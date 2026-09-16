GM conserve Apple CarPlay dans les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027

Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027 combineront la projection pour téléphone intelligent aux commandes et aux données du véhicule dans un nouveau système à écran partagé.

GM conservera Apple CarPlay et Android Auto dans ses camionnettes pleine grandeur 2027 redessinées.

Les conducteurs des Silverado et Sierra pourront afficher les applications de leur téléphone à côté des données du véhicule et des renseignements de remorquage.

GM n’a pas confirmé si Apple CarPlay reviendra dans sa gamme de véhicules électriques.

General Motors continuera d’offrir Apple CarPlay et Android Auto dans ses camionnettes pleine grandeur de nouvelle génération, en combinant la projection pour téléphone intelligent à une interface d’infodivertissement native redessinée.

Le système fera ses débuts dans les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027, dont l’arrivée est prévue plus tard cette année. GM affirme que les camionnettes offriront une surface d’affichage combinée de 60 pouces, comprenant un écran dédié au passager avant offert en option et capable de diffuser du contenu vidéo.

L’un des principaux changements est la possibilité d’afficher les applications du téléphone intelligent aux côtés des renseignements générés par le véhicule. Les conducteurs pourront garder CarPlay ou Android Auto visible tout en surveillant des éléments comme le niveau de carburant, la pression des pneus, les données de remorquage et l’état de la technologie de conduite mains libres Super Cruise de GM.

Cette disposition vise à réduire la nécessité de passer constamment de la projection du téléphone aux menus propres à GM. Michael Wahlstrom, directeur général des applications et services connectés chez GM, a déclaré que le constructeur avait collaboré avec Apple et Google à la conception de l’écran partagé.

« Nous écoutons nos clients et ce qu’ils veulent, et à l’avenir, nous continuerons d’offrir la projection dans nos camionnettes », a déclaré Wahlstrom.

Cette décision apporte des précisions supplémentaires concernant les camionnettes à essence de GM après que le constructeur eut précédemment indiqué, à tort, qu’il comptait délaisser la projection pour téléphone intelligent. GM a commencé à éliminer CarPlay et Android Auto de ses nouveaux véhicules électriques pendant qu’il développait une plateforme logicielle plus étroitement intégrée aux systèmes du véhicule.

Cette stratégie pour les véhicules électriques a suscité de vives critiques de la part de propriétaires habitués à connecter directement leur téléphone intelligent à l’écran de leur véhicule. Des produits offerts par des tiers ont également fait leur apparition afin d’ajouter la fonctionnalité CarPlay aux véhicules qui ne la prennent pas en charge nativement.

L’approche logicielle de GM vise à relier plus directement le système d’infodivertissement aux commandes et aux données du véhicule, tout en créant des possibilités pour les services numériques. L’interface redessinée des camionnettes combine désormais l’environnement natif à la projection du téléphone plutôt que d’obliger les conducteurs à choisir entre les deux systèmes.

Le constructeur prévoit d’introduire la nouvelle interface dans d’autres véhicules après son lancement dans les Silverado et Sierra, bien qu’il n’ait pas précisé quels modèles la recevront ensuite.

Cette nouvelle disposition permettra-t-elle le retour de CarPlay et d’Android Auto dans les véhicules électriques de l’entreprise ? GM n’a pas confirmé que ce sera le cas.

Source: Automotive News