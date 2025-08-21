Essai Routier : Buick Envista Avenir 2025 : Des Airs de Luxe à Petit Prix

Le Buick Envista Avenir 2025 offre un logo et une apparence un peu plus luxueuse que la moyenne à un prix à peine plus élevé que celui des modèles grand public.

Résumé du Buick Envista Avenir 2025

Le Buick Envista Avenir 2025 est offert à partir de 36 825$

Le moteur trois-cylindre turbo de 1,2L développe 137 chevaux et 162 lb-pi de couple

RN Canada affiche une consommation combinée de 7,9 L/100 km, j’ai obtenu 8,0 L/100 km

Le Buick Envista est le cousin du Chevrolet Trax

Points Forts

Belle apparence

Positionnement intéressant sur le marché

Espace intérieur (surtout à l’arrière)

Points Faibles

Pas de traction intégrale

Manque un peu de raffinement

Suspension ferme

Une formule intéressante

Buick occupe une position incertaine dans la gamme de General Motors, prise en sandwich entre Chevrolet, dont certains modèles sont très bien équipés, et Cadillac, qui propose quelques véhicules étonnamment abordables.

Malgré cela, l’Envista, son modèle d’entrée de gamme, parvient à se démarquer en offrant l’accès à une marque dite premium à des consommateurs qui devraient autrement se tourner vers des options plus roturières, faute de budget.

Le Buick Envista 2025 n’est certainement pas un multisegment de luxe, loin de là, mais sa présentation est nettement plus huppée que celle de ses compétiteurs de marques grand-public, surtout dans sa version Avenir.

Tout comme le Chevrolet Trax, son proche cousin, le Buick Envista est construit en Corée du Sud et n’est offert qu’avec la traction avant. Ceux pour qui le rouage intégral est primordial devront se tourner vers l’Encore GX, un peu plus dispendieux.

Du chrome et un style unique

La majeure partie de l’attrait du Buick Envista, particulièrement en rapport avec le Chevrolet Trax, tient en son apparence extérieure qui a fait l’objet d’une attention évidente.

En effet, l’Envista ne ressemble à aucun autre modèle dans sa catégorie grâce à sa forme effilée atteinte par une ligne de toit fuyante qui s’inspire des nombreux VUS coupés offerts par les marques de prestige Allemandes.

À l’avant, l’Envista adopte la nouvelle signature visuelle de Buick, qui se caractérise par des feux de jour triangulaires surmontant des phares séparés qui encadrent une grille de calendre trapézoïdale. À mon avis, il s’agit ici de l’application la plus harmonieuse de ce langage stylistique dans la gamme du constructeur.

À l’arrière, le Buick Envista 2025 présente ici aussi des feux séparés, mais le résultat est bien moins heureux qu’à l’avant. Si l’ensemble parait tout à fait conventionnel au premier regard, il en est autrement lorsque le conducteur appuie sur les freins. On découvre alors que Buick a eu l’idée inexplicable de positionner les feux de freinage (qui sont aussi les clignotants) dans le bas du pare-chocs, un endroit qui est non seulement inélégant, mais aussi dangereux tant ils sont peu visibles dans la circulation. C’est encore pire sur un véhicule rouge comme mon modèle d’essai. Ainsi, les combinés montés en hauteur ne servent qu’aux feux de position et de recul.

À l’exception de ce détail, le design extérieur de l’Envista ne s’attire pas de grandes critiques, puisqu’il est moderne, élégant, et même un tantinet dynamique.

La version Avenir, la plus dispendieuse des trois offertes, se pare d’éléments chromés au bas des pare-chocs et sur le contour supérieur de la fenestration, de jolies jantes en alliage argentées de 19 pouces, d’une grille de calendre quadrillée et de moulures de bas de caisse de couleur carrosserie.

Personnellement, J’apprécie ce traitement, qui donne à l’Envista un style très chic et un peu plus traditionnel, qui est impossible d’obtenir chez les autres modèles de ce prix.

Pour ceux qui sont allergiques au chrome, Buick offre aussi la déclinaison ST, qui fait usage d’éléments noir brillant pour obtenir un look plus contemporain.

Un intérieur étonnamment spacieux

Malgré son format sous-compact qui facilite les manœuvres de stationnement, le Buick Envista 2025 offre un espace intérieur étonnamment généreux. C’est particulièrement vrai à l’arrière, ou le dégagement pour les jambes est amplement suffisant pour les passagers de toute taille, aidé en partie par un plancher complètement plat, chose rare hors des modèles électriques.

À l’avant comme à l’arrière, l’accès à bord est très facile grâce à des seuils de porte minces et une hauteur d’assise qui permet de se glisser à bord sans devoir grimper ou descendre.

Une fois installé dans l’Envista, on remarque le tableau de bord moderne qui reprend le plus récent design de la marque, qui consiste à combiner les deux écrans en un seul panneau en forme de trapèze inversé aux coins arrondis.

Cette disposition est élégante bien qu’elle place certaines icônes de l’écran central derrière le volant. Les graphiques des deux affichages sont de bonne qualité, mais leur présentation est un peu simpliste et on apprécierait davantage de configurations.

La simplicité est d’ailleurs un mot d’ordre dans l’habitacle de l’Envista, nous rapellant qu’il s’agit tout de même d’un modèle d’entrée de gamme. Par exemple, le système de climatisation ne compte qu’une zone de température et les sièges avant ne sont pas ventilés.

Un autre aspect qui rappelle le faible coût de l’Envista est l’abondance de plastiques durs, qui déçoivent un peu compte tenu de l’apparence soignée de l’extérieur.

Heureusement, les sièges compensent par leur jolies coutures et bordures contrastantes, en plus du logo Avenir brodé dans les appui-têtes. Ils procurent d’ailleurs un confort appréciable, bien que leur assise soit courte, ce qui peut poser problème aux personnes de grande taille.

Une mauvaise visibilité arrière est souvent de mise avec les VUS Coupés, mais le Buick Envista s’en tire plutôt bien, avec une lunette arrière somme toute de bonne taille. Il est à souligner qu’il n’y a pas d’essuie-glace arrière, par contre.

Le volume du coffre est limité par la forme du toit, et sa capacité de 586 L (1 189 L avec les sièges rabattus) est parmi les plus petites du segment. En fait, seul le Mazda CX-30 offre moins d’espace de rangement. Malgré cela, l’Envista demeure suffisamment logeable pour la plupart des acheteurs.

Oubliez la Roadmaster

Si vous avez encore le souvenir des grande berlines Buick du siècle dernier, vous serez certainement dépaysé en prenant le volant de l’Envista 2025.

En effet, si les anciennes Buick étaient caractérisées par un confort douillet, un gros moteur tournant tranquillement et une tenue de route incertaine, c’est tout le contraire dans le cas qui nous concerne.

Tout d’abord, le Buick Envista est alimenté par un minuscule moteur à trois-cylindres turbocompressé de 1,2L. Ce moulin génère 137 chevaux et 162 lb-pi de couple, des chiffres qui font craindre le pire.

Étonnamment, cette mécanique s’avère tout à fait suffisante pour la vocation de l’Envista, en bonne partie grâce à la boite de vitesse automatique à six rapports qui fait un bon travail pour exploiter les ressources du moteur. Sans être très performant, l’Envista se débrouille beaucoup mieux qu’on pourrait le croire, et les dépassements sur voies rapides ne posent pas de problèmes particuliers. On s’attendrait toutefois à une meilleure consommation d’essence de la part d’un si petit moteur, puisque j’ai obtenu une moyenne de 8,0 L/100 km bien que la plupart de mes déplacements aient été effectués sur autoroutes et chemins de campagne.

Les suspensions surprennent aussi par leur fermeté, qui nuit parfois au confort sur les routes défoncées, surtout avec les jantes de 19 pouces de la version Avenir. Le revers de la médaille est que la tenue de route est compétente, sans être sportive pour autant. Le freinage inspire aussi confiance grâce au poids bien calibré de sa pédale et la direction ne donne pas lieu à la critique, si ce n’est que le diamètre de braquage est un peu long compte tenu de la taille du véhicule.

Un aspect typiquement Buick dont l’Envista bénéficie est une bonne insonorisation mécanique. Ainsi, le moteur se fait discret en conduite normale, et ce n’est qu’à plein régime que la sonorité caractéristique d’un trois-cylindres se fait entendre.

Malheureusement, les bruits de route ne sont pas aussi bien filtrés à vitesse d’autoroute. De plus, le moteur transmet des vibrations à l’habitacle au ralenti ainsi qu’au train avant lors de fortes accélérations, ce qui témoigne encore une fois des origines modestes de l’Envista. Le système de climatisation de notre modèle d’essai émettait aussi des sons étranges qui variaient en fonction du régime moteur.

Néamoins, le modèle d’entrée de gamme de Buick demeure plutôt agréable à côtoyer au quotidien, particulièrement en milieu urbain, où il se faufile aisément à travers la circulation.

À Surveiller

Transport Canada ne recense actuellement qu’un rappel pour le Buick Envista, une campagne touchant 4 412 véhicules dont le tableau de bord pourrait s’éteindre pendant la conduite.

Si l’Envista est trop récent pour qu’on puisse avoir une bonne idée de sa fiabilité à long terme, on peut jeter un coup d’œil au Buick Encore GX, qui est mécaniquement similaire.

La fiabilité générale de ce modèle semble bonne, mais quelques propriétaires rapportent sur les forums en ligne des problèmes de pompe à carburant.

De plus, General Motors n’a pas un historique très reluisant en matière de moteurs turbocompressés et le 1,2L de l’Envista utilise une courroie de distribution baignant dans l’huile, une solution technique à qui causé bien des maux de tête à certains constructeurs, surtout en Europe.

Cela dit, la mécanique utilisée dans les Buick Envista/Encore GX et Chevrolet Trax/Trailblazer n’a pas révélé de problèmes particuliers depuis son arrivée sur le marché Nord-Américain en 2019.

En parlant du Chevrolet Trax, celui-ci peut s’avérer une belle alternative à l’Envista, car si le look plus huppé du Buick n’est pas une priorité pour vous, il vous fera économiser quelques milliers à l’achat et procurera une expérience d’utilisation assez similaire.

Prix du Buick Envista 2025

Le Buick Envista 2025 est offert en trois versions : Privilgié, Tourisme Sport (ST) et Avenir.

La gamme débute à 32 025$ pour un modèle Privilégié, dont la liste d’option se limite aux peintures métallisées coutant 495$.

La version ST, à 33 225$, peut être équipée du groupe Commodité II (700$) qui ajoute les essuie-glaces automatiques, le chargeur de téléphone sans-fil et le hayon à commande électrique. Le groupe Expérience Buick (1 195$) comprend le toit ouvrant et les jantes noires de 19 pouces, qui s’associent à une géométrie révisée pour la suspension arrière (de série sur l’Avenir). Combinés, ces deux ensembles permettent d’obtenir un Envista ST équipé à la façon du modèle haut de gamme.

Finalement, la version Avenir débute à 36 825$ et seule la teinte blanc givré triple couche demande un supplément, de 700$.

Par comparaison, le Chevrolet Trax le plus dispendieux commande environ 33 900$ et le Buick Encore GX Avenir, à traction intégrale, se facture un peu plus de 41 000$.

En regardant ailleurs que chez GM, on se rend compte qu’on peut obtenir un Envista Avenir pour environ le même prix qu’un Mazda CX-30 GS avec groupe Luxe, qu’un Toyota Corolla Cross Hybride SE ou qu’un Honda HR-V LX AWD. Tous ces concurrents sont équipés de la traction intégrale et offrent autant sinon plus d’espace intérieur, mais ils ont une apparence décidément moins chic.

Ainsi, selon vos priorités, le Buick Envista peut être une bonne valeur dans son segment.

Conclusion

Le Buick Envista Avenir 2025 est un petit multisegment intéressant parce qu’il permet d’avoir un véhicule qui parait bien plus dispendieux qu’il ne l’est en réalité, ce qui est de plus en plus rare sur le marché. Si son intérieur et sa mécanique manquent un peu de raffinement, son format pratique et son style unique attirent des éloges. Pour ceux dont l’apparence est un critère déterminant, il est difficile de trouver mieux que l’Envista sans devoir dépenser beaucoup plus.

Modèle Buick Envista Avenir Mazda CX-30 GS Luxe Toyota Corolla Cross Hybride SE Prix de base 36 825 $ 37 565 $ 37 792 $ Puissance 137 ch 191 ch 196 ch Couple 162 lb-pi 186 lb-pi 139 lb-pi Boite de vitesse Auto. à 6 rapports Auto à 6 rapports eCVT Traction intégrale ND De série De série Consommation combinée (RN Can) 7,9 L/100 km 8,2 L/100 km 5,6 L/100 km Volume cargo max. 1 189 L 1 280 L Env. 1 133 L Volume cargo (derrière 2e rangée 586 L 572 L 609 L Taille de l'écran tactile 11 po 10,25 po 8 po