Essai Routier : Mitsubishi Outlander GT Premium 2025 : De légères retouches qui font du bien

2025 sera une année de transition pour le Mitsubishi Outlander, qui reçoit des mises à jour esthétiques et technologiques, mais qui devra attendre à l’an prochain avant de bénéficier d’une nouvelle mécanique hybride.

Résumé du Mitsubishi Outlander GT Premium 2025

De nouvelles jantes, de nouveaux feux arrière, une chaine audio Yamaha et un nouveau système d’info divertissement sont les principaux changements pour 2025.

La version GT Premium est au sommet de la gamme, avec un prix de départ de 47 498 $.

Le moteur quatre-cylindre de 2,5L génère 181 chevaux et 181 lb-pi de couple.

La consommation moyenne annoncée par RN Canada est de 8,8 L/100 km, nous avons obtenu 8,9 L/100 km.

Points Forts

Douceur et silence de la mécanique

Présentation intérieure soignée

Bon rapport Équipement/Prix

Points Faibles

Moteur qui manque de vigueur

Boite CVT peu réactive

Troisième rangée de sièges presque inutilisable

Le pilier de Mitsubishi

Chez Mitsubishi, l’Outlander est plus qu’important; il est vital. En effet, ce VUS à lui seul comptait pour 60% des ventes de la marque au Canada et tout près de 64% au Québec, en 2024. Cette année, la proportion devrait encore augmenter en raison de la disparition de la Mirage.

Bien que la grande majorité de ses ventes soient attribuables à la version hybride branchable, l’Outlander régulier à essence ne se débrouille pas trop mal non plus, attirant environ 1 600 acheteurs de plus que le RVR, le deuxième modèle Mitsubishi le plus populaire à l’échelle nationale.

Pour 2025, cette version à essence reçoit de légères mises à jour, qui seront appliquées au PHEV en 2026.

En faire juste assez

Si on ne vous avait pas dit que le Mitsubishi Outlander 2025 a fait l’objet de retouches esthétiques, vous ne l’auriez peut-être pas remarqué, tant elles sont subtiles. En effet, la tôlerie du véhicule n’a pas été modifiée et le constructeur s’est contenté de remplacer les jantes, rendre la lentille des feux arrière transparente, et offrir de nouveaux coloris.

Étonnamment, c’est suffisant pour rendre l’Outlander plus élégant que par le passé, et notre version GT Premium, la plus dispendieuse au catalogue, a fière allure.

La face avant massive et très carrée n’est toujours pas au goût de tous, mais le profil musclé et la lunette arrière inclinée donnent à l’Outlander 2025 un style un peu plus dynamique et affirmé que la moyenne. Un autre léger changement consiste en l’ouverture du capot, qui n’inclut désormais plus une partie de la grille, au demeurant inchangée.

Les nouvelles jantes sont aussi plus élégantes et plus distinctives que celles qu’elles remplacent, alors que le toit noir contrastant est d’un bel effet puisqu’il réduit artificiellement la hauteur du véhicule et lui donne un aspect légèrement plus sportif.

Bien que l’Outlander de génération actuelle partage quelques éléments mécaniques, ainsi que son empattement, avec le Nissan Rogue, les designers de Mitsubishi ont su lui donner une allure complètement différente, notamment en le rendant plus long et plus large.

Un intérieur haut de gamme

Une des forces du Mitsubishi Outlander depuis sa refonte complète de 2022 est la présentation de son intérieur, qui semble plus luxueux que plusieurs de ses rivaux. C’est encore plus vrai en 2025 grâce à un nouveau motif pour les surpiqures des sièges et des panneaux de porte à partir de la version SEL.

Le modèle GT Premium en rajoute avec une belle sellerie en cuir semi-aniline qui adopte une nouvelle teinte brun brique. À ce prix, la plupart de ses rivaux se contentent de cuirette.

Les sièges eux-mêmes sont aussi agréables à l’œil, en bonne partie à cause de leurs rebords prononcés qui offrent un bon soutien sur la route. D’ailleurs, le confort des baquets avant, chauffants et ventilés, n’attire pas de reproches, bien que la fonction de massage précédemment offerte soit introuvable.

Le tableau de bord reçoit un nouvel écran central partagé avec le Nissan Rogue, qui renferme un système d’info divertissement plus moderne qu’auparavant, mais malheureusement moins intuitif.

Au moins, l’affichage numérique des instruments est hautement configurable et il regorge d’informations, dont plusieurs sont aussi projetés dans le pare-brise des modèles GT et GT Premium.

Autre nouveauté : Le système audio Yamaha à 12 haut-parleurs qui procure une belle sonorité, se comparant aux systèmes haut de gamme concurrents. Chose rare, tous les modèles de l’Outlander 2025 bénéficient d’un système audio premium, puisqu’une version à 8 haut-parleurs, aussi développée par Yamaha, est de série.

D’autres touches inattendues dans un véhicule de la catégorie de l’Outlander sont les pare soleil à la seconde rangée ainsi qu’une climatisation automatique à trois zones.

Beaucoup d’espace, mais pas pour tous…

L’accès à bord et l’espace pour les occupants sont irréprochables, du moins pour les deux premières rangées.

En effet, le Mitsubishi Outlander 2025 peut techniquement accueillir sept passagers, mais en pratique, c’est presque impossible tant la troisième rangée est diminutive. À seulement 5’7’’, ma tête est fermement appuyée contre le plafond et mes jambes n’ont nulle part où aller, à moins d’avancer la banquette centrale à un point tel que les baquets avant devront aussi être déplacés, rendant l’expérience inconfortable pour tous les occupants.

Ainsi, il vaut mieux considérer le plus grand VUS de Mitsubishi comme un véhicule spacieux pour 5 passagers, qui peut transporter deux enfants de plus à l’occasion.

Le coffre est logeable, mais pas outre mesure, puisque son volume de 866 L derrière la seconde rangée est parmi les plus petits de sa catégorie. De même, la capacité maximale de 1 822 litres n’est pas particulièrement remarquable, se situant environ 150 litres sous les Toyota RAV4 et Kia Sportage, et près de 350 litres sous le Honda CR-V. Avec tous les sièges en place, ce n’est que 308 litres qui sont utilisables dans l’Outlander 2025.

Malgré tout, les formes régulières de l’espace cargo du Mitsubishi facilitent le chargement et ne donnent pas vraiment l’impression de manquer d’espace.

Une expérience mitigée

Sur la route, le Mitsubishi Outlander GT Premium 2025 brille de quelques façons, mais il affiche aussi certaines faiblesses relativement importantes.

Commençons sous le capot, ou Mitsubishi fait usage du bon vieux quatre cylindre 2,5L d’origine Nissan pour la dernière fois cette année.

Si la conception de base de ce moteur remonte au tournant du millénaire, celui-ci n’est pas aussi dépassé qu’on pourrait le croire.

Notamment, il fait preuve d’une douceur remarquable et son association à une boite CVT donne à l’Outlander des accélérations très fluides. Son niveau sonore est aussi bien contrôlé, sauf à plein régime. De plus, sa consommation d’essence est raisonnable en utilisation quotidienne, avec une moyenne de 8,9 L/100 km au terme de mon essai.

Là où la mécanique de l’Outlander nous laisse sur notre faim, c’est au chapitre des performances. Avec seulement 181 chevaux et 181 lb-pi de couple, on ne peut s’attendre à des miracles, et on s’ennuie des modèles turbocompressés offerts par la compétition.

Si les chronos d’accélération sont passables, le moteur du Mitsubishi Outlander 2025 semble toujours peiner à la tâche et son régime augmente au-delà des 4 000 tr/min simplement pour maintenir l’allure dans les pentes même lorsque le conducteur est seul à bord. On se demande ce que ça donne lorsque le véhicule est chargé à capacité…

La boite CVT, elle aussi empruntée à Nissan, ne fait rien pour arranger les choses, car elle privilégie clairement l’efficacité aux performances. Ses reprises molles et la lenteur de ses réactions quand vient le temps de dépasser sur autoroute rappellent qu’à l’instar du moteur, elle a une ou deux générations de retard sur ses concurrentes.

La tenue de route est satisfaisante pour un modèle de cette catégorie, et le rouage intégral sophistiqué à vecteur de couple de Mitsubishi rend l’Outlander 2025 un peu plus agréable à pousser dans les virages que ce à quoi je m’attendais.

Par contre, la direction manque de précision au centre, nécessitant plusieurs petites corrections pour garder le cap, et la suspension talonne parfois durement sur les imperfections, ce qui nuit quelque peu au confort général.

Un autre détail agaçant est la longue course des pédales. Si cela n’est qu’une question d’habitude dans le cas de l’accélérateur, cela n’inspire pas une grande confiance au freinage, d’autant plus que cette pédale est plutôt molle.

Le Mitsubishi Outlander 2025 à essence peut remorquer jusqu’à 907 kg (2 000 lb), soit 227 kg (500 lb) de plus que la version hybride branchable.

À Surveiller

Pour le moment, Transport Canada recense 8 rappels pour le Mitsubishi Outlander 2022 à 2025, dont 7 ne s’appliquent qu’à la première année-modèle. Les deux rappels les plus importants pour la sécurité des occupants concernent environ 850 véhicules dont les prétensionneurs de ceinture de sécurité auraient pu être défectueux. Le premier a été émis en Juillet 2021 et le second en mai 2022, ce problème n’affecte donc pas les modèles 2025.

Le Mitsubishi Outlander de génération actuelle s’est avéré généralement fiable à l’usage, avec peu de problèmes récurrents signalés par les propriétaires. Comme les boîtes CVT de Nissan ont déjà connu des ennuis mécaniques sérieux, il serait prudent d’effectuer les entretiens de façon assidue.

Comme pour tous ses autres modèles, Mitsubishi garanti la mécanique de l’Outlander 2025 pendant 10 ans ou 160 000 kilomètres, ce qui couvre la durée de propriété de la plupart des premiers acheteurs.

Par ailleurs, le Mitsubishi Outlander fait l’objet d’une dépréciation un peu supérieure à la moyenne du segment sur trois ans.

Prix du Mitsubishi Outlander 2025

Au sommet de la gamme, la version GT Premium est offerte à 47 498$, soit tout près de 12 000$ de plus que le modèle de base. Compte tenu de son équipement complet et de sa présentation soignée, l’Outlander GT Premium représente une bonne valeur dans son segment sur le marché canadien.

Le reste de la gamme est composé des modèles ES (35 598$), SE (38 298$), LE (41 298$), SEL (43 998$) et GT (46 498$). Tous sont munis de la traction intégrale et aucune option autre que les couleurs de peinture ne sont offertes.

La version GT Premium séduit par son intérieur luxueux, mais dès les modèles SE, LE et SEL, l’Outlander est bien équipé par rapport à ses compétiteurs. Ceux-ci sont donc les meilleurs choix dans la gamme.

Conclusion

Le Mitsubishi Outlander GT Premium 2025 est un bon véhicule en soi, mais il peine à se distinguer de ses compétiteurs. Ainsi, il est moins confortable que le Hyundai Tucson, moins dynamique que le Honda CR-V, et moins efficace que le Toyota RAV4. Néanmoins, il demeure une option intéressante grâce à son rapport équipement/prix avantageux et son apparence flatteuse, à l’intérieur et à l’extérieur.

Modèle Mitsubishi Outlander GT Premium Nissan Rogue Platine Toyota RAV4 Limited Prix de Base 47 498 $ 48 373 $ 48 309 $ Puissance 181 ch 201 ch 203 ch Couple 181 lb-pi 225 lb-pi 184 lb-pi Boite de vitesse CVT CVT Auto à 8 rapports Consommation combinée (RN Can) 8,8 L/100 km 7,6 L/100 km 8,5 L/100 km Capacité de remorquage 907 kg (2 000 lb) 680 kg (1 500 lb) 680 kg (1 500 lb) Espace cargo max. 1 822 L 2 064 L 1 977 L Espace cargo (derrière 2e rangée) 866 L 1 028 L 1 059 L Taille de l'écran tactile 12,3 po 12,3 po 10,5 po Nombre de haut-parleurs 12 (Yamaha) 10 (Bose) 11 (JBL)