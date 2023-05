Premier essai du Toyota Grand Highlander 2024 : juste pour nous huit

Le Toyota Grand Highlander 2024 se détaille à partir de 52 420 $, frais de transport et de préparation inclus.

Habitacle très logeable, motorisations peu énergivores, réputation de fiabilité de la marque convaincante.

Agrément de conduite ordinaire, système hybride régulier manque de vivacité, plus cher qu’une fourgonnette Sienna pouvant effectuer la même tâche.

WAIMEA, Hawaii – Partons-nous encore en voyage en famille? On devrait, car certains de mes bons souvenirs d’enfance impliquent les vacances sur la route avec mes parents et mon frère. À cette époque, on n’avait pas le Toyota Grand Highlander 2024 avec son confort, sa polyvalence et ses caractéristiques de sécurité afin que tout le monde à bord soit heureux.

Bien entendu, un voyage en famille n’était pas une partie de plaisir à chaque instant. Les enfants se chicanent, les parents s’impatientent, et lorsque la famille rentre à la maison, les membres de celle-ci pourraient ne pas se parler pendant une journée ou deux. Par la suite, les bons souvenirs commencent à s’imbriquer dans notre mémoire. Ces jours-ci, des sièges capitaines et trois rangées de sièges permettent à tout le monde de profiter de leur espace. Les prises USB permettent de garder les appareils portatifs de tous bien chargés. Les bornes Wi-Fi intégrées s’assurent que tous les occupants demeurent à jour sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo et trouver la prochaine attraction intéressante sur le chemin devant. Le Grand Highlander possède tout cela, et beaucoup plus, évidemment.

Alors, qu’y a-t-il de bon à propos du Toyota Grand Highlander 2024? Il est gros.

Plus gros que le Toyota Highlander régulier, bien sûr. Il repose sur un empattement allongé de 99 millimètres, alors que sa longueur hors tout s’étire de 165 mm supplémentaires. Il est aussi plus large de 58 mm, bien que la hauteur et la garde au sol soient quasi identiques. Le Highlander dispose lui aussi de trois rangées de sièges avec une capacité maximale de huit passagers, mais le Grand Highlander propose un meilleur dégagement pour la tête, ainsi que 140 mm d’espace additionnel pour les jambes à la troisième rangée. Cette dernière est par conséquent beaucoup plus accommodante pour des enfants, mais pour des adultes aussi. Les sièges de deuxième rangée sont faciles à coulisser, et un passage adéquatement grand est offert pour monter et descendre sans se défaire le dos.

Toyota avance même que sept valises de voyage à main peuvent s’empiler jusqu’au plafond du Toyota Grand Highlander 2024, et ce, avec tous les sièges occupés. Sur papier, cela signifie un volume de 583 litres, ou 1 640 litres une fois la troisième rangée rabattue dans le plancher. Des gains d’environ 29 et 20 pour cent, respectivement, par rapport au Highlander un tantinet plus petit.

Le Grand Highlander devient donc un rival plus direct aux plus gros multisegments sur le marché, tels que les Chevrolet Traverse et Buick Enclave, ainsi que le Ford Explorer. L’espace pour les passagers et le cargo sont marginalement plus petits que celui dans les cousins de GM, et marginalement plus grands que ceux du Ford, démontrant nettement à quel point le Toyota est dodu. Notons que le Traverse sera redessiné pour le millésime 2024, tout comme le GMC Acadia 2024 qui redeviendra aussi gros que le Chevrolet. L’Enclave obtiendra sa refonte pour le millésime 2025, alors que l’Explorer recevra un rafraîchissement de mi-génération pour l’année-modèle 2024.

Pour motiver ce poids supplémentaire, le Toyota Grand Highlander 2024 offre un choix de trois motorisations, dont une qui ne soit pas disponible sur le Highlander régulier. Les deux modèles partagent le quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres développant 265 chevaux et un couple de 310 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral.

Les deux multisegments partagent aussi une motorisation hybride consistant d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres avec trois moteurs électriques et une boîte automatique électronique à variation continue, bon pour un total de 243 chevaux et un rouage intégral.

La déclinaison haut de gamme du Grand Highlander profite de la nouvelle motorisation Hybrid MAX de Toyota, comprenant le bloc turbo de 2,4 litres, un trio de moteurs électriques et une boîte automatique à six rapports pour former un rouage intégral à prise constante. La puissance grimpe à 362 chevaux et le couple, à 400 livres-pied. Selon le constructeur, le système Hybrid MAX procure des sprints de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes.

Modèle Ville / Route / Mixte L/100 km XLE 11,2 / 8,6 / 10,0 XLE Hybrid 6,6 / 7,4 / 7,0 Limited 11,6 / 9,0 / 10,7 Limited Hybrid 6,6 / 7,4 / 7,0 Platinum Hybrid MAX 9,0 / 8,6 / 8,8

Comme indiqué dans le tableau, la motorisation hybride de milieu de gamme est de loin la moins énergivore, suivi du Hybrid MAX. Les trois peuvent rouler sans problème à l’essence régulière, ce qui est une bonne nouvelle. Les cotes pour les moteurs turbo non hybride et hybride régulier sont à peine plus élevées que celles du Highlander légèrement plus petit.

Autres constatations : le Toyota Grand Highlander 2024 imbibe moins de carburant que les Traverse et Enclave, ainsi que toutes les variantes de l’Explorer. Ce dernier est disponible avec une motorisation hybride basée sur un V6 de 3,3 litres, produisant 318 chevaux et un couple de 322 livres-pied. Le Grand Highlander avec le Hybrid MAX le bat en puissance et en économie d’essence.

Et soyons réalistes. Une consommation aussi basse que 7,0 L/100 km pour un chariot aussi gros, prêt pour les escapades en famille, c’est drôlement impressionnant. En revanche, la motorisation hybride de 243 chevaux est la moins intéressante à conduire, et bien que l’on n’ait pas pu l’essayer lors du lancement du Grand Highlander, nous l’avons testé dans le Highlander régulier et dans le nouveau Lexus RX 2023, et ce moteur manque de vivacité. Lorsque l’économie de carburant est le principal critère d’achat, c’est toutefois celui qu’il faut choisir.

La motorisation Hybrid MAX est musclée, sans être trop violente, et sa sonorité est franchement agréable lors des accélérations soutenues. Sans bruits de moteur artificiels, selon Toyota. Il procure assurément la fougue d’un gros moteur V6, mais sans son appétit pour l’or noir. Quant au bloc turbo de base, il représente l’entre-deux, équilibrant puissance et frugalité sans être trop enivrant. En somme, il fait le travail et ne semble pas surchargé, du moins, avec deux personnes à bord.

Les moteurs turbo de base et Hybrid MAX permettent une capacité de remorquage de 2 268 kilogrammes ou 5 000 livres, alors que l’hybride régulier se limite à traîner une charge de 1 588 kg ou 3 500 livres – sous la moyenne du segment. La plupart des utilitaires intermédiaires peuvent remorquer 2 268 kilos, y compris l’Explorer hybride, alors que le Dodge Durango et le Nissan Pathfinder font mieux.

Le design intérieur du Toyota Grand Highlander 2024 est sobre et élégant, avec une quantité bien dosée de garnitures argentées. Le similicuir SofTex se trouve dans la version XLE, alors que le cuir recouvre les sièges des Limited et Platinum. Au Canada, on doit se contenter du noir pour l’habillage des sièges, ou bien d’une teinte brune appelée Portobello dans la version Platinum, qui profite d’un recouvrement mélangeant le cuir et l’ultrasuède. Le marché américain a aussi droit au gris pâle. Fait cocasse, des garnitures bronze rehaussent l’apparence de la déclinaison s’appelant platine, mais bon. On apprécie la présence d’un traditionnel levier de vitesses plutôt qu’une rangée de boutons peu intuitive, tout comme une multitude d’espaces de rangement et une rangée de boutons physiques pour régler la climatisation. Merci à Toyota d’avoir résisté à la tentation de reléguer toutes ces commandes sur l’écran tactile du système multimédia.

Puisqu’on en parle, ledit écran est d’une taille 12,3 pouces dans toutes les déclinaisons. Il abrite la nouvelle interface du constructeur, plus facile à utiliser que celle dont elle remplace, avec une rangée verticale de boutons pour accéder aux fonctionnalités principales, et toutes les caractéristiques auxquelles l’on s’attend d’un système moderne. Une borne Wi-Fi intégrée et des mises à jour par Internet sont également incluses, alors que sept prises USB sont saupoudrées à travers l’habitacle.

La version XLE du Toyota Grand Highlander 2024 comprend des roues de 18 pouces, des sièges avant chauffants à réglage électrique, un volant chauffant, une instrumentation numérique de sept pouces pour le conducteur et une foule d’aides à la conduite sécuritaire. La Limited ajoute des jantes de 20 pouces, un toit panoramique, des sièges avant ventilés, des sièges capitaines chauffants à la deuxième rangée, une prise de courant de 1 500 watts, un éclairage d’ambiance, une instrumentation de 12,3 pouces, un hayon à commande électrique et un système de caméras à 360 degrés, entre autres. La variante Platinum allonge la liste avec des sièges ventilés à la deuxième rangée, un système de modes de conduite Multi-Terrain Select, un affichage tête haute, un rétroviseur arrière à caméra et beaucoup plus.

Les prix oscillent entre 52 420 $ et 67 380 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus. Ils sont en ligne avec les tarifs de l’Enclave et de l’Explorer, et bien que le Traverse affiche un prix de base plus bas, c’est pour une livrée moins bien équipée. Le Grand Highlander s’avère donc concurrentiel à ce chapitre.

Modèle PDSF + frais de transport et de préparation XLE 52 420 $ XLE Hybrid 55 720 $ Limited 59 620 $ Limited Hybrid 63 120 $ Platinum Hybrid MAX 67 380 $

Le constructeur japonais vante les mérites du nouveau Grand Highlander comme un superbe véhicule pour voyager en famille, mais il propose déjà dans sa gamme un modèle peu énergivore, spacieux et polyvalent, pouvant aussi être équipé d’un rouage intégral. Il s’agit de la Toyota Sienna, coûtant entre 44 080 $ et 62 575 $. Outre la motorisation Hybrid MAX, le Grand Highlander n’est vraiment plus divertissant à conduire, il n’est pas plus accommodant que la Sienna, et il est plus cher. Toutefois, il se vendra probablement davantage que la fourgonnette pourtant très polyvalente. Toyota ne suffit pas à la demande pour la Sienna de toute façon, alors plus il y a de modèles disponibles, plus les clients seront servis plus rapidement, on s’imagine.

Le Toyota Grand Highlander 2024 est-il un meilleur choix que ses rivaux mentionnés plus tôt? Si l’on peut se permettre les mensualités de la version Platinum avec le moteur Hybrid MAX, c’est vrai qu’il propose un excellent équilibre entre performances et économie de carburant, et il est aussi logeable que ses rivaux pour transporter huit passagers. La réputation de fiabilité de la marque, et la valeur de revente qui en découle, sont aussi de bons arguments en faveur du Toyota. En contrepartie, si l’on exclut son côté écologique, il n’y a rien d’innovateur dans ce véhicule pour révolutionner le segment, et si l’on ne voyage pas toujours avec tous les sièges occupés, le Highlander régulier fait toujours en excellent travail pour moins cher.

En tout cas, si mes parents avaient un véhicule comme le Grand Highlander quand j’étais enfant, je me serais probablement chicané pas mal moins souvent avec mon frère en vacances.

