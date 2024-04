Nouveaux chargeurs domestiques FLO : Plus de puissance, moins de temps

Le marché des véhicules électriques (VE) continue de se développer et, avec lui, la nécessité de disposer de solutions de recharge à domicile fiables. FLO, acteur chevronné du secteur de la recharge des VE avec plus de 15 ans d’expérience, a annoncé le lancement de sa dernière gamme de chargeurs domestiques.

La série de chargeurs domestiques FLO capable de prendre en charge une gamme variée de véhicules, des multisegments compacts aux poids lourds, intègre les commentaires issus d’enquêtes approfondies auprès des conducteurs et d’une utilisation réelle afin de créer un produit robuste capable de résister aux conditions exigeantes des climats nord-américains. Selon Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO, le développement de ces chargeurs a été largement influencé par la demande des utilisateurs en matière de durabilité et de conditions de garantie fiables.

Caractéristiques distinctives du chargeur domestique FLO

Durabilité accrue : Chaque chargeur est logé dans un boîtier à haute résistance, résistant aux chocs et conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions environnementales corrosives et des fluctuations de température extrêmes.

Câble flexible : Le câble de charge de 25 pieds est conçu pour rester flexible afin de faciliter l’utilisation et la durabilité, et résister à l’usure quotidienne.

Options de connecteur polyvalentes : Les chargeurs sont équipés soit du connecteur J3400 (également connu sous le nom de NACS ou connecteur Tesla), soit du connecteur J1772, ce qui leur permet de s’adapter à un large éventail de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Options d’installation sur mesure : Les chargeurs FLO Home sont conçus pour s’adapter à différents environnements d’installation, offrant de multiples configurations de câblage, des solutions de gestion des câbles et des options de piédestal.

Fonctions de sécurité avancées : Les chargeurs sont équipés de capteurs de chaleur dans les connecteurs côté véhicule et côté habitation pour surveiller et prévenir la surchauffe, assurant ainsi la sécurité et la protection de l’équipement et des locaux.

Technologie de charge intelligente : L’intégration de la technologie Wi-Fi permet aux utilisateurs de gérer leurs paramètres de charge de manière pratique via l’application mobile FLO, ce qui permet de contrôler l’accès à distance et de surveiller les sessions de charge.

Une gamme de produits en expansion pour répondre à tous les besoins

– FLO Home X3 : Ce modèle est doté d’un boîtier en thermoplastique de qualité industrielle et d’une puissance de 50 A/12 kW, conçue pour un usage quotidien.

– FLO Home X6 : Doté d’un étui à câble détachable et logé dans un robuste boîtier en aluminium, ce chargeur haut de gamme offre également une puissance de 50 A/12 kW et une plus grande flexibilité pour l’utilisateur.

– FLO Home X8 : Pour des performances maximales, le modèle X8 délivre une puissance de 80 A/19,2 kW — la plus élevée disponible pour un chargeur de niveau 2 en Amérique du Nord — et comprend un étui détachable pour une plus grande commodité.

Nathan Yang, chef de produit chez FLO, a souligné le rôle de ces chargeurs dans la protection des investissements des consommateurs dans les véhicules et les infrastructures domestiques. La conception stratégique de ces chargeurs vise à s’adapter non seulement aux modèles de véhicules actuels, mais aussi aux développements futurs de la technologie des VE.

Connectivité et assistance complètes

Les chargeurs FLO Home s’intègrent parfaitement à l’application mobile très appréciée de FLO, permettant aux conducteurs de planifier des sessions de charge et de gérer l’accès au chargeur à distance. Pour les besoins de recharge en déplacement, les clients de FLO peuvent également accéder à un vaste réseau de plus de 86 000 chargeurs publics à travers l’Amérique du Nord.

Arrivant sur le marché cet été, les nouveaux chargeurs FLO Home représentent l’engagement continu de FLO à faire progresser la technologie de charge des VE, en fournissant des solutions polyvalentes, sûres et fiables pour un marché en pleine croissance.

Essai d’une borne FLO Home X5

Nous examinons actuellement le chargeur intelligent FLO Home X5. Ce chargeur robuste et convivial est conçu pour répondre aux besoins des propriétaires de véhicules électriques modernes. Il offre une plage de puissance flexible de 6,2 à 7,2 kW et peut gérer un courant de sortie réglable de 6 à 30 A, répondant ainsi à un large éventail d’exigences en matière de charge de véhicules électriques. Bien que la nouvelle gamme de produits puisse fournir plus de puissance plus rapidement, il n’en reste pas moins que les chargeurs embarqués de nombreux VE ne sont pas encore capables de convertir le courant alternatif (CA) au-delà de 7 kW. Si vous possédez un véhicule électrique plus ancien ou d’une génération antérieure, le X5 fera l’affaire.

Il comprend un câble de 7,62 m (25′) de qualité commerciale équipé d’un connecteur SAE J1772, capable de supporter plus de 10 000 cycles de charge. La conception étanche et anticorrosion du boîtier, ainsi que son indice d’impact IK10, soulignent sa durabilité. L’état du chargeur intelligent est facilement contrôlé grâce à des indicateurs DEL pour l’état de la charge et de la connectivité, complétés par l’application avec laquelle le chargeur peut être contrôlé et surveillé. Grâce à ces caractéristiques complètes, le FLO Home X5 est une station de recharge très performante et fiable pour un usage résidentiel.