à traction avant, une L ou une LE, la bZ4X est sobre, pour ne pas dire bon marché… Je me rappelle que c’est une question de goût personnel, mais qu’il soit blanc, argenté, gris ou noir, le VE de Toyota semble « cheap ».

Le XLE, qui ouvre la possibilité à des peintures bicolores, avec l’ensemble technologique en option, qui comprend les jantes de 20 pouces précitées, le becquet arrière divisé, et les barres de toit, se présente comme un véhicule bien plus premium.

L’habitacle de la XLE Technology testée, au prix de 62 750 $, comprend un certain nombre d’équipements, dont des sièges avant refroidis, des revêtements SofTex complets, des sièges arrière chauffants, un système audio JBL et bien d’autres encore. Les points forts sont les sièges avant extrêmement souples et confortables et l’écran tactile de 12,3 pouces (à partir de la LE FWD). Il y a pas mal d’espace pour les humains dans les deux rangées et le coffre est spacieux avec 784 litres.

Les points faibles sont le combiné numérique de 7 pouces qui est juste assez éloigné du volant pour être partiellement obstrué par ce dernier, contrairement à un combiné typique ou un affichage tête haute, trop de plastique noir brillant sujet aux reflets à la jonction entre le bloc central et la console, et le bac de recharge sans fil qui, s’il est fermé, fera cuire un téléphone portable moyen.

En raison de la demande

Il n’y a pas d’alternative, ou plutôt, il y en a encore trop peu de VE sur le marché. La règle d’or est de louer son nouveau véhicule électrique pour une durée maximale de 48 mois et d’espérer que tout ira bien. La 2023 bZ4X est partie du mauvais pied lorsqu’elle est arrivée à la fin de l’année dernière et, bien qu’il s’agisse d’une Toyota, je ne peux pas en recommander l’achat. En outre, je suggérerais l’une des options notées dans le segment, en particulier une Hyundai ou une Kia.

Enfin, pourquoi bZ4X ? Toyota a un certain nombre de noms dans sa banque d’anciens modèles qui auraient mieux fonctionné selon moi. Des noms comme Cressida, Tercel, ou Corona auraient été plus agréables au sein de la gamme qui comprend la Corolla et de la Camry.