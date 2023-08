Essai routier Subaru Outback 2023 : La familiale suprême

Subaru Outback 2023 point fort :

– Le modèle de base 2023 Commodité offre un excellent rapport qualité-prix et ne manque de rien.

– L’habitacle extrêmement spacieux égale ou surpasse tous les autres VUS compacts et la plupart des VUS intermédiaires de prix similaire.

– La nouvelle finition Onyx comble l’écart entre le modèle de base et la finition supérieure Premier XT.

Subaru Outback 2023 point faible :

– Le prix du modèle 2024 est sorti et il est supérieur d’environ 1 250 $ à celui du modèle 2023.

Permettez-moi de mettre les choses au clair, une fois de plus, dès le départ : La Subaru Outback n’est pas un VUS. Non, pas du tout. L’Outback est une familiale, exceptionnellement bien fait d’ailleurs.

Maintenant que nous avons fait le tour de la question, intéressons-nous à ce qui rend ce véhicule si agréable à regarder et, surtout, à conduire. L’emblématique Outback de Subaru a toujours été un chef de file dans le domaine des voitures familiales, et c’est encore le cas aujourd’hui.

Le turbo, c’est bien, mais le 2,5 litres, c’est bien aussi

Sous le capot, on trouve le cœur de l’Outback : un modeste moteur boxer 4 cylindres de 2,5 litres. Certains diront que ce n’est pas grand-chose, mais croyez-moi, ce moteur a toute la fougue nécessaire pour la conduite dans le monde réel. Qu’il s’agisse de s’inscrire sur l’autoroute, de se déplacer en ville ou de faire un détour spontané hors des sentiers battus, ce moteur, avec ses 182 ch et 176 lb-pi de couple, vous surprendra par ses capacités.

La dernière version de la transmission à variation continue (CVT) Lineartronic de Subaru relie le moteur aux roues et au système de traction intégrale Symmetric toujours standard. Au fil des ans, la marque a peaufiné sa CVT au point d’en faire une alternative intéressante aux boîtes automatiques traditionnelles. Elle fonctionne extraordinairement bien, rendant les transitions fluides et, surtout, prévisibles, et veillant à ce que le moteur fonctionne toujours dans sa zone de confort. Au cours de la semaine que j’ai passée avec la voiture, je me suis surpris à prendre beaucoup plus de plaisir qu’un adulte raisonnable ne le ferait derrière le volant de l’Outback. Et encore, je ne suis pas tout à fait raisonnable pour commencer. Heureusement, la plateforme globale et le débattement généreux des suspensions assurent le confort de tous les occupants, quel que soit l’état de la chaussée.

Une robustesse subtile à l’onyx

À l’extérieur, la Subaru Outback a toujours été un modèle d’élégance. Elle est à la fois élégante et pratique, avec une ligne de toit délicieusement allongée et une garde au sol impressionnante lorsque l’aventure commence à s’éloigner de l’asphalte. Les lignes sont audacieuses, les courbes sont captivantes et, dans l’ensemble, le style reste caractéristique de Subaru. Les boucliers mis à jour pour 2023 donnent au grand break encore plus de muscle visuel.

La version Onyx de 38 695 $, nouvelle pour l’année modèle 2023, est la plus inspirée de la nature sauvage avec ses garnitures noires et ses jantes noires de 18 pouces. Dans la bonne couleur, comme le bleu Cosmic de mon modèle d’essai, l’Outback est un véhicule plus beau que n’importe lequel de ses concurrents.

En pénétrant dans l’Outback 2023, vous serez accueilli par un intérieur aussi accueillant que pratique. L’habitacle est spacieux et offre plus d’espace qu’il n’en faut pour une famille moyenne et ses accessoires. Qu’il s’agisse de sacs d’épicerie, d’équipements sportifs ou d’un labrador ambitieux, le volume disponible du coffre, qui avoisine les 930 litres, permet d’accueillir tout cela. De plus, les matériaux de haute qualité confèrent un air de luxe subtil.

Les grands écrans d’infodivertissement font fureur et, il faut bien l’admettre, je ne les déteste pas tout à fait. Cependant, l’écran de 11,6 pouces de Subaru est lent à s’activer, il n’est pas entièrement réactif, il y a beaucoup trop de commandes intégrées (surtout pour le système de chauffage, de ventilation et de climatisation) et il est sujet aux reflets. Pour le reste, la visibilité et les possibilités de rangement sont excellentes.

Ne soyez pas comme les autres

Oui, l’Outback est dotée de caractéristiques et de commodités qui n’ont rien à envier à un VUS, mais elle reste sans conteste une wagon. Le mieux, c’est que malgré les efforts de Subaru, elle n’essaie pas d’être un VUS. Au contraire, c’est un véhicule qui a confiance en ses capacités, son identité et son objectif.

Si vous voulez être comme tout le monde, vous pouvez acheter un VUS, mais si vous avez envie d’un véhicule qui vous ressemble, vous pouvez acheter un VUS. Mais si vous avez envie d’un véhicule qui allie plaisir de conduire, de l’espace et une bonne dose de caractère, la Subaru Outback est la solution. Je le pense vraiment.

Je suis amoureux de la Subaru Outback depuis 1995. Donnez-lui une chance et vous tomberez vous aussi sous le charme de cette familiale.