Essai routier Volvo EX30 2025 : Un cauchemar dans votre rue ?

Le nouveau Volvo EX30 est un VUS à la conduite fantastique, en proie à des problèmes électriques.

Une conduite fantastique avec beaucoup de puissance.

Électronique irritante.

L’interface de l’écran tactile est alambiquée.

Dans dix ans, les enfants ne comprendront jamais la difficulté d’utiliser une clé pour démarrer une voiture, un trope courant dans les vieux films d’horreur. À l’époque, rien n’était plus stressant que de voir une victime potentielle fuir un méchant et se débattre avec ses clés. Aujourd’hui, la bonne nouvelle est que certains véhicules, comme la toute nouvelle Volvo EX30 2025, n’ont pas besoin d’un outil aussi archaïque pour entrer dans le véhicule.

Les jeunes de 20 ans se souviendront que ces victimes fouillaient leurs poches, trouvaient la bonne clé, déverrouillaient la porte, sautaient à l’intérieur, la claquaient, puis luttaient pour mettre la clé dans le contact. Évidemment, la voiture ne démarrait pas, ce qui entraînait une répétition frénétique de coups de manivelle et de coups de volant, et finalement, juste au moment où le méchant les atteignait, la voiture démarrait en trombe et ils filaient à toute allure. Dans l’EX30, une fois à bord, le conducteur n’a plus qu’à appuyer sur le levier de vitesses et à démarrer.

Mais ce n’est pas toujours le cas, et c’est là que réside un problème majeur.

Les bogues modernes de Volvo

Ce scénario m’est venu à l’esprit lorsque j’ai examiné le Volvo EX30 2025. Son porte-clés est d’une incohérence déconcertante. Parfois, il refuse de me reconnaître lorsque j’attrape la poignée de la porte, me laissant bloqué pendant une minute ou plus. D’autres fois, la voiture s’allume et se déverrouille à plusieurs mètres de distance. Une fois à l’intérieur, il n’y a pas besoin de clé pour démarrer : il suffit de s’asseoir, de passer la marche arrière et de conduire. On est loin des moments tactiles et anxiogènes des vieux films d’horreur, et cela nous rappelle que les films du futur n’incluront pas cet élément nostalgique de suspense.

Mais ce n’est pas toujours le cas.

Une fois sur trois, après avoir sélectionné Drive, l’EX30 2025 avance sans un élément crucial : la direction assistée. Sur une distance allant d’un à plus de 10 mètres, j’ai dû me battre avec le volant. Dans certains cas, un pied droit trop pressé m’aurait dangereusement rapproché du véhicule qui me précédait.

En outre, l’EX30 semblera posséder un esprit propre aux conducteurs. Non seulement l’assistance au maintien de la trajectoire ne peut pas être désactivée en permanence, mais elle fonctionne également de manière erratique. Les lignes en pointillés l’exciteront trois fois sur quatre, tandis que les lignes pleines n’effrayeront son âme électrique qu’une fois sur quatre. Il en va de même pour les lignes pleines doubles – je l’ai testé.

Et c’est là que les choses se sont gâtées. À deux reprises, le système nerveux central de l’EX30, l’écran tactile, est resté vide pendant 3 à 5 minutes après le départ. Je n’avais donc RIEN. Littéralement, il n’y avait pas de commandes de climatisation, de compteurs de vitesse ou de clignotants pour indiquer les virages. Il s’agit là d’un problème sérieux…

Une puissance incroyable

Et pourtant, j’ai adoré rouler dans la Volvo EX30 2025.

D’un autre côté, les performances des VE sont aujourd’hui étonnantes. La plupart des VE, y compris l’EX30, sont bien plus rapides que la voiture ou le VUS moyen d’il y a seulement dix ans. Le couple instantané et l’accélération rapide de l’EX30 auraient laissé ces vieilles voitures dans la poussière, sans parler de la fuite devant un méchant dans nos films d’horreur préférés. C’est à la fois une merveille technologique et un témoignage du chemin parcouru par l’ingénierie automobile.

L’EX30 testé était un modèle à moteur unique monté à l’arrière. Avec ses 268 ch et son couple de 253 lb-pi, le petit VUS atteint 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Pour information, le modèle à deux moteurs nécessite à peine plus de 3,5 secondes… Quoi qu’il en soit, l’EX30 est vraiment rapide et réactif. La qualité de conduite, qui est excellente, est en parfaite adéquation avec les performances. Combinant idéalement confort et contrôle, la petite Volvo se révèle agile, vive et très divertissante.

Un autre problème…

L’autonomie n’est pas au rendez-vous. La batterie de 69 kWh permet à la Volvo EX30 2025 de parcourir jusqu’à 420 km. Sur le papier, cette statistique est acceptable, mais dans la pratique, elle est loin de correspondre aux estimations. Tout au long de la semaine, après des charges complètes, l’écran n’a jamais affiché une autonomie supérieure à 340 km, avec une faible distance de 300 km un matin. Les températures ambiantes étaient au-dessus du point de congélation, entre 5 et 10 degrés Celsius, et le chauffage était minimal.

La consommation combinée estimée par l’EPA à 18,1 kWh/100 km était inférieure d’environ 6 kWh, soit 33 %, à ce qu’indiquait l’écran. Les chiffres expérimentés s’aggraveront à mesure que les conditions météorologiques limiteront les possibilités d’utilisation de l’EX30 sur de longues distances.

En définitive, le Volvo EX30 2025 est un formidable VUS électrique, mais il doit retourner à l’atelier pour une sérieuse mise au point logicielle. D’ici là, je ne suis pas certain que je prendrais le risque d’en acheter un.