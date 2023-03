Essai routier Mercedes-Benz C 300 2023: Le meilleur des petites Benz

Points forts de la Mercedes-Benz C 300 2023 :

– La dernière Classe C est un excellent conducteur.

– La nouvelle technologie hybride-léger est un ajout bienvenu à tous les égards.

– La nouvelle berline est magnifique.

Points fables de la Mercedes-Benz C 300 2023 :

– Le prix de base pour une nouvelle Classe C de base est de près de 60 000 $.

– La version familiale n’est plus offerte au Canada.

La Mercedes-Benz Classe C est un membre original et fondateur de l’un des trios automobiles les plus célèbres et les plus débattus au monde. Bien que les projecteurs se soient éloignés de ces berlines au profit de VUS jetables, la Classe C demeure une voiture exceptionnelle qui mérite l’adulation et les éloges qu’elle continue de recevoir.

Cette dernière Mercedes-Benz Classe C de 6e génération W 206 2023 porte toujours l’aura de la légendaire 190E W201 et en est fière. Bien qu’il soit potentiellement sans importance pour la plupart des acheteurs, voire tous, cet élément intangible est probablement celui qui me touche le plus et qui m’amène à dire que la nouvelle Classe C est ma préférée du trio qui comprend, bien sûr, l’Audi A4 et la BMW Série 3.

Magnifiquement sculptée

La Mercedes-Benz C 300 2023 est belle, rapide, luxueuse et pleine à craquer. Eh bien, pour être honnête, ce modèle bleu spectral est un peu trop plein à environ 73 000 $ CAN. Une partie des quelque 15 000 $ d’options empilées sur cette voiture provient des ensembles Sport. C’est à ce groupe que l’on doit le kit carrosserie AMG et les jantes aérodynamiques AMG de 18 pouces à 5 rayons. Ces éléments accentuent les lignes et le caractère merveilleux de la Classe C.

Le style général de la Classe C 300 m’enchante : c’est une Classe S encore plus belle. J’aime particulièrement la façon dont la partie inférieure du bouclier avant est encastrée sous la calandre — cela me rappelle les CLS et GT. Et le bleu spectral ou le rouge jacinthe sont les seules couleurs qui leur conviennent. En fin de compte, la nouvelle Classe C a une présence et une personnalité bien plus Benz que le jetable GLC.

Discrètement plein la vue

L’habitacle de la nouvelle Classe C de Benz est un mélange d’extrême simplicité et de piquant. Les cartes de porte sont l’endroit où les designers ont dépensé le moins d’argent et d’efforts, c’est évident. L’accent a donc été mis sur l’habillage du tableau de bord avec des écrans et des bouches d’aérations super cool. De série, la C 300 comprend un affichage numérique des instruments de 12,3 pouces et un écran tactile de 11,9 pouces. Ce dernier est incliné pour le rendre plus accessible depuis le siège du conducteur. Le système MBUX de Benz est intelligent et convivial, mais l’absence quasi totale de boutons physiques signifie que certaines fonctions nécessitent quelques étapes supplémentaires. Mon principal problème ici est que le volant chauffant n’a pas de bouton séparé — il ne peut être activé que lorsque le siège chauffant est activé.

Depuis une génération maintenant, Mercedes-Benz a mis l’accent sur l’ambiance intérieure. L’EQS en est un bon exemple, mais même si la Classe C est trois fois moins chère que la grande EV, elle est aussi dotée de bouches d’aération qui s’allument — certes, c’est un peu gadget, mais mes enfants adorent ça.

Les sièges avant sport profilés et le volant sport épais à fond plat de la voiture d’essai transmettent un message qui, dans mon cas, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Puissance de l’hybride léger

Comme chez de nombreux constructeurs automobiles, les chiffres qui suivent la nomenclature en lettres ont quelque chose à voir avec la puissance. Dans le cas de Mercedes, 300 est l’avant-dernier chiffre après 250. Les attentes sont alors faibles en matière de performances, mais 300 en 2023 est bien loin de ce qu’il représentait il y a seulement une décennie.

La C 300 est propulsée par un moteur 4 cylindres 2,0 litres turbocompressé avec assistance hybride douce. Le démarreur-générateur intégré de 48 V peut également fournir jusqu’à 20 ch et 147 lb-pi de couple au besoin. Au total, la petite berline Benz est dotée d’une puissance de 255 ch et d’un couple de 295 lb-pi, ce qui lui permet d’atteindre 100 km/h en 6 secondes. Ce chiffre peut ne pas sembler rapide, mais vous serez surpris de la rapidité avec laquelle la transmission automatique à 9 rapports 9G-TRONIC et la transmission intégrale 4MATIC, incluses, répondent aux sollicitations de l’accélérateur.

Le potentiel de vitesse est là et la C 300 veut, mais elle peut aussi se comporter comme une véritable berline haut de gamme. Bien que les amortisseurs ne soient pas réglables, les suspensions à 4 bras à l’avant et à 5 bras à l’arrière procurent une conduite confortable et sportive qui semble plus « adulte » que celle d’une Classe C. Il en va de même pour le raffinement. Il en va de même pour le raffinement : malgré la légèreté et l’agilité de la voiture, la qualité de roulement est celle d’une grande berline. Le seul bémol à l’expérience de conduite est la pédale de frein spongieuse à long débattement.

Classe C >>>>> GLC

Ils sont identiques, mais pas vraiment. La Classe C, cette C 300, brille presque comme une voiture haut de gamme dans un océan de GLC gris, blanc et noir. Non, je n’ai rien contre le GLC (je connais quelques personnes qui en conduisent un), c’est juste qu’il n’est pas aussi spécial que la C. De plus, il s’agit toujours d’un véhicule d’ancienne génération comparé à la nouvelle Classe C.

Enfin, cette Mercedes-Benz Classe C 2023 a été assez bonne pour me convaincre temporairement que la Benz est la meilleure voiture parmi le trio de berlines de luxe allemandes de taille petite-moyenne. Ce que je suggérerais, c’est de limiter les options aux groupes Sport et Premium, et la couleur, pour un prix d’environ 65 000 $. Au-delà de ce prix, je vous suggère d’attendre la première version des berlines AMG.