GMC Terrain 2025: légèrement renouvelé afin d’être plus concurrentiel

Après que Chevrolet ait renouvelé l’Equinox, voilà que c’est au tour du GMC Terrain d’avoir droit au même traitement pour 2025.

Pour 2025, le GMC Terrain hérite d’une silhouette plus moderne.

Le Terrain 2025 continue d’être animé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L.

La gamme est dorénavant composée de trois versions: Elevation, AT4 et Denali.

De manière virtuelle, GMC a présenté officiellement le Terrain 2025. Il s’agit d’une nouvelle génération pour ce VUS compact américain.

Une gamme revampée

Comme on peut le constater en analysant les photos du constructeur, le GMC Terrain a été remodelé pour 2025. On note que la portion avant, la grille de calandre et les pare-chocs sont redessinés.

Pour la première fois, mentionnons que le GMC Terrain peut être doté d’un toit peint d’une couleur différente de celle du reste de la carrosserie (noir ou gris). À l’intérieur, les nouveautés sont également nombreuses. On y retrouve un écran de 15 pouces pour le système d’infodivertissement en plus d’une instrumentation numérique de 11 pouces. On a aussi inclus la technologie Google intégré comme dans les autres produits de General Motors de dernière génération.

Avec le modèle de troisième génération, GMC a revu quelque peu sa stratégie de commercialisation. En effet, on a éliminé les versions SLE et SLT. On conserve les déclinaisons AT4 et Denali. GMC ajoute la version Elevation qui se positionne en entrée de gamme.

Le GMC Terrain Elevation est livré avec des jantes de 17 pouces et un système d’éclairage à DEL. Une version Black Edition est aussi proposée.

Quant au GMC Terrain AT4 2025, il se distingue par ses pneus tout-terrain, ses suspensions légèrement surélevées, les modes de conduites Crawl et Terrain ainsi qu’une plaque de protection de soubassement à l’avant.

En ce qui concerne le GMC Terrain Denali 2025, il est positionné au sommet de la gamme. Son équipement comprend des jantes de 19 pouces de série, des accents chromés et une suspension retravaillée afin d’accroître le confort à bord.

Toujours le même moteur de 1,5 L

Sur le plan mécanique, la même recette est appliquée. Le capot renferme un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L. Ce dernier génère une puissance de 175 chevaux et un couple de 203 lb-pi.

La capacité de remorquage maximale demeure à 1500 livres.

L’échelle de prix et les cotes officielles de consommation seront dévoilées ultérieurement.