Essai routier du GMC Terrain Denali 2026: Le style sans le raffinement

Arrivée l’an dernier, la nouvelle génération du GMC Terrain ajoute une version Denali, au sommet de la gamme, pour 2026.

Résumé du GMC Terrain Denali 2026

Le GMC Terrain Denali 2026 se veut un VUS plus chic et distingué que son proche cousin le Chevrolet Equinox.

Le Denali est alimenté par un moteur quatre cylindre turbocompressé de 1,5L et une boite automatique à 8 rapports.

La consommation d’essence moyenne est estimée par RN Can à 9,5 L/100 km, j’ai obtenu 9,3 L/100 km.

Le Terrain Denali est offert à partir de 52 625$.

Points positifs

Apparence intérieure et extérieure soignée

Habitacle pratique et bien conçu

Technologie au goût du jour

Points négatifs

Manque de raffinement mécanique

Consommation d’essence un peu élevée

Comportement routier peu inspirant

Contrairement à la norme, General Motors avait introduit la nouvelle génération du GMC Terrain uniquement en version d’entrée de gamme l’an dernier, avant d’ajouter les modèles AT4 et Denali pour 2026.

Cette dernière est la version la plus luxueuse et la plus dispendieuse du VUS compact qui agit en tant que porte d’entrée pour la marque.

Étroitement lié au Chevrolet Equinox, le GMC Terrain joue la carte du luxe alors que son cousin affiche des airs plus dynamiques.

Chic et distinct

Compte tenu de la quantité de VUS compact sur le marché nord-américain, il est souvent difficile de sortir du lot et plusieurs modèles finissent par se ressembler.

Sans redéfinir le segment, le GMC Terrain parvient à se distinguer des autres avec son style extérieur à la fois robuste et élégant, qui fait usage de plusieurs lignes droites et d’éléments rectangulaires, contrairement à certains compétiteurs qui misent sur un arrondi aérodynamique.

La version Denali ajoute une bonne dose de chrome tout autour du véhicule. Ce n’est pas au goût de tous, mais cela lui donne un aspect indéniablement plus haut de gamme que les autres modèles du segment et ça parle à ceux qui ont des goûts un peu plus traditionnels.

À mon avis, le grand logo Denali sur le hayon est de trop, et j’aurais préféré des écussons « Terrain » sur les portes avant, mais il s’agit là de petits détails tout compte fait.

Les lignes du Terrain sont moins dynamiques que celles de l’Equinox, qui est à mon avis un peu plus réussi, mais j’ai tout de même reçu des commentaires positifs au sujet du style du Terrain, ce qui est rarement le cas avec un modèle généraliste.

Les feux de gabarit orange dans les passages de roues avant et arrière semblent un peu déplacés sur la version Denali, mais ils ajoutent au caractère différent du Terrain, et ont sans doute pour but de rappeler les camions de la marque.

Au sujet de l’éclairage, mentionnons que les animations des phares et des feux arrière, elles, sont réussies, car elles contribuent au cachet plus luxueux du Terrain Denali lorsqu’on approche ou qu’on s’éloigne du véhicule, particulièrement la nuit.

Un intérieur accueillant

En ouvrant la portière, on constate que General Motors ne s’est pas contenté donner au GMC Terrain Denali un style extérieur prémium, il lui a aussi offert un intérieur assorti.

En effet, l’habitacle du Terrain Denali est l’un des plus attrayants du segment des VUS compacts à mon avis, car il est à la fois pratique et élégant.

Sans être ouvertement luxueux, ce modèle s’inscrit dans la lignée des modèles Denali de GMC avec sa sellerie de cuir avec coutures contrastantes en X, ses nombreux accents de métal brossé et ses boiseries, certainement fausses, mais convaincantes.

GMC est la seule marque de General Motors qui sépare encore les écrans d’info divertissement et d’instrumentation plutôt que de les intégrer en un seul panneau. Si l’effet est un peu moins saisissant, cela évite de cacher plusieurs contrôles derrière le volant.

Toujours au sujet des écrans, ceux du Terrain sont grands, lisibles et dotés d’une bonne qualité graphique, mais il faut toutefois souligner que l’écran central renferme trop de commandes qui devraient être confiées à des boutons physiques, comme celle des phares, des verrous pour enfant, et des plafonniers, par exemple.

En plus de son apparence, l’habitacle du GMC Terrain Denali marque aussi des points grâce à sa conception pratique qui donne lieu à de nombreux espaces de rangement ouverts et fermés dans la console centrale et dans les portières.

De plus, le plancher est complètement plat à l’arrière, ce qui offre un meilleur dégagement pour les passagers et rend même possible l’utilisation de la place centrale de la banquette arrière par des adultes, bien que l’espace aux épaules soit un peu serré avec cinq personnes à bord.

L’accès à la banquette arrière est quelque peu compromis par des portières qui n’ouvrent pas tout à fait assez grand, mais l’accès à l’avant est sans reproche, avec un seuil plutôt étroit et une assise placée juste à la bonne hauteur. En termes d’espace cargo, le GMC Terrain 2026 est loin des meneurs de la catégorie que sont les Honda CR-V et Toyota RAV4, avec seulement 844 litres d’espace derrière la banquette arrière, mais les formes carrées et régulières de l’espace de chargement permettent de l’exploiter au maximum, et le Terrain devrait suffire à toutes les tâches quotidiennes en cet aspect.

Malgré son apparence soignée, quelques curieuses économies sont apparentes à l’intérieur du Terrain Denali, notamment l’absence d’un toit ouvrant (optionnel aux États-Unis), l’ancrage non ajustable de la ceinture de sécurité du passager, et la présence de quelques plastiques bon marché sur les panneaux de portes.

Il est aussi surprenant qu’il n’y ait pas de système audio haut de gamme dans le Denali, mais les six haut-parleurs de série font un travail satisfaisant.

Une mécanique qui gâche la sauce

Malheureusement, la bonne impression que laissent l’intérieur et l’extérieur du GMC Terrain Denali 2026 s’estompe lorsque vient le temps de prendre la route.

En effet, ce modèle, tout comme le Chevrolet Equinox, souffre d’une mécanique manquant de raffinement.

Le moteur est le responsable principal, puisque ce moulin à quatre cylindres turbo compressé de 1,5L est un peu rugueux et ne semble clairement pas apprécier les hauts régimes, ce qui est gênant puisque la puissance modeste de 175 chevaux et 203 lb-pi de couple oblige souvent à enfoncer l’accélérateur pour joindre les autoroutes ou dépasser. La livraison de cette puissance n’est d’ailleurs pas linéaire, puisqu’il y a un temps mort désagréable au moment des changements de rapports, possiblement dans le but de protéger la boite automatique, qui en compte 8.

Encore pire, une étrange vibration se fait sentir à travers le véhicule lorsque la vitesse se situe entre 20 et 25 km/h. Cela signifie qu’à chaque fois que l’on accélère après un arrêt, le Terrain se dandine sur ses suspensions pour quelques secondes. On dirait presque qu’une roue est mal installée.

Il est difficile de déterminer la cause de cette particularité, mais chose certaine, elle n’est pas isolée à mon véhicule d’essai, puisque le Chevrolet Equinox que j’ai conduit il y a quelques mois agissait de la même façon.

Toujours au sujet des déceptions mécaniques, le GMC Terrain ne dispose pas d’une traction intégrale automatique, ce qui signifie que l’on doit activer l’essieu arrière par l’entremise d’un bouton à gauche du tableau de bord sur surfaces glissantes, sans quoi les roues avant patinent joyeusement.

Le Terrain Denali ne se démarque pas non plus par son comportement routier, qui est un peu mou en termes d’amortissement et qui n’incite pas à la conduite dynamique. Cela procure toutefois un bon confort général et la tenue de route donne quand même confiance au conducteur.

Soulignons aussi le haut niveau d’insonorisation de l’habitacle, qui parvient à masquer efficacement la sonorité du moteur, même en forte accélération.

Un autre point fort du GMC Terrain sur la route consiste en sa maniabilité, qui bénéficie à la fois du format carré du véhicule et de son faible rayon de braquage pour faciliter les manœuvres de stationnement et la conduite urbaine. La visibilité est aussi sans reproche.

Dans l’ensemble, l’expérience de conduite du GMC Terrain Denali 2026 est plutôt banale, si ce n’est des vibrations gênantes…

À surveiller

La réputation du GMC Terrain en matière de fiabilité est variable selon les sources d’informations, certains affirmant qu’il est plus durable que la moyenne et d’autre disant exactement le contraire. Considérant la réputation de General Motors en matière de moteurs turbocompressés, la prudence est de mise, mais le bloc de 1,5L utilisé dans le Terrain semble beaucoup moins problématique que l’ancien 1,4L qu’il remplace.

Pour l’instant, aucun rappel n’a été émis pour la nouvelle génération du Terrain au Canada, mais l’ancienne génération (2018 à 2024) en recense actuellement 11 sur le site de Transport Canada.

Comme dans bien des cas, un entretien rigoureux semble être primordial pour que le GMC Terrain soit fiable, mais au moins, cet entretien ne devrait pas être trop dispendieux puisque le manufacturier recommande des changements d’huile aux 12,000 kilomètres ou une fois par an.

Un remplacement des bougies d’allumage est prévu aux 96 000 kilomètres, ce qui est beaucoup plus tôt que plusieurs compétiteurs, mais pas unique à General Motors.

La valeur de revente des modèles usagés est dans la moyenne du segment, derrière le Toyota RAV4 et le Honda CR-V.

Prix du GMC Terrain Denali 2026

Le GMC Terrain Denali 2026 est offert au Québec avec un prix de vente qui débute à 52 625$, et mon modèle d’essai était accompagné d’une facture de 53 120$ en raison d’une teinte extérieure (Abat Métallisé) facturée 495$.

Cela fait du Terrain Denali l’un des modèles les plus dispendieux de son segment, coutant même plus que certains rivaux à la mécanique hybride, qui requiert habituellement un supplément.

Si l’on compare avec le Chevrolet Equinox, on constate que le Terrain Denali est environ 8 400$ plus cher que les versions Activ ou RS de ce modèle, mais il ne faut pas oublier que le GMC est plus prémium que celles-ci.

Les autres modèles de la gamme du Terrain 2026 incluent l’Elevation, qui est offert à partir de 38 725$ avec la traction avant et 41 025$ avec la traction intégrale.

La version AT4, à l’apparence plus robuste, inclus la traction intégrale de série (comme le Denali) et affiche un prix de départ de 46 725$.

Les options consistent des groupes de protection intérieure, du groupe En Route (qui ajoute des pare-boues et un porte bagage de toit) et du groupe Emblèmes Noirs, qui remplace les logos GMC rouges par des écussons noirs, au coût de 620$.

Des jantes de 20 pouces peuvent remplacer les unités de 19 pouces qui équipaient mon modèle d’essai en échange de 645$, et les couleurs de peinture noires, bleues et argent sont facturées 495$, alors que le rouge volcanique coûte 595$. Le blanc sommet est la seule teinte sans frais, et le blanc glacier triple couche requiert 1 195$.

Conclusion

Le GMC Terrain Denali 2026 est sans contredit un VUS compact chic, attrayant et bien conçu, mais sa mécanique nous laisse sur notre appétit en raison de sa puissance correcte, sans plus, sa consommation un peu élevée, et surtout, ses vibrations inacceptables sur un véhicule de ce prix.

D’ailleurs, il est difficile de justifier le coût du Terrain Denali lorsqu’on le compare à des rivaux qui en offrent tout autant pour moins cher, avec en prime une mécanique plus raffinée et plus économique.

C’est dommage, car le nouveau GMC Terrain n’est pas un mauvais produit en soi et il dispose de plusieurs avantages sur ses compétiteurs.

Espérons que General Motors se ravise et lui greffe un moteur plus moderne et mieux adapté à la tâche dans les prochaines années. Et pourquoi pas une déclinaison hybride par la même occasion?

Modèle GMC Terrain Denali Ford Bronco Sport Badlands Honda CR-V Touring Hybride Prix de vente (QC) 52 625 $ 51 690$ 54 318 $ Mécanique 4 cyl. 1,5L turbo / auto. 8 rapports 4 cyl. 2,0L turbo / auto. 8 rapports 4 cyl 2,0L + 2 mot. électriques / eCVT Puissance 175 ch 250 ch 204 ch Couple 203 lb-pi 280 lb-pi 247 lb-pi Consommation moyenne (RN Can) 9,5 L/100 km 10,1 L/100 km 6,4 L/100 km Capacité de remorquage 680 kg (1 500 lb) 1 225 kg (2 700 lb) 453 kg (999 lb) Espace cargo (sièges arrière levés/repliés) 844 L / 1 798 L 834 L / 1 716 L 1 028 L / 2 030 L Espace aux jambes (AV./AR.) 1 116 mm / 1 008 mm 1 067 mm / 937 mm 1 049 mm / 1 042 mm Espace à la tête (AV./AR.) 1 003 mm / 960 mm 1 054 mm / 1 059 mm 970 mm / 970 mm Taille de l’écran tactile 15 pouces 13,2 pouces 9 pouces