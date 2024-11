Le Kia Sportage 2026 dévoilé au Salon de l’auto de Los Angeles avec une série d’améliorations

Le Kia Sportage 2026 revient avec un combo de trois moteurs, dont un hybride et un hybride rechargeable plus puissants.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une refonte complète, le Kia Sportage 2026 dévoilé aujourd’hui au Los Angeles Auto Show offre une série de mises à jour axées sur l’amélioration de la technologie, des performances et du design. De nouvelles versions rejoignent la gamme, dont le Sportage S Hybrid, et pour la première fois, le modèle X-Line est disponible avec un groupe motopropulseur hybride.

Le système hybride bénéficie d’une légère augmentation de puissance de 4 chevaux, tandis que l’hybride rechargeable produit désormais 268 chevaux, soit une amélioration de 7 chevaux par rapport au modèle précédent. Le moteur de base de 2,5 litres reste inchangé à 187 chevaux.

Au-delà des mises à jour du groupe motopropulseur, le Sportage 2026 conserve son espace pour les jambes à l’arrière et sa capacité de chargement, des caractéristiques qui ont toujours fait de lui un concurrent de taille dans le segment des VUS compacts. Cela dit, il s’agit d’un segment concurrentiel ; seul l’avenir nous dira si Kia a fait ce qu’il fallait pour que le Sportage reste au premier plan dans l’esprit des consommateurs.

Options du groupe motopropulseur : Des gains progressifs pour les modèles électrifiés

Le Kia Sportage 2026 propose trois configurations de moteur afin d’offrir des choix à un large éventail de conducteurs. La gamme commence avec le moteur à essence à quatre cylindres en ligne de 2,5 litres, qui reste inchangé par rapport au modèle précédent. Développant 187 chevaux grâce à une transmission automatique à 8 rapports, cette option est disponible avec une traction avant (FWD) ou une traction intégrale (AWD), tout en conservant une capacité de remorquage de 3 500 livres.

Les variantes hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (VEHR) reçoivent des mises à jour pour 2026. Le groupe motopropulseur hybride, qui associe un moteur turbo de 1,6 litre à un moteur électrique, développe désormais 231 chevaux, soit une augmentation de 4 chevaux par rapport à l’année dernière. L’hybride rechargeable bénéficie d’une augmentation plus importante, avec 268 chevaux, soit 7 chevaux de plus que le modèle précédent. Les deux groupes motopropulseurs électrifiés sont équipés d’une boîte de vitesses automatique à 6 rapports. L’hybride rechargeable est exclusivement disponible avec la transmission intégrale et dispose d’une autonomie en mode tout électrique (à annoncer), qui devrait s’améliorer légèrement grâce au système mis à jour. Les deux modèles hybrides peuvent tracter jusqu’à 2 000 livres.

Clé numérique Kia et nouvel affichage tête haute de 10 pouces en option

Le Sportage 2026 intègre des avancées notables en matière de connectivité et d’aide à la conduite. Un double écran numérique panoramique de 12,3 pouces est désormais proposé de série sur toutes les versions, intégrant à la fois le groupe d’informations du conducteur et le système d’infodivertissement. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série, tandis que les versions supérieures ajoutent un affichage tête haute (HUD) de 10 pouces en option qui fournit des informations de conduite essentielles, y compris la navigation et les alertes d’aide à la conduite, directement dans la ligne de mire du conducteur.

Parmi les autres nouveautés, citons la technologie Digital Key de Kia, qui permet aux utilisateurs de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule à l’aide d’un téléphone intelligent compatible, éliminant ainsi le besoin d’un porte-clés physique. Les mises à jour par la voie des airs (Over-The-Air) sont désormais prises en charge, ce qui permet d’intégrer les dernières améliorations et fonctionnalités logicielles de manière transparente, sans avoir à se rendre chez le concessionnaire.

La suite de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de Kia a également été améliorée. L’aide à la prévention des collisions avant bénéficie de nouvelles capacités, notamment la détection et l’évitement des véhicules en approche directe. L’aide à la conduite sur autoroute 2 (HDA2) est disponible sur les versions supérieures, offrant une fonction semi-autonome de changement de voie et une direction adaptative. D’autres caractéristiques, comme l’avertisseur de distance de stationnement avant/latéral/arrière et le moniteur de vision panoramique à 360 degrés, améliorent la sécurité et la facilité de stationnement.

Mises à jour du design

Le design extérieur du Sportage 2026 est mis à jour selon la philosophie « Opposites United » de Kia, mêlant des éléments robustes à une esthétique moderne. Les boucliers avant et arrière ont été révisés et présentent désormais le design d’éclairage DEL « Star Map » de Kia, des feux de jour ambrés et des feux arrière actualisés. Les versions X-Line et X-Pro offrent des éléments de style uniques, tels que des moulures en forme de plaques de protection et des accents noirs brillants. Ces versions mettent l’accent sur les capacités tout-terrain, la version X-Pro Prestige étant équipée de pneus tout-terrain BFGoodrich, de jantes 17 pouces noir mat et d’un pare-brise chauffant. Les jantes disponibles vont de 17 à 19 pouces, selon les versions. Le Sportage continue d’offrir une galerie de toit surélevée sur certains modèles, pour répondre aux besoins des acheteurs ayant un style de vie actif.

Le volume de chargement reste un point fort du Sportage, qui offre jusqu’à 39,6 pieds cubes de rangement (1 100 litres) derrière la deuxième rangée. Le plancher de chargement à deux niveaux, de série sur les modèles à essence et HEV, ajoute une flexibilité supplémentaire pour le chargement de matériel ou de provisions. L’espace pour les jambes à l’arrière est impressionnant (41,3 pouces) et reste une référence dans le segment.

Nouvelles versions et nouveaux groupes d’options

La gamme Sportage 2026 introduit de nouvelles versions pour le marché américain. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé si nous verrons également ces versions au Canada, la nouvelle version S Hybrid ajoute des caractéristiques telles que des sièges avant chauffants, un siège conducteur à réglage électrique et un système d’alerte de collision dans l’angle mort. La X-Line Hybrid, une première pour Kia, associe un style robuste à l’efficacité hybride, en ajoutant un toit ouvrant panoramique, des jantes de 19 pouces et un hayon électrique intelligent.

En outre, les groupes d’options LX et X-Line Technology regroupent des caractéristiques telles qu’un moniteur de vision panoramique, des réglages de mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs, et des mises à niveau audio haut de gamme, offrant ainsi une plus grande personnalisation aux acheteurs.

Conclusion

La nouvelle technologie du Kia Sportage 2026 devrait lui donner un coup de pouce auprès des consommateurs, surtout si l’on considère que ses principaux arguments de vente — un intérieur très spacieux et de multiples options de moteur — restent inchangés. Bien que le prix du Sportage 2026 au Canada n’ait pas été confirmé, il devrait continuer à offrir un rapport qualité-prix impressionnant. Le modèle devrait arriver chez les concessionnaires au milieu de l’année 2025.