Essai routier Kia EV9 2024 : Un VE familial impressionnant avec quelques défauts

En tant que passionné d’automobile, j’étais impatient de mettre la main sur la très populaire EV9. Les commentaires sur son style, ses équipements intérieurs et ses performances ont très tôt donné lieu à une pléthore de récompenses et j’avais besoin d’essayer le VUS moi-même. En gros, avec la EV9, Kia a indéniablement fait bouger les choses

Je ne suis pas seulement un fanatique de voitures, je suis aussi père de deux enfants. Ce dernier fait m’a amené à considérer différents types de véhicules au cours des dernières années, y compris des minifourgonnettes et des VUS comme remplaçants potentiels de ma magnifique VW Golf Sportwagen actuelle. L’électrification est également au cœur de mes préoccupations et, enfin, la vie peut devenir compliquée, de sorte que des sièges supplémentaires sont devenus une nécessité. C’est ainsi qu’est né mon engouement pour l’EV9, un véhicule électrique à trois rangées de sièges.

Une allure étonnante

Dès que l’on s’approche de l’EV9, même de loin, le design frappant du VUS attire l’attention. Il est large, bas, et son allure subtile, bien que surélevée, est une œuvre d’art. J’ai souvent critiqué les Coréens pour leurs véhicules trop stylisés, mais ce n’est pas le cas ici. Au contraire, il ne passera pas inaperçu avant quelques années.

Le modèle que j’ai testé était la GT-Line, affiché à 79 200 $ dans sa splendide teinte bleu océan. Les jantes de 21 pouces, en acier avec des enjoliveurs en plastique, sont certainement uniques et complètent parfaitement la présence de l’EV9. De même, les versions Premium et GT-Line sont dotées d’un éclairage numérique unique sur la calandre. Une fois de plus, j’aurais normalement qualifié ce motif d’inutile, mais je l’apprécie vraiment sur l’EV9.

Praticité et luxe au quotidien

L’EV9 n’est pas qu’une question d’apparence ; il est doté de caractéristiques pratiques telles qu’un hayon électrique et un intérieur spacieux qui peut accueillir confortablement jusqu’à sept passagers. Les deux écrans de 12,3 pouces de série et les nombreuses options de rangement permettent à chacun de trouver quelque chose à voir ou à faire à bord. Pour un peu moins de 60 000 $, l’EV9 de base est bien équipé. En ce qui concerne le système d’infodivertissement, j’ai noté quelques pépins peu fréquents, le système ne reconnaissant pas mon téléphone lors de l’utilisation d’Apple CarPlay, même lorsqu’il est câblé. De même, le tableau de bord numérique n’a pas réussi à s’afficher à une occasion et est resté noir pendant environ 30 secondes après avoir démarré.

La GT-Line est incroyablement luxueuse et tout aussi pratique. Les sièges en cuir synthétique sont chauffants et refroidissants aux deux premières rangées. De plus, ils sont à commande électrique multidirectionnelle. Même la banquette de la troisième rangée est réglable électriquement. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Les sièges de chaque rangée, même ceux situés tout au fond, sont confortables pour les personnes de corpulence moyenne. Avec la dernière rangée en place, l’EV9 offre 1 233 litres de volume de coffre très utilisable. L’impression d’espace est accentuée par la visibilité panoramique offerte par le pare-brise vertical. À l’exception de certains matériaux, l’EV9 est aussi haut de gamme qu’un VUS GM de plus de 130 000 $ que j’ai conduit peu de temps après. Bref, tout cela est très impressionnant.

Chargée et prête à partir

Les versions de base de l’EV9 sont propulsées par un seul moteur électrique arrière. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la version Land AWD, qui coûte 5 000 $ de plus, est celle qu’il faut choisir. Les raisons sont multiples, l’une étant la plus grande batterie de 99,8 kWh, l’autre étant la puissance combinée des deux moteurs, soit 379 chevaux et 516 lb-pi de couple. Malgré le poids à vide de 6 000 livres du VUS, l’EV9 parvient à franchir le 0-100 km/h en moins de 5 secondes. La version GT promise offrira de sérieuses performances.

La grande batterie permet à l’EV9 GT-Line d’avoir une autonomie de 451 km, ce qui est raisonnable. La recharge de la batterie est relativement aisée, car l’architecture 800V permet une puissance de charge allant jusqu’à 350 kW, ce qui signifie qu’une charge de 10 à 80 % nécessite environ 24 minutes.

Si la puissance et les performances sont appréciables, la conduite de la Kia EV9 GT-Line 2024 n’est pas vraiment amusante. La GT-Line testée est équipée d’une « suspension arrière à mise à niveau automatique », ce qui explique, je pense, pourquoi l’EV9 a été si désastreuse. En bref, l’avant et l’arrière du véhicule se comportent comme s’ils n’avaient pas été réglés pour le même véhicule. Les bosses ou les irrégularités de la chaussée sont traitées différemment par les essieux avant et arrière, l’avant étant trop dur et l’arrière trop souple, presque flottant. Je recommanderais normalement ce type de suspension, mais ce n’est pas le cas de l’EV9.

Comparaison et concurrence

Lorsqu’on la compare à ses contemporaines comme la Tesla Model X, l’EV9 impressionne par son rapport équipement-prix. Offrant des caractéristiques haut de gamme sans l’étiquette de prix premium, en particulier lorsqu’il s’agit de la version Land AWD de moins de 65 000 $, il présente un cas sérieusement convaincant pour ceux qui cherchent à passer à l’électrique et qui ont besoin d’espace pour les personnes et le chargement.

Le Kia EV9 2024 est un VUS électrique familial et technologiquement avancé qui allie l’utile à l’agréable. Bien qu’il y ait quelques problèmes mineurs connus, et probablement des problèmes potentiels de fiabilité à moyen et long terme, ils ne nuisent pas de manière significative à l’expérience positive globale. À l’heure actuelle, il s’agit peut-être du véhicule électrique familial idéal sur le marché. Le défi à ce niveau viendra de la Volkswagen ID.Buzz attendue dans quelques mois.