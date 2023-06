Essai routier Subaru Ascent 2023 : Comme un pull favori

Points forts de Subaru Ascent 2023 :

– Le moteur Boxer 2.4T est bien adapté au VUS.

– L’habitacle est spacieux et bien agencé.

– C’est un véhicule facile à vivre.

Points faibles Subaru Ascent 2023 :

– La consommation de carburant est élevée pour le segment malgré la note raisonnable de Subaru.

Le VUS trois rangées de taille moyenne, ou plutôt son segment en plein essor, est un instantané de ce qui ne va pas en Amérique du Nord en ce qui concerne la consommation des voitures neuves. Au cours des cinq ou six dernières années, le nombre d’offres a doublé et le Subaru Ascent fait partie de ces ajouts.

Peu de familles, avec une moyenne de deux enfants au maximum, ont réellement besoin de plus qu’un VUS compact à deux rangées de sièges — ou même d’un VUS de taille moyenne. Peut-être qu’un week-end ou deux, et une semaine par an, une famille aura besoin d’un coffre un peu plus généreux, mais c’est à cela que servent les coffres de toit… D’accord, le commentaire est fait.

Le style d’une Subaru

Si vous êtes à la recherche d’un VUS intermédiaire à trois rangées de sièges, vous n’avez jamais eu autant de choix. Et comme votre garde-robe, l’Ascent est l’un des chandails à capuchon les plus confortables que vous ayez, mais il n’est peut-être pas le plus élégant — il n’épatera pas vos amis lorsque vous vous rencontrerez au café.

La plupart des constructeurs automobiles, y compris Kia, Hyundai et Volkswagen, ont mis l’accent sur le style et, bien que Subaru ait gardé l’Ascent frais, leur approche est toujours beaucoup plus subtile. Les nouveaux phares, la nouvelle calandre et les nouveaux feux arrière couvrent essentiellement les mises à jour visuelles. Le look de l’Ascent est un mélange équilibré de robustesse et de détermination.

Espace et confort

À bord, la grande Subaru offre aux familles une gamme complète d’équipements. La version de base Convenience comprend le grand écran tactile de 11,6 pouces, sensible aux reflets et avide d’attention, les sièges avant chauffants et bien d’autres choses encore pour 40 995 $. Mais ce que vous voulez vraiment, et ce dont vous avez besoin, vous le trouverez dans le modèle Touring à 45 495 $ (avec ou sans sièges capitaines), qui comprend un hayon électrique, un volant chauffant et l’accès à des couleurs telles que le bleu cosmique, ou celui que l’on trouve sur le modèle Premier testé à 53 995 $. Bien que le cuir Nappa et les sièges refroidis soient des atouts appréciables, ils n’apportent en fin de compte rien à la voiture.

La principale raison d’être de l’Ascent 2023 est son habitacle spacieux. Avec sept ou huit places assises et jusqu’à 1 232 litres de volume de coffre derrière la deuxième rangée, il y a peu de chances que vous deviez laisser quelque chose derrière vous lors de votre voyage estival en famille. Parmi les autres points forts, citons les espaces de rangement généreux et la visibilité exceptionnelle vers l’extérieur.

Expérience de conduite confortable

Sur la route, le Subaru Ascent 2023 est, une fois de plus, semblable à ce chandail à capuchon. Le conducteur et les passagers se sentent à l’aise dans le VUS lorsqu’ils se dirigent vers une destination. La plateforme globale de Subaru sert de base solide et compétente pour le confort de conduite. La suspension offre une tenue de route compétente sans jamais sacrifier le raffinement. Comme toujours, la direction de Subaru est un mélange de précision limitée, mais tout en répondant bien aux demandes du chauffeur.

L’âme de l’Ascent est le 4-cylindres à plat Boxer de 2,4 litres turbocompressé de série qui génère 260 ch et 277 lb-pi de couple. Bien que j’aimerais me plaindre de la transmission du VUS, la génération actuelle de la transmission à variation continue (CVT) Lineatronic de Subaru est l’une des meilleures de son genre. En fait, à l’arrêt, l’engrenage de la CVT accentue la puissance de torsion initiale du moteur, ce qui fait décoller l’Ascent.

Subaru annonce que le VUS devrait afficher une consommation de 11 litres aux 100 kilomètres en conduite mixte. Mon essai de plus de 500 km, dont 75 % sur autoroute, m’a permis d’obtenir une consommation de 13 litres aux 100 km, ce qui est loin d’être impressionnant.

La puissance est certainement suffisante, permettant de tracter jusqu’à 5 000 livres et de s’insérer sans problème sur les autoroutes. Le système de traction intégrale symétrique à temps plein de Subaru, toujours fiable, fonctionne discrètement et en toute confiance. Doté d’une garde au sol de 8,7 pouces et d’une fonction X-Mode pour le tout-terrain léger, l’Ascent peut affronter sans effort différents types de routes et de terrains, dans des limites raisonnables.

Un segment plus actif que jamais

Avec plus d’une douzaine d’offres maintenant disponibles dans le segment des VUS intermédiaires à trois rangées, le Subaru Ascent 2023 se trouve une fois de plus en plein milieu — une bonne place à coup sûr. Essentiellement, l’Ascent est admirablement performant à tous les égards, sans nécessairement se démarquer dans un domaine en particulier. Cette capacité bien équilibrée en fait un VUS très adaptable et attrayant.

D’autres, comme les Toyota Highlander et Grand Highlander, Honda Pilot, Chevrolet Traverse, Mazda CX-90, Jeep Grand Cherokee L, Dodge Durango, Volkswagen Atlas, Nissan Pathfinder, Hyundai Palisade, et Kia Telluride, pour n’en nommer que quelques-uns, ont tous quelque chose à offrir. L’Ascent est le pull préféré. Le Telluride, loué pour quatre ans, est le sweat à capuche un peu plus moderne. Le dernier vêtement en date est le nouveau Toyota Grand Highlander.