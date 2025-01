Essai routier Rolls-Royce Spectre 2025 : Pour ceux qui peuvent et veulent vivre autrement

À travers l’industrie automobile, on retrouve généralement des modèles appartenant aux constructeurs génériques (Honda, Chevrolet, Mazda, etc.) ou encore à des marques de luxe (BMW, Lexus, Volvo, etc.).

Il existe d’autres catégories, plus exclusives, comme les exotiques (Lamborghini, Ferrari, McLaren, etc.), mais également le grand luxe, avec un grand G. Pensez Maybach, Bentley, et bien entendu, Rolls-Royce.

À ces adresses, les normes prennent le bord. L’objectif est simple ; offrir le nec plus ultra à tous les niveaux, car la clientèle visée n’a pas l’habitude de se priver. Plus important encore, elle recherche et aime ce qui est exclusif, bien fait, à la fine pointe.

Chez Rolls-Royce, on s’efforce de la sustenter depuis plus de 100 ans. L’excellence est plus qu’une philosophie ; le haut savoir-faire, c’est l’ADN de la marque.

Ainsi, lorsqu’on prend le temps de découvrir un produit comme le coupé Spectre, le premier modèle électrique de la marque, on se doit de le faire avec un œil différent. Critique, mais différent.

Allons-y.

Concrétisation d’une vision

Rolls-Royce a beau nous présenter son premier modèle électrique avec la Spectre, et promettre de ne plus introduire de nouveaux véhicules à essence à compter de 2030, cette transition avait été prophétiquement annoncée en 1900 par l’un des fondateurs de la marque, Charles Rolls. En effet, quatre ans avant qu’il ne rencontre Henry Royce, avec lequel il allait fonder Rolls-Royce en 1906, voici ce qu’il avait déclaré :

« La voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre. Il n’y a ni odeur ni vibration. Elle devrait devenir très utile lorsque des stations de recharge fixes pourront être mises en place. »

Il faut comprendre que les voitures électriques existaient à l’époque et que certaines entreprises, comme la Detroit Electric, ont connu un certain succès.

Le monde n’était cependant pas prêt et il aura fallu attendre une centaine d’années avant de voir la technologie s’implanter, cette fois pour de bon (disons que c’est bien parti).

Conception et philosophie

C’est en septembre 2021 que Rolls-Royce a lancé ses tests avec la Spectre. Quelque 2,5 millions de kilomètres d’essais plus tard, sur tous types de terrain et sous toutes températures imaginables (-40 à 50 degrés Celsius), on présentait le modèle en octobre 2022.

Le véhicule a été conçu comme tout produit Rolls-Royce, c’est-à-dire en priorisant la performance, la douceur de roulement, ainsi que le confort et l’espace intérieur, le tout à travers une qualité que l’on ne peut que citer en référence.

Conséquemment, malgré le fait que la Spectre a été pensée comme un véhicule tout électrique, les standards de la marque ont été respectés.

Et dans la gamme, pour les habitués, la Spectre est la successeure spirituelle du coupé Phantom, qui est toujours au menu.

Design : la beauté est dans les yeux de celui qui regarde

On reste pantois en voyant une Rolls-Royce Spectre. Le modèle ne ressemble à rien d’autre dans un stationnement. Le style est inimitable, le design est unique, l’ensemble est impressionnant.

La question qui tue, maintenant ; est-ce beau ?

Sans vouloir lancer un débat sur la chose, car les goûts demeurent très personnels, disons que le style est polarisant. On vous laisse avec une question qui pourrait vous aider à trancher ; si Chrysler nous proposait un modèle ayant cette allure, aurait-on la même réaction ?

Probablement que non. Mais c’est justement ce qui fait qu’une Rolls-Royce est une Rolls-Royce. Cela dit, l’auteur de ces lignes trouve plus élégants les modèles rivaux vendus chez Bentley.

On le répète, une question de goûts. Ce qui est certain, c’est que si vous garez cette chose devant votre domicile, vous allez bientôt rencontrer vos voisins ; le modèle attire tous les regards, surtout avec ces portières qui s’ouvrent à partir de l’avant.

N’est-ce pas là, un peu, ce que l’on recherche avec un tel véhicule ?

Structure et batterie

Rolls-Royce a fait appel à une plateforme existante (Architecture of Luxury) pour donner vie à la Spectre. C’est une structure qui avait été développée pour accommoder des motorisations traditionnelles, mais qui demeurait prête à accueillir l’électrification. Le cadre est fait d’aluminium et il est entièrement modulable, ce qui fait que Rolls-Royce peut à peu près concevoir ce qu’elle veut à partir de cette assise. Surtout, l’intégration de la batterie dans la structure fait que le cadre est 30 % plus rigide que celui de n’importe quelle Rolls-Royce précédemment offerte.

Ça ne peut qu’avoir un effet bénéfique sur la route ; on y revient.

Quant à la taille de la batterie, elle est de 102 kWh. Et parce qu’on est chez Rolls-Royce, le cobalt et le lithium qui la compose ne proviennent pas de n’importe où, mais uniquement de sources contrôlées situées en Australie, au Maroc et en Argentine. Les cellules, elles, sont fabriquées à des endroits où l’énergie utilisée est 100 % verte et renouvelable. Et l’efficacité est maximisée par un système de thermorégulation qui fait qu’une température optimale est conservée en tout temps pour réduire les pertes.

L’ensemble est appuyé par deux moteurs synchrones, un à l’avant, l’autre à l’arrière. Le premier produit 190 kW, le deuxième 360. Au combiné, la Rolls-Royce Spectre délivre une puissance de 584 chevaux et un couple de 664 livres-pieds. Tout ça permet d’annihiler le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. On dira ce qu’on voudra, mais au volant d’un paquebot qui fait osciller la balance à 2890 kg (6371 livres), ça demeure impressionnant.

Sauf qu’on ne sent rien. Nada. Doit-on voir ça comme un défaut ou une qualité ?

Au volant

En fait, c’est un défaut si vous vous attendez à vivre des émotions fortes au volant d’une Rolls-Royce Spectre. Si c’est le cas, vous êtes à la mauvaise adresse. Cette voiture est conçue pour vous faire vivre un autre genre d’expérience, où vous avez la constante impression de flotter sur la route, comme si un tapis d’air se trouvait en permanence entre le bitume et les pneus.

En prenant la route, on sait que la douceur de roulement va être exceptionnelle. Imaginez quelque chose d’encore mieux. On est renversé, littéralement, surtout lorsqu’on rencontre des imperfections.

Il y a des secrets à tout cela, évidemment. Un exemple simple, pour vous donner une idée. En ligne droite, les barres antiroulis se découplent, ce qui fait que chaque roue absorbe son imperfection sans que cela affecte le comportement ou la stabilité des autres. À l’approche d’un virage, le couplage se fait automatiquement, les amortisseurs se durcissent et les roues arrière directionnelles entrent en action, afin de faciliter la course de la voiture.

Tout cela est imperceptible derrière le volant, saut qu’en tout temps, la douceur de roulement est là, la quiétude est totale. Ajoutez à cela la rigidité accrue du châssis et vous avez entre les mains un char d’assaut muni de chaussettes feutrées.

Une expérience unique, vraiment.

L’habitacle

Évidemment, tout cela est rehaussé par la présence d’un habitacle où la grande qualité est à l’honneur. Pour vous décrire la planche de bord, c’est simple, il suffit de vous mentionner qu’elle ne ressemble en rien à ce à quoi nous sommes accoutumés, à l’exception des écrans, la norme partout à travers l’industrie.

Et encore là, on aime ou l’on n’aime pas la présentation, mais c’est unique.

Quant à la technologie, Rolls-Royce précise que son modèle est le plus connecté de son histoire. Tout est évidemment de la partie pour les branchements à ses appareils et à ses applications favorites.

Mais pour vous prouver que rien n’est parfait dans ce bas monde, lors de notre court essai de 30 minutes, nous avons eu le temps de trouver une anomalie avec le fonctionnement du système multimédia. En écoutant une pièce sur son téléphone, lorsqu’on veut passer à la suivante, il faut compter cinq secondes complètes avant que le système réagisse. Un détail. Il est toutefois incroyable de constater qu’en cherchant à offrir la perfection, on peut laisser passer un truc du genre, maitrisé par tous les autres constructeurs à travers l’industrie.

Autonomie et recharge

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie et de la recharge, d’autres observations intéressantes. Pour établir la capacité du modèle, Rolls-Royce a interrogé sa clientèle afin de connaître ses besoins. On n’a donc pas imposé une norme, on a plutôt écouté les acheteurs pour leur offrir ce qui répond à leurs attentes. Le résultat ? Une liberté de 468 kilomètres avec des roues de 22 pouces, 428 avec des jantes de 23 pouces.

Pour la recharge, Rolls-Royce annonce un temps de 34 minutes pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 %, avec une borne offrant 195 kW de puissance.

Rien d’exceptionnel ici, ce qui détonne un peu d’avec le reste de ce bolide.

Conclusion

La Rolls-Royce Spectre est proposée à partir de 495 600 $ en devises canadiennes.

Cher ? Pour tous ceux qui n’ont pas les moyens, oui. Pour la clientèle cible, ce n’est pas un enjeu. Sachez que cette dernière possède en moyenne sept véhicules et que la Rolls-Royce de la famille ne parcourt que 5100 kilomètres sur une base annuelle.

Se procurer une Rolls-Royce, ça fait partie de l’image que l’on projette. Ça reflète une capacité à s’offrir le nec plus ultra, et au diable ce que les autres pensent.

C’est l’atteinte d’une liberté d’agir qui n’a pas de prix, en fait.

C’est ce qui rend le modèle exceptionnel, qu’importe ses qualités et ses défauts.