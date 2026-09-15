Le rabais fédéral de 5 000 $ pour les VÉ chute de 1 000 $ en 2027, alors que les ventes de VZE augmentent au Canada

Les ventes canadiennes de VZE ont atteint 18 920 unités en juillet, tandis que le marché enregistrait un taux de pénétration de 10,7 %.

Les VZE ont représenté 10,7 % des ventes de véhicules au Canada en juillet.

Le volume de VZE vendu en juillet a augmenté de 36 % sur un an pour atteindre 18 920 véhicules.

Le montant maximal de l’incitatif fédéral pour les VÉ passera de 5 000 $ à 4 000 $ en janvier 2027.

Le taux d’adoption des véhicules zéro émission au Canada s’est maintenu au-dessus de 10 % pour un deuxième mois consécutif en juillet, ce qui indique une fois de plus que le retour des incitatifs fédéraux à l’achat plus tôt cette année soutient (artificiellement?) la demande.

Les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables ont représenté 10,7 % des ventes de véhicules au Canada durant le mois — bien loin de la cible de 20 % autrefois imposée pour 2026. À titre comparatif, cette proportion s’établissait à 7,7 % en juillet 2025, alors que les incitatifs fédéraux à l’achat de VZE n’étaient pas offerts.

Les ventes de VZE ont totalisé 18 920 unités en juillet, en hausse de 36 % par rapport au même mois l’an dernier, selon des données de Statistique Canada fournies pour cet article. Cette progression est survenue malgré la faiblesse de l’ensemble du marché des véhicules légers. Les ventes totales au Canada ont diminué de 2 % sur un an pour s’établir à 176 156 véhicules.

Le résultat de juillet représente néanmoins un ralentissement par rapport à juin, lorsque les VZE avaient accaparé 11,5 % des ventes. Leur taux d’adoption demeure également inférieur aux niveaux atteints avant la fin de l’ancien programme fédéral d’incitatifs. Le gouvernement fédéral a indiqué que les VZE représentaient 15,4 % des ventes de véhicules légers au Canada en 2024.

Une différence importante en 2026 est le Programme d’abordabilité des véhicules électriques, ou PAVE. Lancé le 16 février, ce programme fédéral d’une durée de cinq ans offre une aide appliquée au point de vente pour les véhicules électriques neufs admissibles. Les modèles électriques à batterie et à pile à hydrogène peuvent recevoir jusqu’à 5 000 $ en 2026, tandis que les véhicules hybrides rechargeables admissibles peuvent obtenir jusqu’à 2 500 $.

Cette situation crée un enjeu de calendrier de fin d’année pour les Canadiens qui envisagent l’achat d’un VÉ admissible. L’incitatif maximal pour les VÉ et les véhicules à pile à combustible diminuera à 4 000 $ en 2027, réduisant ainsi l’aide fédérale disponible de 1 000 $. L’incitatif maximal pour les VHR passera de 2 500 $ à 2 000 $. Transports Canada détermine le montant applicable en fonction du moment où le concessionnaire ou le vendeur autorisé soumet l’évaluation d’admissibilité, plutôt qu’en fonction de la date d’achat ou de location du véhicule.

Le PAVE actuel est également assorti de critères d’admissibilité plus stricts que ceux d’un rabais universel à l’achat. Pour la plupart des véhicules importés, la valeur finale de la transaction doit être de 50 000 $ ou moins, et les modèles admissibles doivent être fabriqués au Canada ou dans un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange. Les VÉ fabriqués au Canada sont exemptés du plafond de 50 000 $ applicable à la valeur de la transaction.

Les résultats de juillet montrent donc que le marché canadien des VÉ réagit à l’aide financière sans toutefois revenir à son sommet précédent. La politique fédérale s’attaque au coût d’achat, mais le montant de l’aide diminuera presque chaque année jusqu’en 2031. Nous pouvons nous attendre à ce que les ventes de VÉ demeurent soutenues pendant le reste de l’année, mais les chiffres resteront vraisemblablement stables ou diminueront par la suite. Le prix du carburant pourrait influer sur cette estimation.

Source: Automotive News