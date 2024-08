Essai long terme Kia EV9 Land AWD 2024, Première partie : rebonjour

– Le Kia EV9 Land AWD 2024 offre une autonomie et des caractéristiques impressionnantes, ainsi qu’une capacité de traction intégrale à deux moteurs.

– Le chargeur FLO Home X5 alimente efficacement l’EV9 pendant la nuit, améliorant ainsi la commodité et la fiabilité.

– Les premières expériences suggèrent que la version Land AWD offre une conduite plus confortable que la GT-Line.

Quelques jours après avoir récupéré mon Kia EV9 2024 à long terme, j’ai posté ce qui suit sur mes pages Instagram et Facebook (traduit de l’anglais) :

View this post on Instagram A post shared by matt_st_pierre (@matt_st_pierre)

« La vie est une série d’opportunités, dont beaucoup se font passer pour des revers. Peu importe la gravité, avec la bonne attitude, ils restent des occasions inattendues de grandir et d’être reconnaissant. Ce # 2024 #kia #ev9 et moi-même allons explorer de nombreuses opportunités au cours des prochains mois, et je me réjouis de chacune d’entre elles. » En bref, ma vie a changé, tout comme nombre de mes besoins. L’un d’entre eux est le transport. Maintenant que j’ai une famille élargie, ma fidèle Golf Sportwagen et la plupart des voitures de presse que j’ai l’occasion d’examiner sont à 5 places — j’ai besoin de six places pour garer les humains, dont quatre sont des enfants de moins de 8 ans.

Priez pour moi.

La vedette de 2024

Au sommet de ma liste de véhicules à considérer se trouvait le très acclamé Kia EV9. Je l’ai examiné pour la première fois à la fin de l’hiver dernier et je l’ai beaucoup apprécié. En fait, tous ceux qui ont rencontré le grand VUS électrique intermédiaire à trois rangées de Kia lui ont donné un coup de pouce. Avec des récompenses prestigieuses telles que « Voiture mondiale de l’année » et « Véhicule électrique mondial de l’année », le prix « Best of the Best » du Red Dot Design Award 2024, le titre de « Supreme Winner » de la très convoitée Women’s Worldwide Car of the Year 2024, et le titre de « North American Utility Vehicle of the Year 2024 », le EV9 est une vedette.

EV9 Land AWD

Malgré tous ses atouts, la GT-Line, la version supérieure actuelle, présente un défaut majeur. Elle est équipée d’une suspension arrière à mise à niveau automatique. Ma semaine avec l’EV9 a révélé un châssis mal réglé qui offrait un confort minimal, une conduite souvent vague et flottante, et des capacités de maniabilité marginales, bien que chaussé de pneus massifs de 21 pouces. Pour tout le reste, cependant, j’ai adoré la grande Kia.

Ayant pris mon courage à deux mains, j’ai contacté Kia Canada pour voir si je pouvais emprunter un EV9 neuf pour un essai à long terme. De plus, j’ai eu l’audace de demander une version Land AWD sans l’ensemble GT-Line, et je l’ai eue.

En ce qui me concerne, la Land AWD, proposée à partir de 64 995 $ et donc éligible à toutes les remises, est la combinaison idéale en termes d’autonomie, d’équipements et de performances. Cette version est équipée de la plus grande batterie de 99,8 kWh, d’une thermopompe, d’un volant chauffant et, ce qui est essentiel pour moi, d’une traction intégrale à deux moteurs, d’une puissance totale de 379 ch et de 516 lb-pi. Parmi les autres commodités, mentionnons les sièges avant chauffants et refroidis, deux écrans de 12,3 pouces et beaucoup d’espace.

Flo de la maison

En un peu plus de deux semaines, nous avons parcouru presque exactement 1 000 km. Comme j’ai installé un chargeur intelligent FLO Home X5 à la maison, je n’ai pas encore eu à me brancher sur un chargeur public. En poussant jusqu’à 7,2 kW à 30A, l’EV9 est rechargé pendant la nuit sans problème.

Le X5 a été remplacé en début d’année par le nouveau X6 qui fournit une sortie de 50 A/12 kW, ce qui s’aligne bien avec le chargeur embarqué de 10,9 kW de l’EV9. Cela signifie qu’en se branchant à midi, l’EV9 sera rechargée avant de sortir souper.

Le X5 reste un excellent chargeur qui se contrôle sans effort via l’application sur un smartphone. De plus, si vous le souhaitez, le chargeur et l’application vous enverront un courriel en plus d’une notification détaillant le temps de charge et la quantité d’énergie transférée. C’est un excellent moyen de suivre l’évolution de la situation.

Pour être honnête, j’ai installé le chargeur FLO chez moi depuis quelques mois maintenant et il fonctionne parfaitement — ce que je ne peux pas dire d’un grand nombre de mes expériences de charge publique au cours des dernières années.

Sur la route

Même si cela semble évident, le fait de ne pas avoir à remplir le VUS avec de l’essence aide certainement le budget. L’électricité étant relativement bon marché au Québec, la recharge ne coûtera qu’une fraction du prix d’un plein d’essence, ce qui laissera plus de place pour les arrêts fréquents pour de la crème-en-glace et la nourriture pour les animaux du zoo.

Jusqu’à présent, je préfère la conduite du Kia EV9 Land AWD 2024 à celle de la GT-Line testée précédemment. Je n’irai cependant pas jusqu’à dire que je la préfère à celle d’un VUS à moteur à combustion interne équivalent. L’avenir nous le dira et j’approfondirai la question dans les semaines et les mois à venir.

Pour l’instant, il s’agit d’accumuler quelques kilomètres supplémentaires avec le gros VUS électrique. La visite de la région de la capitale de notre province fait partie des plans, tout comme quelques autres excursions d’une journée. Le problème avec les enfants, c’est qu’ils veulent tous s’asseoir dans la troisième rangée… Ça va être amusant !