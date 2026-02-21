Essai routier Kia Sportage PHEV 2026 : Mis à jour, mais est-ce que ça sera suffisant?

Le Kia Sportage PHEV 2026 à reçu une mise à jour esthétique pour la nouvelle année, mais l’arrivée prochaine du Toyota RAV4 PHEV et un Mitsubishi Outlander PHEV modernisé risquent de lui faire mal.

Résumé du Kia Sportage PHEV 2026

Le Kia Sportage PHEV 2026 débute à 49 262 $, le modèle à l’essai était une version SX à 55 862 $.

L’autonomie électrique est de 53 km et j’ai réalisé une consommation moyenne de 6,3 L/100 km.

Un moteur turbocompressé de 1,6L et un moteur électrique fournissent une puissance combinée de 268 chevaux et 271 lb-pi de couple.

L’année modèle 2026 arrive avec des modifications esthétiques et 2 km d’autonomie électrique en moins.

Points positifs

Moteur et accélérations douces

Espace intérieur et cargo

Équipement complet

Points négatifs

Moteur à essence démarre souvent l’hiver

Autonomie électrique moyenne

Suspension parfois un peu raide

Bien que Kia et Hyundai soient parmi les constructeurs ayant le plus de modèles entièrement électriques dans leur gamme en Amérique du Nord, les deux constructeurs sud-coréens n’ont pas abandonné les modèles hybrides et hybrides branchables pour autant.

En effet, Kia a conservé la variante branchable de son multisegment compact Sportage lors de sa refonte de mi-parcours arrivée pour l’année-modèle 2026.

Puisque la génération actuelle du Sportage ne date que de 2023, la majorité des changements appliqués à la version 2026 sont de nature esthétique et ils sont particulièrement apparent à l’avant.

En effet, les phares controversés en forme de boomerang de la version 2025 ont été remplacés par de nouvelles unités verticales situées aux extrémités d’une grille devenue plus rectangulaire.

Cette nouvelle face avant est plus conventionnelle et elle a le mérite d’être pratiquement aussi distinctive que l’ancienne grâce aux feux de jour orangées angulaires qui sont devenus une marque de commerce du constructeur.

Les jantes ont aussi été revues, adoptant un motif équarri inspiré par celles que l’on trouve sur l’EV9.

De profil, le Sportage PHEV 2026 ne diffère de son prédécesseur que par une moulure de bas de caisse revue. C’est la même chose à l’arrière, ou seuls les feux ont été modifiés, encore un fois pour afficher un motif plus angulaire.

Cela signifie donc que le Kia Sportage PHEV 2026 continue d’offrir un style contemporain et lgèrement plus élancé que certains de ces rivaux, tout en étant un peu plus moderne et dynamique que son proche cousin, le Hyundai Tucson. Celui-ci est toutefois d’une apparence plus raffinée.

Chose intéressante, la trappe de recharge et le discret badge sur le hayon sont les seules façons dont la version hybride branchable se distingue de ses pendants hybrides et à essence.

Un habitacle spacieux et moderne

Le Kia Sportage PHEV 2026 entame la nouvelle année avec un intérieur modifié, mais pas entièrement nouveau.

Comme à l’extérieur, Kia a apporté suffisamment de changements pour distinguer le nouveau modèle de l’ancien, sans tout réécrire.

Cela se traduit par une planche de bord révisée, qui intègre les deux écrans de façon plus harmonieuse.

Un affichage de 12,3 pouces est maintenant de série pour l’écran tactile, alors qu’un deuxième écran de la même taille pour le combiné d’instruments est inclus dans la version SX sur le PHEV. Les autres modèles composent avec un affichage de 4 pouces et des cadrans analogiques.

Si les écrans ont la même taille que ceux du modèle 2025, leurs graphiques sont nouveaux, ce qui contribue à différencier le modèle 2026.

La sellerie en cuirette et suédine de la version SX est elle aussi nouvelle cette année et elle contribue à rehausser l’aspect prémium du modèle au sommet de la gamme.

Comme avant, le Kia Sportage PHEV SX bénéficie d’un équipement très complet qui inclut des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants, un système audio Harman Kardon, des caméras à 360 degrés, des caméras d’angle mort, l’assistance à la conduite sur autoroute (HDA2) avec changements de voie semi-automatisés et le système de stationnement à distance, entre autres.

La barre de commandes tactiles sous l’écran central qui contrôle soit le système d’info divertissement ou la climatisation n’est toujours pas un modèle d’ergonomie, mais le réglage qui lui permet de retourner automatiquement au mode précédent (audio ou climatisation) après qu’on ait effectué un ajustement permet d’éviter la plupart des erreurs de manipulation.

L’habitacle du Kia Sportage PHEV 2026 offre toujours des dégagements généreux pour les passagers, notamment à l’arrière, ainsi qu’une capacité de chargement de 977 litres, soit plus que le Hyundai Tucson PHEV.

Souple, puissant, mais pas aussi économique qu’escompté

La mécanique hybride branchable du Kia Sportage PHEV 2026 s’attire plusieurs éloges, mais aussi quelques reproches.

Tout d’abord, la programmation du système hybride est intéressante puisqu’elle sélectionne par défaut un mode qui fait fonctionner le moteur à essence comme une génératrice, sans qu’il alimente directement les roues.

Lorsqu’on demande la puissance maximale, ou que l’on sélectionne le mode « HEV » au moyen des touches sur la console centrale, l’embrayage entre le moteur quatre cylindre à essence turbocompressé de 1,6L et la boite automatique à six rapports s’enclenche afin de permettre au bloc thermique de contribuer à la force motrice.

Cela à pour principal effet de rendre les accélérations normales extrêmement fluides puisque seul le moteur électrique est utilisé, mais aussi d’améliorer l’efficacité énergétique, puisque le moteur à essence peut fonctionner à un régime prédéfini lorsqu’il est requis pour charger la batterie à haut voltage.

Ainsi, la consommation d’essence se maintient à un niveau plutôt bas tant qu’il reste suffisamment de jus dans la batterie pour éviter d’utiliser le mode hybride conventionnel.

Le premier reproche que l’on peut faire à l’égard de la mécanique est toutefois le manque d’autonomie électrique.

En effet, si la valeur annoncée de 53 kilomètres est dans la moyenne du segment, l’autonomie réelle fond comme neige au soleil dès que l’on roule à plus de 50-60 km/h.

De plus, le moteur à essence est requis pour réchauffer l’habitacle, ce qui signifie qu’il doit fonctionner souvent lors des trajets hivernaux.

Cela explique pourquoi j’ai réalisé une consommation moyenne de 6,3 L/100 km durant ma semaine d’essai, ce qui n’est pas catastrophique, mais pas extraordinaire non plus pour un véhicule hybride branchable.

Il est dommage que Kia n’ait pas bonifié les caractéristiques mécaniques de ce modèle, puisque les Mitsubishi Outlander PHEV et Toyota RAV4 PHEV eux ont reçu des améliorations à ce chapitre et offriront donc bien plus d’autonomie électrique à leur arrivée dans les prochains mois, avec des objectifs de 72 et 80 km respectivement.

Au passage, certains des démarrages du moteur à essence sont plutôt brusques, ce qui nuit un peu à la quiétude de l’habitacle.

Pour le reste, la puissance et le couple ne font jamais défaut, avec une sortie combinée de 268 chevaux et 271 lb-pi, et les bruits mécaniques sont bien contrôlés, même lors des fortes accélérations.

Comme dans les autres modèles hybrides de Kia et Hyundai, la présence d’une boite de vitesse automatique conventionnelle rend l’expérience de conduite plus proche de celle d’un véhicule à essence que celle des autres modèles hybrides du segment.

Fait intéressant, la batterie de 13,8 kWh se recharge très rapidement sur une borne de niveau 2 (240 V), mais la recharge est interminable sur une prise standard de 120 V. En effet, il n’a fallu qu’environ 2 h 15 à mon véhicule d’essai pour passer d’une charge nulle à une charge complète sur une borne publique de niveau 2, mais environ 30 heures sur une prise domestique. Cela rend l’installation d’une borne résidentielle pratiquement indispensable pour que les conducteurs puissent réellement profiter de l’autonomie électrique de leur VUS.

Le roulement du Kia Sportage PHEV 2026 est généralement confortable, mais les plus grandes imperfections sont transmises aux occupants, possiblement en raison d’un débattement de la suspension plus faible que celui de la version à essence.

Cela a toutefois l’effet de rendre le comportement routier plus solide et rassurant que celui du Sportage à essence, qui affiche une certaine mollesse en virage. Le PHEV n’est certainement pas aussi dynamique que certains de ses concurrents, mais il se débrouille adéquatement pourvu qu’on ne le brusque pas trop.

Un mot au sujet des assistances à la conduite : Leur rendement n’est pas toujours convaincant. Effectivement, le système HDA2 (assistance à la conduite sur autoroute), pourtant relativement compétent dans la plupart des autres modèles de la marque, est carrément dangereux sur le Sportage, ou les courbes et les changements de voie semi-automatisés ont souvent failli projeter mon véhicule d’essai hors du bitume. Ce problème n’était pas limité à ce véhicule, puisqu’un autre Sportage que j’ai pu mettre à l’essai affichait le même comportement.

Terminons en mentionnant les palettes derrière le volant qui permettent de contrôler le niveau du freinage régénératif à la volée, comme dans les modèles électriques de la marque.

À surveiller

Le Kia Sportage PHEV est encore relativement récent sur le marché, ayant été introduit pour l’année modèle 2023. Ainsi, il est difficile de prédire sa fiabilité à long terme. Néanmoins, un coup d’œil aux forums en ligne révèle quelques problèmes avec les batteries 12 volts qui se déchargent et empêchent le véhicule de démarrer. Compte tenu des problèmes bien documentés du module ICCU des électriques de Kia et Hyundai, on peut se demander s’il ne s’agit pas de la même situation. Quelques bugs informatiques sont aussi rapportés, mais il ne semble pas y avoir de bris mécaniques récurrents. Transport Canada recense actuellement quatre rappels pour le Kia Sportage depuis 2023, mais aucun qui n’affecte la version 2026.

Prix du Kia Sportage PHEV 2026

Le Kia Sportage PHEV 2026 est offert au Canada à partir de 49 262 $ pour la version EX d’entrée de gamme.

La version EX Premium ajoute le toit panoramique, le hayon à ouverture mains libres, les phares antibrouillards à DEL, les rétroviseurs rabattables électriquement, le siège passager à réglage électrique, la fonction de mémorisation de la position de conduite, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants et les pédales à accents métalliques, entre autres, pour un prix de 52 362 $.

La version SX mise à l’essai complète la gamme avec l’ajout de phares projecteurs à DEL, d’accents de chrome satinés, l’écran de 12,3 pouces pour les instruments, le système audio Harman Kardon, l’affichage tête-haute, l’assistance à la conduite sur autoroute avec changements de voie, les caméras d’angle morts et le stationnement automatisé à distance, entre autres. Cette version se détaille à partir de 55 862 $ et mon véhicule d’essai venait avec une facture de 56 112 $ en raison d’une peinture Gris Acier coûtant 250 $.

En comparaison, le Hyundai Tucson PHEV n’offre qu’une seule version tout équipée offerte au même prix que le Sportage SX PHEV, ce qui rend ce dernier plus accessible pour les acheteurs priorisant la mécanique hybride plutôt que la dotation de série.

Nous ne connaissons pas encore le prix des versions branchables du tout nouveau Toyota RAV4 2026, qui promet d’être un concurrent de taille au Sportage PHEV.

Conclusion

Le Kia Sportage PHEV 2026 bénéficie de retouches qui l’aideront à rester dans le coup pour encore quelques années, mais l’arrivée prochaine du Toyota RAV4 PHEV avec ses 80 km d’autonomie électrique risque de lui faire mal. Néanmoins, le Sportage PHEV demeure un choix intéressant dans le segment de par son espace, son équipement complet et le prix relativement abordable de la version d’entrée de gamme.

Modèle Kia Sportage SX PHEV Hyundai Tucson PHEV Toyota RAV4 PHEV 2026 Prix 55 862 $ 55 835 $ ND Mécanique 4 cyl 1,6L turbo / auto. 6 rapports 4 cyl 1,6L turbo / auto. 6 rapports 4 cyl 2,5L / eCVT Autonomie électrique 53 km 51 km 80 km Consomation moyenne (essence seulement) 6,6 L / 100 km 6,7 L / 100 km 5,7 L / 100 km Puissance 268 ch 268 ch 324 ch Couple 271 lb-pi 271 lb-pi ND Espace à la tête (AV/AR) 1 006 mm / 993 mm 968 mm / 983 mm 963 mm / 1 003 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 052 mm / 1 003 mm 1 052 mm / 1 003 mm 1 041 mm / 960 mm Espace cargo (sièges relevés/rabattus) 977 L / 1 855 L 903 L / 1 877 L 951 L / 1 801 L