Nouveau groupe motopropulseur hybride pour le Mitsubishi Outlander, autonomie VEHR prolongée et plus pour 2026

Mitsubishi améliore son populaire Outlander en offrant davantage de ce que recherchent les consommateurs, notamment plus d’autonomie.

L’Outlander adopte un nouveau moteur hybride turbocompressé de 1,5 litre, remplaçant l’ancien 2,5 litres pour 2026.

L’Outlander PHEV reçoit une batterie de plus grande capacité, prolongeant l’autonomie électrique et améliorant le confort grâce à des retouches à la suspension.

Les Eclipse Cross et RVR bénéficient de modifications aux versions; les prix complets pour les modèles 2026 seront annoncés ultérieurement.

Mitsubishi Canada a dévoilé sa gamme pour l’année modèle 2026, mettant de l’avant d’importantes mises à jour mécaniques et esthétiques pour ses VUS Outlander et Outlander PHEV. Ces changements s’inscrivent dans la stratégie d’affaires Momentum 2030 du constructeur, qui prévoit l’introduction de véhicules neufs ou révisés chaque année au Canada jusqu’à la fin de la décennie.

Outlander PHEV

L’Outlander PHEV 2026, reconnu comme le VUS hybride rechargeable à traction intégrale le plus vendu au Canada et meilleur vendeur de Mitsubishi, profite d’un deuxième rafraîchissement « mi-cycle » depuis son lancement en 2022. Il reçoit une batterie de plus grande capacité, augmentant son autonomie électrique, ainsi qu’une suspension et des pneus revus pour un meilleur agrément de conduite.

À l’intérieur, il bénéficie de matériaux rehaussés, d’une isolation sonore améliorée et d’une console centrale redessinée offrant plus d’espace de rangement pour les coudes. De nouveaux porte-gobelets et un compartiment de recharge pour téléphone modifié complètent les ajouts. L’équipement de série inclut un écran multimédia de 12,3 pouces jumelé à un système audio Yamaha Dynamic Sound exclusif au Canada. À l’extérieur, on note une calandre redessinée, de nouveaux pare-chocs avant et arrière, des feux arrière plus foncés ainsi que de nouvelles roues de 18 et 20 pouces. La version NOIR est de retour, proposant des touches esthétiques distinctives. Ce modèle renouvelé est attendu au Canada au premier trimestre de 2026.

Outlander hybride

Le Mitsubishi Outlander à essence 2026 adopte un nouveau moteur quatre cylindres turbo de 1,5 litre jumelé à un système hybride, remplaçant l’ancien moteur de 2,5 litres. On s’attend à de meilleures performances en couple et une efficacité accrue, notamment grâce à l’assistance électrique au démarrage. Les améliorations extérieures et intérieures introduites lors du rafraîchissement 2025 sont reconduites, tout comme la version NOIR. L’Outlander 2026 arrivera chez nous au quatrième trimestre de 2025.

Eclipse Cross et RVR

Ailleurs dans la gamme, le Mitsubishi Eclipse Cross reçoit des mises à jour ciblées pour 2026. La version GT abandonne la navigation au profit d’un démarrage à distance, alors que l’édition NOIR subit un ajustement de prix de 1 500 $ en raison de changements au système audio et du retrait du toit ouvrant. Les ventes canadiennes du modèle 2026 débuteront cet été.

Le RVR 2026 demeure inchangé mécaniquement, mais apporte des ajustements aux versions et équipements pour mieux répondre aux attentes des acheteurs. La traction intégrale (AWC) est de série sur toute la gamme, sauf pour le modèle de base ES à traction. Son arrivée au Canada est prévue pour le quatrième trimestre de 2025.

Mitsubishi compte dévoiler les prix complets et toutes les caractéristiques techniques pour chaque modèle à l’approche de leur lancement sur le marché.