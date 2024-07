Essai routier de la Mazda3 2024 : charme et sacrifices

La Mazda3 2024 se détaille entre 26 195 $ et 40 895 $, frais de transport et de préparation inclus.

Agrément de conduite indéniable, design séduisant, belle finition de l’habitacle.

Visibilité vers l’extérieur problématique, la plus gourmande des voitures compactes, manque d’espace aux places arrière.

La Mazda3 2024 joue un rôle important à la fois dans le segment des voitures compactes et dans la gamme du constructeur japonais. Elle constitue le modèle le plus abordable de Mazda chez nous, même si son prix ne cesse d’augmenter au même rythme que ceux de ses concurrents directs et de l’industrie en général. C’est un modèle critique pour conserver une clientèle fidèle aux prises avec un budget de plus en plus restreint.

En même temps, la Mazda3 représente encore et toujours l’une des voitures compactes les plus amusantes à conduire, et ce, peu importe la déclinaison choisie. Ses adversaires préfèrent plutôt proposer des variantes plus rationnelles et réserver la conduite sportive pour des déclinaisons dédiées à la cause, souvent beaucoup plus chères.

La preuve, c’est que la Mazda3 2024 est équipée de série d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 L, produisant 191 chevaux et un couple de 186 livres-pied. Le moteur de 2,0 litres de base, développant 155 chevaux, n’est plus offert alors qu’il affichait la même consommation que le bloc de 2,5 L. On simplifie donc le choix pour les acheteurs. Du même coup, la Mazda3 devient la compacte la plus puissante en version d’entrée de gamme, alors que ses rivales proposent de 147 à 169 étalons.

Cette concurrence, en passant, comprend la Honda Civic, la Hyundai Elantra, la Kia Forte, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza, la Toyota Corolla et la Volkswagen Jetta. On doit aussi inclure les modèles et les variantes de performance du segment, dont la Volkswagen Golf GTI, de même que les Civic Si, Elantra N Line, Forte GT Limited et Jetta GLI. On exclut toutefois les Civic Type R, Elantra N, GR Corolla et Golf R de l’équation, alors que Mazda n’a pas de rivale directe à celles-ci.

En option, on peut également choisir un quatre cylindres turbo de 2,5 L générant 227 chevaux et un couple de 310 livres-pied en utilisant de l’essence régulière, ou bien 250 chevaux et 320 livres-pied en l’alimentant d’essence à taux d’octane de 93.

Un rouage intégral est aussi disponible dans la Mazda3, livrable avec le moteur de base et obligatoire avec le bloc turbocompressé. Quant à la boîte manuelle à six rapports, pour les rares adeptes, elle n’est proposée que sur la Mazda3 Sport GT à traction. Le reste de la gamme est munie d’une boîte automatique à six rapports.

C’est certainement intéressant pour ceux qui aiment apprécient les accélérations plus véloces, alors que le couple plus généreux se fait sentir si l’on a le pied lourd sur le pédale de droite. Toutefois, en conduite normale, l’écart entre les deux moteurs n’est pas très grand. Et il faudra débourser beaucoup plus d’argent à la pompe pour extirper le maximum de puissance du moteur turbo, ce qui passablement moins intéressant. De toute façon, si l’on prévoit de conserver la voiture au-delà d’un terme de financement ou de location, vaut mieux choisir le moteur atmosphérique, qui s’avérera plus fiable et moins coûteux à entretenir.

Motorisation Rouage Berline ville/route/mixte L/100 km Sport 5 portes ville/route/mixte L/100 km 4 cylindres de 2,5 L Traction 8,4 / 6,3 / 7,5 8,5 / 6,5 / 7,6 4 cylindres de 2,5 L et boîte manuelle Traction – 9,0 / 6,4 / 7,8 4 cylindres de 2,5 L Intégral 8,9 / 6,6 / 7,9 9,0 / 7,1 / 8,1 4 cylindres turbo de 2,5 L Intégral 10,1 / 7,3 / 8,8 10,1 / 7,5 / 8,9

Si la cote de consommation mixte variant de 7,5 à 8,1 L/100 km est basse, celles des rivales de la Mazda3 2024 le sont davantage. Et l’on ne parle pas des variantes hybrides de la Civic, de l’Elantra et de la Corolla, consommant toutes sous la barre des 5,0 L/100 km. Bref, la Mazda3 est la plus énergivore des compactes en ce moment, même si l’écart n’est pas énorme. Lors de notre essai hivernal à bord d’une berline munie du rouage intégral, nous avons observé une moyenne de 9,9 L/100 km.

En contrepartie, le comportement routier de la Mazda3 est excellent, sans être trop ferme non plus. Sans dire que les autres compactes sont ennuyantes à conduire, car ce n’est plus le cas, la Mazda est plus engageante à piloter que les autres. Bien que le rouage intégral de la Mazda soit du type réactif contrairement au système à prise constante de la Subaru, il demeure drôlement habile en hiver.

Hélas, avec cette sportivité vient un compromis, ou deux. L’habitacle de la Mazda3 2024 est serré, surtout en ce qui concerne l’espace pour les jambes des passagers arrière – une marque de commerce du modèle depuis ses débuts en 2004. Le coffre de la berline est d’une dimension moyenne, et au moins, l’aire de chargement de la Mazda3 Sport cinq portes est plus logeable que celle de la Corolla Hatchback.

L’autre problème, c’est que le pare-brise fortement incliné nécessite de larges piliers afin de préserver une structure solide en cas de capotage. La surface vitrée latérale est mince, et la Mazda3 Sport possède de gros piliers arrière également. Par conséquent, la visibilité vers l’extérieur n’est pas très bonne. Heureusement que la surveillance des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière figurent de série. On est plus à l’aise à bord du multisegment Mazda CX-30.

Cette liste d’équipement comprend aussi des jantes en alliage de 16 pouces, des phares à DEL, un système multimédia à écran non tactile de 8,8 pouces, une intégration Apple CarPlay/Android Auto, une chaîne audio à huit haut-parleurs, des sièges avant chauffants et un siège du conducteur à hauteur réglable. Il faut passer à la version GS pour obtenir le freinage autonome d’urgence, les feux de route automatiques, la prévention de sortie de voie, les essuie-glaces à capteur de pluie, le climatiseur automatique bizone, le volant chauffant et gainé de cuir et plus. En option dans la GS et de série dans la GT se trouve un écran tactile de 10,25 pouces afin de faciliter l’utilisation d’Apple CarPlay et Android Auto, mais ne répond qu’au toucher du doigt lorsque la voiture est immobilisée. La molette multifonction et le bouton de volume logé sur la console centrale sont appréciables, bien la disposition des menus à l’écran prend un certain temps à apprivoiser, mais finit par être intuitif et ergonomique.

En contrepartie, le design épuré de l’habitacle fait chic, l’impression davantage rehaussée par le choix des matériaux de bonne facture. Les commandes disposent une sensation de solidité et de raffinement, et en général, on se sent dans une voiture ayant coûté plus cher. Comme si l’on roulait à bord d’une voiture vendue par une marque de luxe, mais avec des mensualités d’une voiture de marque populaire.

La Mazda3 2024 se détaille entre 26 195 $ et 40 895 $, frais de transport et de préparation inclus. C’est une voiture confortable et amusante, pas trop gourmande sans être trop logeable non plus, et toujours offerte à prix raisonnable, compte tenu de la concurrence. Elle possède encore et toujours un certain charme, même si elle n’est pas la plus logeable de son segment. Les qualités émotionnelles surpassent les qualités rationnelles, mais à peine.