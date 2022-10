Essai routier de la Volkswagen Jetta 2022 : étonnamment énergique

La Volkswagen Jetta 2022 se détaille à partir de 24 735 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Agrément de conduite indéniable, bon confort, excellente économie de carburant.

Design générique, quelques plastiques de qualité discutable dans l’habitacle, petites zones de boutons sur l’écran multimédia.

La baisse de popularité des voitures compactes et sous-compactes a fait en sorte que la Volkswagen Jetta 2022 doit maintenant faire cavalière seule dans le créneau, alors que les consommateurs se tournent plus que jamais vers les véhicules utilitaires.

Autrement dit, la disparition de la Volkswagen Golf — sauf la Golf GTI et la Golf R, on s’entend — au profit du Volkswagen Taos ne rend pas la vie facile à la Jetta. Elle doit également faire face à une concurrence bien établie qui comprend les Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Forte, Toyota Corolla, Nissan Sentra et Subaru Impreza.

La génération actuelle, la septième, a été introduite pour le millésime 2019, et a subi quelques changements depuis. L’édition 2022 profite d’une nouvelle motorisation, bien que la précédente ne fût pas piquée des vers non plus. On a maintenant droit à un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, produisant 158 chevaux ainsi qu’un couple de 184 livres-pied à 1 750 tr/min. En comparaison, l’ancien bloc turbo de 1,4 litre générait 147 chevaux de même que 184 livres-pied à 1 400 tr/min.

Onze chevaux de plus, ça paraît un peu. Et comme avant, le nouveau moteur peut être jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou bien une automatique à huit rapports avec mode manuel. Deux très bonnes boîtes, faut-il ajouter. Ce quatre cylindres démontre le savoir-faire de Volkswagen en matière de turbocompression, alors que le couple est généreux à très bas régime et rend les décollages vifs, amusants, presque enivrants. Les reprises sont franches aussi, bien appuyées par la boîte automatique avec sa vitesse d’exécution.

En fait, la Volkswagen Jetta 2022 est tellement énergique et agréable à conduire, que ce soit en ligne droite ou sur les routes sinueuses, que la Jetta GLI plus puissante et plus chère devient presque futile. Presque. Mais pour les acheteurs qui ne peuvent se permettre le prix d’entrée de 33 645 $ de la GLI, les déclinaisons plus abordables de la berline sont loin d’être ennuyantes à piloter.

De plus, le nouveau bloc de 1,5 litre est un tantinet moins énergivore que son devancier. Avec la boîte manuelle, les cotes ville/route/mixte s’élèvent à 8,0 / 5,5 / 6,9 L/100 km, alors qu’avec l’automatique, elles se situent à 7,7 / 5,7 / 6,8 L/100 km. La Jetta figure parmi les voitures non hybrides les plus écoénergétiques, comme bon nombre de berlines compactes aussi, et lors de notre essai, nous avons enregistré une impressionnante moyenne de 6,0 L/100 km.

Côté style, disons simplement que la Volkswagen Jetta 2022 ne fait pas l’unanimité. Son design extérieur manque de mordant, mais en contrepartie, son design ne se démodera pas comme celui de certaines rivales. La Hyundai Elantra avec ses lignes angulaires, par exemple. Bon, les goûts ne se discutent pas, alors on se limite à dire que la Jetta vieillira bien avec le temps.

Dans l’habitacle, c’est la même histoire. Le design est sobre, sans risque, bien que l’on note une grande ergonomie des commandes, que ce soit pour la climatisation ou les boutons intégrés au volant. L’écran multimédia, légèrement tourné vers le conducteur, abrite un système facile à utiliser, comportant des boutons à effleurement pour accéder aux menus principaux. Ledit écran comporte toutefois quelques zones de boutons trop petites. La finition est acceptable, sans être à couper le souffle, avec quelques plastiques de qualité discutable.

Pas de problème pour l’espace et le confort de l’habitacle, que ce soit pour les passagers à l’avant ou à l’arrière. On aimerait tout de même un peu plus de dégagement pour les jambes à la place centrale arrière. Quant au volume de 399 litres du coffre, il est surpassé par celui du Kia Forte chez les compactes, mais autrement, c’est similaire à ceux des autres rivales.

Pour son prix de départ de 24 735 $ avec les frais de transport et de préparation, ou 26 045 $ si l’on préfère la boîte automatique, la Volkswagen Jetta 2022 en déclinaison Trendline inclut les caractéristiques suivantes : jantes en alliage de 16 pouces, phares automatiques à DEL, freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, régulateur de vitesse, sièges avant chauffants, volant chauffant, instrumentation numérique pour le conducteur ainsi que système multimédia avec écran tactile de 6,5 pouces, intégration Apple CarPlay et Android Auto.

À 27 645 $, la Jetta Comfortline ajoute la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, régulateur de vitesse adaptatif, jantes de 17 pouces, climatiseur automatique bizone, sièges avant sport en similicuir, siège du conducteur à réglage électrique, clé intelligente avec démarrage à distance, recharge de téléphones par induction et écran tactile multimédia de 8,0 pouces. La version Highline à 31 645 $, celle que nous avons essayée, propose la boîte automatique de série en plus d’un différentiel électronique XDS, un toit ouvrant, un chauffage des lames d’essuie-glaces, un éclairage d’ambiance, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, une sellerie en cuir véritable, un système de navigation, une chaîne audio Beats Audio à six haut-parleurs et une instrumentation numérique de 10,25 pouces.

La Volkswagen Jetta 2022 en finition Comfortline nous semble être le meilleur achat de la gamme, compte tenu de son rapport prix-équipement. Que l’on peut agrémenter avec quelques caractéristiques de la version Highline en ajoutent l’ensemble Sport à 1 400 $. Toutefois, il faut aimer les sièges en similicuir.

La Jetta n’arrive pas à se démarquer par rapport aux Civic, Corolla et Elantra qui possèdent leurs atouts indéniables. Toutefois, ce qu’il faut savoir, c’est que la Jetta représente l’une des petites voitures les plus amusantes à conduire, au même titre que la Mazda3. Voilà une façon pour la berline de Volkswagen de tirer son épingle du jeu.