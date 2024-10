Essai routier Dodge Hornet R/T 2024 : Le bon véhicule, la mauvaise approche

– La Dodge Hornet 2024 est riche en technologies et en performances, mais son prix n’est pas à la hauteur.

– Elle offre des caractéristiques compétitives, mais peine à rivaliser avec des concurrents plus abordables dans le segment.

– Le groupe motopropulseur hybride rechargeable est un point fort, mais il ne justifie pas entièrement le prix élevé de la Dodge Hornet.

Dès que j’ai pris en main la Dodge Hornet 2024, j’ai dû réfléchir à la manière de présenter ce VUS compact pour lui rendre justice. Après mûre réflexion, j’ai retrouvé un sentiment familier, une impression de déjà-vu avec les véhicules d’entrée de gamme de Dodge. Dodge s’est battu sur le segment des petits véhicules pendant des années, avec des tentatives précédentes comme la Caliber et la Dart qui n’ont pas réussi à s’imposer. Alors que la Hornet a le potentiel pour être la sauveuse de Dodge dans ce segment, il y a quelque chose qui cloche, et je pense savoir ce que c’est.

Soyons clairs : la Hornet n’est pas un mauvais véhicule. En fait, c’est tout le contraire. Il est attrayant, bourré de technologie et offre de solides performances, surtout dans les versions supérieures. Mais la décision de Dodge de la positionner comme un multisegment d’entrée de gamme a un air de déjà-vu. Tout comme la Dart et la Caliber, la Hornet semble être le bon produit au mauvais moment, et voici pourquoi.

Le bon segment, le mauvais prix

La Hornet est conçue pour rivaliser sur le marché très concurrentiel des VUS sous-compacts, face à des modèles comme le Mazda CX-30, le Honda HR-V, le Nissan Kicks et le Volkswagen Taos. Ce sont des concurrents de taille dans un segment où l’accessibilité et le rapport qualité-prix sont les maîtres mots. Pourtant, Dodge a décidé de positionner la Hornet dans une catégorie supérieure, avec des prix qui la rendent difficile à vendre. Au Canada, le modèle GT de base est proposé à partir de 42 000 $. À titre de comparaison, la plupart de ses concurrentes se vendent entre 20 000 $ et 30 000 $. Et si vous optez pour le modèle R/T à hybride rechargeable (VEHR), comme celui que j’ai testé, vous devrez débourser la somme exorbitante de 56 000 $ avant les options. Avec quelques options supplémentaires, le prix grimpe à plus de 60 000 $. Nous approchons du prix du Jeep Grand Cherokee !

La Hornet ne manque pas d’atouts. La GT de base est équipée d’une transmission intégrale, d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et d’une foule d’équipements tels qu’un écran tactile de 10,25 pouces, des éclairages à DEL et des sièges chauffants. Elle est bien équipée, cela ne fait aucun doute. Mais à 42 000 $, vous payez un supplément important pour ces caractéristiques.

La puissance R/T a un prix

Le modèle R/T, le VEHR, rehausse la barre avec 288 chevaux et un couple stupéfiant de 383 lb-pi, grâce à son moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,3 litre et à un moteur électrique entraînant les roues arrière. Cette configuration permet de réaliser un impressionnant sprint de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Mais les compromis sont nombreux. Elle est lourde, nettement plus lourde que sa sœur GT à essence. Vous ressentirez ce poids supplémentaire dans les virages, où elle est moins agile que certaines de ses rivales. La direction, bien que décente, n’inspire pas la même confiance que celle d’une Mazda CX-30, par exemple.

Dodge a chargé la Hornet de technologie, sans aucun doute. Le R/T est équipé de freins Brembo, d’un tableau de bord numérique et d’un ensemble de jantes de 20 pouces avec une suspension sport en option. Elle se targue également d’une autonomie entièrement électrique d’environ 50 kilomètres, ce qui est parfait pour les petits trajets quotidiens. Mais j’ai remarqué quelques incohérences dans cette autonomie : lors d’une charge complète, elle n’a jamais semblé dépasser les 50 kilomètres, quelle que soit la prudence avec laquelle je conduisais.

En parlant de conduite, la puissance délivrée par la Hornet est lente en mode hybride. La boîte de vitesses automatique à six rapports est lente à réagir, et bien que vous obteniez une augmentation significative du couple en mode Sport, cela ressemble plus à un pansement qu’à une solution. La Hornet brille lorsque vous activez la fonction Power Shot, qui augmente temporairement la puissance pour des accélérations rapides. C’est amusant, mais cela ne compense pas la lenteur de la réponse de l’accélérateur de la Hornet dans la conduite de tous les jours.

Un habitacle décent

À l’intérieur, la Hornet est un mélange de réussites et d’échecs. Les sièges sont confortables, surtout avec les insertions en Alcantara en option, et l’habitacle est bien fini avec des matériaux corrects. En revanche, la visibilité pose problème : les montants A étant épais et la ceinture de caisse haute, les angles morts sont massifs. Les espaces de rangement sont corrects pour un VUS sous-compact, et les sièges arrière sont étonnamment spacieux pour les enfants, bien que les adultes de grande taille puissent les trouver un peu étroits.

Le volume de chargement est également correct, avec 650 litres de place derrière les sièges arrière, bien que la batterie du VEHR en fasse perdre une partie. Pour un VUS sous-compact, c’est fonctionnel, mais il n’y a pas de quoi s’extasier.

Le bon et le mauvais

Alors, où en sommes-nous ? La Dodge Hornet 2024 est un véhicule capable, doté d’une technologie de pointe et attractif sur le segment très encombré des VUS sous-compacts. Mais le prix ? C’est là que Dodge se prend les pieds dans le tapis. Pour le même prix, il est possible d’opter pour un VUS plus grand ou une berline performante. Et bien que l’option VEHR soit intéressante pour ceux qui cherchent à réduire les coûts de carburant, le prix de la Hornet pourrait vous faire reconsidérer votre décision.

Au final, c’est un sentiment de frustration qui m’habite. Le Hornet est précisément le type de véhicule que Dodge devrait proposer, mais il a été conçu d’une manière qui limitera probablement son succès. C’est un véhicule avec beaucoup de potentiel, mais qui risque de suivre les traces de la Dart et de la Caliber — des idées solides qui n’ont jamais réussi à s’imposer.

Pour 2024, la Dodge Hornet est un véhicule prometteur dont le prix n’est pas à la hauteur. Si Dodge veut réussir dans ce segment, elle doit revoir sa stratégie de prix avant qu’il ne soit trop tard.