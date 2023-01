Essai routier du Lexus UX 2023 : comme un gant

Le Lexus UX 2023 se détaille à partir de 43 705 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Peu énergivore, finition intérieure soignée, prix toujours accessible.

Habitacle étriqué, visibilité vers l’arrière limitée, motorisation peu excitante.

Véhicule le plus abordable chez la marque de luxe japonaise, le Lexus UX 2023 obtient une mise à jour alors qu’elle représente la cinquième année sur le marché du modèle introduit pour le millésime 2019. Parmi les changements, on note la disparition de la version UX 200 à traction, signifiant qu’à partir de maintenant, le multisegment UX n’est disponible qu’avec une motorisation hybride.

En effet, le quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres non hybride, produisant 179 chevaux, n’est plus offert, tant au Canada qu’aux États-Unis. Chez nous, le rouage intégral fait maintenant partie de l’équipement de série, lui qui était auparavant disponible uniquement avec le système hybride.

D’ailleurs, la mécanique hybride du UX 250h est composé d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle de combustion Atkinson, une technique permettant de réduire la consommation avec le compromis d’une puissance légèrement moins élevée par rapport aux moteurs à cycle Otto, ce dernier étant répandu dans la vaste majorité des motorisations à essence aujourd’hui. Toutefois, deux moteurs électriques montés à l’avant prêtent main forte, et l’on se retrouve avec une puissance totale de 181 chevaux.

Un troisième moteur est installé sur le train arrière, et c’est lui qui procure le rouage intégral, même si ledit moteur n’est pas très puissant. C’est toutefois suffisant pour alimenter les roues arrière et permettre une meilleure adhérence sur les surfaces détrempées l’été, ou glacées l’hiver. Le système hybride du Lexus UX 2023 ne provoquera pas de montées d’adrénaline, même lorsque le mode sport est activé, mais côté performances, c’est plus qu’adéquat. Disons que l’ancien UX 200 était un tantinet plus sportif dans l’âme.

La consommation du Lexus UX est toutefois très basse, avec des cotes ville/route/mixte de 5,7 / 6,2 / 6,0 L/100 km. Hélas, lors de notre essai hivernal, nous obtenu une moyenne de 7,8 L/100 km. Il y a deux ans, votre humble serviteur a conduit le UX hybride durant l’été et a observé une moyenne de 6,6 L/100 km. De plus, on peut utiliser de l’essence régulière. En somme, c’est de loin le plus écoénergétique des utilitaires de luxe ou haut de gamme sous-compacts, segment comprenant également les Audi Q3, BMW X1, Buick Encore GX, Cadillac XT4, Fiat 500X, Jaguar E-PACE, Mercedes-Benz GLA, MINI Countryman et Volvo XC40.

Pour ceux qui apprécient la carrosserie d’apparence sportive des déclinaisons F SPORT chez Lexus, mais qui ne veulent pas nécessairement l’habillage plus sportif de l’habitacle, le Lexus UX 2023 est maintenant disponible avec l’ensemble F SPORT Design, la version que l’on a essayée cette fois-ci. Abordable, cet ensemble comprend des jantes en alliage de 18 pouces, des antibrouillards et des feux de virage à DEL ainsi que la calandre F SPORT distincte, mais sans l’instrumentation numérique de huit pouces ainsi que les sièges, le levier de vitesses et le volant F SPORT. Ces caractéristiques et bien plus sont compris dans les ensembles F SPORT 1 et F SPORT 2.

Autre grand changement, la nouvelle génération du système multimédia, nommée Lexus Interface, fait son apparition dans le Lexus UX 2023. On n’a plus affaire au frustrant et distrayant pavé tactile pour fureter à travers les menus et fonctionnalités du système, car tout se fait désormais sur l’écran tactile. La nouvelle interface n’est aucunement innovatrice, mais gagne en facilité d’utilisation, surtout pour les gens qui ne sont pas nés avec une tablette numérique dans les mains. De plus, on aime l’intégration du nouvel écran, se trouvant maintenant à portée de main, évidemment. En revanche, à la place du pavé tactile, les stylistes ont placé les boutons des sièges chauffants et ventilés ainsi que du volant chauffant, alors que l’on aurait pu utiliser cet espace pour offrir plus de rangement, ou des porte-gobelets plus pratiques.

Car, le plus grand défaut du Lexus UX 2023, c’est la petitesse du son habitacle. On a beau se dire qu’il s’agit d’un modèle sous-compact, l’espace est limité à l’avant, et très précieux à l’arrière. Si l’aire de chargement de 486 litres avec les dossiers arrière en place est convenable, le volume n’augmente pas tellement lorsqu’on rabat les sièges. Ironiquement, on retrouve de l’espace perdu sous le plancher du coffre, mais pas assez profond pour être réellement utile.

Au moins, aussi petit soit-il, cet habitacle arbore une finition soignée avec des matériaux de belle qualité, comme dans tous les produits Lexus. Les sièges proposent un bon soutien également.

Se détaillant à partir de 43 705 $ incluant les frais de transport et de préparation. Équipée de l’ensemble F SPORT Design (1 650 $) et de la peinture Bleu de Grèce avec toit noir (650 $), notre UX 250h à l’essai coûte 46 005 $, une somme raisonnable étant donné que le véhicule est équipé de sièges chauffants et ventilés, d’un volant chauffant, d’un climatiseur automatique bizone ainsi que d’une suite complète de caractéristiques de sécurité avancées. Au sommet de la gamme, la version F SPORT 2 à 53 205 $ profite d’un affichage tête haute, d’une recharge de téléphones par induction, des phares adaptatifs à DEL, d’un hayon à commande électrique, d’un système d’aide au stationnement avec freinage automatique, de rétroviseurs repliables à assistance électrique, d’un écran tactile de 12,3 pouces et d’une chaîne audio à 10 haut-parleurs. De l’équipement supplémentaire bien apprécié, mais franchement non essentiel.

Peu énergivore, luxueux et profitant d’une belle réputation de fiabilité, le Lexus UX 250h fait bande à part des autres utilitaires sous-compacts avec sa motorisation hybride, alors que plusieurs rivaux misent plutôt sur les performances et le comportement routier. Ce modèle Lexus n’a rien d’enivrant, mais dorlote plutôt ses occupants avec un environnement joli et bien fini, ainsi qu’une qualité de roulement très honnête. Toutefois, sa polyvalence est limitée par ses dimensions intérieures. Monter à bord de l’UX, c’est un peu comme enfiler un gant. On se demande même pourquoi on le qualifie de véhicule « utilitaire ».