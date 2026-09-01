Lexus NX 2027 : plus moderne, plus électrifié et toujours fabriqué au Canada

Le Lexus NX profite d’une importante mise à jour pour 2027 avec un design rafraîchi, un habitacle entièrement revu et, surtout, une nouvelle génération de motorisations hybrides qui permet au NX 450h+ d’offrir plus de 100 km d’autonomie électrique selon le cycle WLTP, donc environ 86 kilomètres selon les normes nord-américaines

Le Lexus NX 450h+ 2027 reçoit une batterie de 23 kWh

L’habitacle est largement modernisé avec un écran central de 14 pouces, une instrumentation numérique de 12,3 pouces et le nouveau système Sensory Concierge.

Le Lexus NX demeure un véhicule important pour l’industrie automobile canadienne puisqu’il est assemblé à Cambridge, en Ontario, alors que la version h+ est assemblé au Japon.

Un important rafraîchissement pour le Lexus NX

Lexus apporte une sérieuse mise à jour à son NX pour l’année-modèle 2027. Plutôt que de repartir d’une feuille blanche, le constructeur japonais fait évoluer la deuxième génération de son VUS compact de luxe en améliorant pratiquement tous ses principaux éléments : design, habitacle, technologies, comportement routier et surtout motorisations électrifiées.

Visuellement, le NX conserve les proportions générales que nous connaissons, mais adopte une interprétation plus moderne du langage stylistique « Vital x Tech » de Lexus. La transformation la plus évidente se trouve à l’avant avec une nouvelle calandre sans encadrement qui s’intègre davantage à la carrosserie. Les blocs optiques avant et arrière sont également entièrement redessinés.

Le véhicule gagne légèrement en longueur pour atteindre 4 690 mm, soit 30 mm de plus qu’auparavant, tandis que sa largeur de 1 865 mm et son empattement de 2 690 mm demeurent inchangés.

Un habitacle entièrement modernisé

Les changements sont encore plus importants à bord. Lexus redessine complètement la planche de bord afin de créer une présentation plus horizontale et épurée.

Le conducteur dispose maintenant d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces accompagnée d’un écran multimédia de 14 pouces utilisant la nouvelle génération du système LexusConnect. Les deux écrans sont positionnés sur un même axe afin de limiter les mouvements de la tête et des yeux.

Lexus introduit également ses « Responsive Hidden Switches ». Ces commandes demeurent pratiquement invisibles lorsqu’elles ne sont pas utilisées, puis s’illuminent lorsque le conducteur approche sa main. Elles offrent néanmoins une rétroaction physique au toucher, permettant à Lexus de conserver certaines commandes tactiles sans transformer complètement l’habitacle en environnement numérique.

Plusieurs nouvelles couleurs et garnitures font leur apparition, notamment Clay Red, Solis White et Hazel. Une nouvelle finition Forged Bamboo composée à 55 % de biomatériaux est également proposée.

Autre nouveauté intéressante : le Lexus Sensory Concierge. Ce système coordonne l’éclairage ambiant, la musique, la climatisation, la température des sièges et même les fragrances de l’habitacle. Trois ambiances – Inspire, Radiance et Revitalise – sont proposées.

Une nouvelle génération de motorisations hybrides

La principale évolution technique du NX 2027 se trouve toutefois sous la carrosserie.

Lexus introduit sa technologie hybride de sixième génération sur les NX 350h et NX 450h+. Le module de contrôle de puissance et la boîte-pont sont maintenant regroupés dans une unité plus compacte, permettant une réduction de 10 kg et une diminution de 10 cm de sa hauteur.

Des semi-conducteurs en carbure de silicium sont également utilisés afin de réduire les pertes énergétiques et d’améliorer l’efficacité du système.

Le NX 350h conserve une puissance combinée de 199 chevaux dans sa configuration européenne présentée par Lexus. Sa batterie lithium-ion passe toutefois de 32,7 à seulement 23,5 kg grâce à une nouvelle conception. Le constructeur annonce également une capacité de remorquage pouvant atteindre 1 500 kg.

Plus de 86 km d’autonomie électrique pour le NX 450h+

Le NX 450h+ hybride rechargeable profite des améliorations les plus importantes.

Sa batterie lithium-ion passe de 18 à 23 kWh, une augmentation d’environ 30 %. Cette capacité supplémentaire permet à Lexus d’annoncer une autonomie électrique supérieure à 100 km selon le cycle WLTP ce qui donnerait environ 86 km selon les standards de RNCan, soit une progression d’environ 40 %. Il faudra toutefois attendre les données officielles nord-américaines pour connaître son autonomie selon les normes utilisées au Canada.

La puissance combinée augmente également de 292 à 307 chevaux et le 0 à 100 km/h serait réalisé en 6,1 secondes. Au Canada, la puissance est déjà à 304 chevaux. Faudra voir s’il y a un changement.

Pour la première fois sur un véhicule hybride rechargeable Lexus, le NX 450h+ devient compatible avec la recharge rapide à courant continu. Lexus annonce un passage de 10 à 80 % de la batterie en environ 30 minutes. Cette caractéristique pourrait rendre le NX beaucoup plus intéressant pour les propriétaires désirant effectuer une grande partie de leurs déplacements quotidiens sans utiliser d’essence.

Une meilleure expérience derrière le volant

Lexus ne s’est pas limité aux motorisations. La rigidité structurelle a été améliorée, tout comme l’insonorisation, l’aérodynamisme et les réglages de suspension.

Les systèmes de freinage et de rouage intégral ont également été révisés afin de renforcer ce que Lexus appelle sa « Signature de conduite », basée sur trois principes : confort, contrôle et confiance.

Le Lexus Safety System+ évolue lui aussi avec des capacités accrues pour le système précollision, le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie. Un nouveau système d’arrêt d’urgence peut même immobiliser le véhicule dans sa voie s’il détecte que le conducteur n’est plus en mesure de conduire.

Un Lexus construit au Canada

Pour les acheteurs canadiens, le NX possède également une particularité importante : il est fabriqué chez nous.

Toyota Motor Manufacturing Canada produit le Lexus NX, NX hybride et RX à son usine Nord de Cambridge, en Ontario, depuis 2022. Le site assemble également le RAV4 hybride. La production canadienne du NX représente une étape importante dans l’histoire de Lexus puisque TMMC avait déjà été, en 2003, la première usine située à l’extérieur du Japon à fabriquer un véhicule Lexus.